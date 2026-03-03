Melaksanakan salat lima waktu dan kewajiban lainnya dari Allah SWT tentu membuat setiap umat Islam mendapat pahala.

Namun, kadang-kadang seseorang merasa tidak perlu menambah amalan karena sudah menjalankan perintah Yang Maha Kuasa.

Padahal, banyak amalan lain yang bisa menambah timbangan pahala. Salah satunya adalah salat sunah qobliyah Subuh.

Ibadah sunah ini memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

“Dua rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya.” (HR. Muslim).

Lantas, bagaimana tata cara salat qobliyah Subuh yang benar?

Tata Cara Salat Qobliyah Subuh

Pelaksanaan salat qobliyah Subuh sama dengan salat wajib dan sunah pada umumnya.

Yang membedakan hanya bacaan niat dan doanya. Berikut adalah tata cara salat qobliyah Subuh:

Membaca niat Takbiratul ihram Membaca Al-Fatihah Membaca surah pendek Rukuk Iktidal Sujud pertama Duduk di antara dua sujud Sujud kedua Berdiri dan mengerjakan rakaat kedua sesuai dengan urutan di atas sampai sujud kedua Duduk tasyahud Mengucapkan salam dengan kepala menoleh ke kanan dan kiri

Niat Salat Qobliyah Subuh

Sebelum melaksanakan salat qobliyah Subuh, umat Islam wajib membaca niat sebagai berikut di dalam hati:

اُصَلِّي سُنَّةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَّةً ِللهِ تَعَالَى

Usholli sunnatal subhi rokataini qobliyyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta ala

Artinya: "Aku niat shalat qobliyah Subuh dua rakaat menghadap kiblat karena Allah taala."

Surat Pendek untuk Qobliyah Subuh

Pada dasarnya, semua surah pendek dapat dibaca pada rakaat kedua setiap salat. Namun, ada surah tertentu yang lebih dianjurkan.

Saat salat qobliyah Subuh, surah-surah pendek yang dianjurkan dibaca adalah Al-Baqarah ayat 136, Al-Kafirun, dan Al-Insyirah pada rakaat pertama.

Sementara, surah pendek untuk rakaat kedua adalah Ali-’Imran ayat 64, Al-Ikhlas, dan Al-Fil.

Doa Setelah Salat Qobliyah Subuh

Setelah salat qobliyah Subuh, sangat dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah dengan membaca doa seperti berikut ini:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ رَزَقَنِيْ هَذَا مِنْ خَيْرٍ حَوْلٍ مِنِّي وَلَاقُوَّةٍ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ

Alhamdu lillaahil ladzii rozaqonii haadzaa min khoiri haulin minnii wa laa quwwatin, Alloohumma baarik fiihi

Artinya: "Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan rezeki kepadaku dengan tidak ada daya dan kekuatan bagiku. Ya Allah, semoga Engkau berkahi rezeki kepunyaanku."

Selanjutnya, membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Berikut adalah bacaan dan artinya:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ أمين

Bismillahirrohmanirrohiim. Alhamdulillahi robbil’aalamiin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddiin. Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’iin. Ihdinash-siratal-mustaqiim. Siratal-lazina an’amta ‘alaihim ghoiril maghdhuubi ‘alaihim wa lad-daliin

Artinya: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, pemilik hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau berik nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat."

Setelah itu, membaca doa yang selalu dipanjatkan Nabi Muhammad saw setelah melaksanakan salat qobliyah subuh yaitu:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَإِسْرَافِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَمُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّار

Allahumma rabbi jibrila, wa israfila, wa mikaila, wa muhammadin nabiyyi shallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan-nar

Artinya: "Ya Allah, malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan Muhammad yang menjadi nabi. Saya berlindung kepada-Mu dari api neraka."

Hukum Sholat Sunnah Qobliyah Subuh

Para ulama sepakat bahwa shalat sunnah Qobliyah Subuh termasuk dalam kategori sunnah muakkadah, yaitu amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

Meski tidak wajib, ibadah ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam.

Rasulullah SAW juga dikenal sangat menjaga amalan ini dan hampir tidak pernah meninggalkannya, baik saat di rumah maupun ketika sedang dalam perjalanan.

Sejumlah hadits menunjukkan betapa besar keutamaan serta kuatnya anjuran untuk melaksanakan shalat sunnah ini.

Salah satunya adalah hadits riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Dua rakaat fajar (shalat sunnah sebelum Subuh) lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya.” (HR. Muslim)

Selain itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ‘anha juga disebutkan:

“Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Subuh.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak bersifat wajib, shalat Qobliyah Subuh memiliki keutamaan yang sangat besar.

Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas ibadah harian.

Keutamaan Shalat Qobliyah Subuh

1. Terhindar dari Siksa Neraka

Salah satu keutamaan shalat Qobliyah Subuh adalah menjadi sebab keselamatan dari api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim berikut:

“Siapa pun yang melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum terbenamnya tidak akan masuk neraka.” (HR Muslim)

2. Lebih Bernilai dari Dunia dan Seisinya

Dari Aisyah r.a, Rasulullah SAW bersabda:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Artinya: “Dua rakaat shalat sunnah Fajar lebih baik dari pada dunia beserta segala isinya.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Hadits ini menunjukkan betapa besar keutamaan shalat sunnah ini. Walaupun hanya dua rakaat, pahala yang diberikan sangat luar biasa, bahkan melampaui seluruh kenikmatan dunia.

3. Mengikuti Teladan Rasulullah SAW

Menunaikan shalat Qobliyah Subuh berarti meneladani kebiasaan Rasulullah SAW yang selalu menjaga amalan ini. Beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum Subuh.

Dalil yang menunjukkan bahwa shalat sunnah ini dilakukan dengan rakaat yang ringan adalah sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dahulu diam antara adzannya muadzin hingga sholat Subuh. Sebelum shalat Subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan.” (HR. Bukhari no. 618 dan Muslim no. 723).

Dalam riwayat lain disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

Artinya: “Ketika terbit fajar Subuh, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan.” (HR. Muslim no. 723).

Aisyah juga meriwayatkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah mendengar adzan, beliau melaksanakan sholat sunah 2 rakaat ringan.” (HR. Muslim no. 724).

4. Menyempurnakan Kekurangan Shalat Wajib

Shalat sunnah Qobliyah Subuh juga berfungsi sebagai pelengkap atas kekurangan dalam shalat fardhu. Kesalahan dalam bacaan, gerakan, atau kekhusyukan bisa tertutupi dengan amalan sunnah ini, sehingga ibadah menjadi lebih sempurna.

5. Dijanjikan Rumah di Surga

Orang yang rutin mengerjakan shalat sunnah, termasuk Qobliyah Subuh, akan mendapatkan balasan berupa tempat tinggal di surga. Hal ini dijelaskan dalam hadits berikut:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ. قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ

Artinya : “Seorang hamba yang muslim melakukan shalat sunah yang bukan wajib, karena Allah, (sebanyak) 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah (istana) di surga.”

(Kemudian) Ummu Habibah radhiyallahu ‘anha berkata, “Setelah aku mendengar hadits ini, aku tidak pernah meninggalkan sholat-sholat tersebut.” (HR. Muslim no. 728).

6. Mendapat Perlindungan dari Allah

Shalat Subuh, termasuk amalan yang mengiringinya seperti Qobliyah, menjadi sebab seseorang berada dalam penjagaan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia akan berada dalam jaminan Allah. Maka jangan pernah coba-coba membuat Allah membuktikan janji Nya. barang siapa yang membunuh orang ketika ia sedang menunaikan sholat subuh, maka Allah pun akan menuntutnya, sehingga Allah akan membenamkan muka orang tersebut ke dalam api neraka.” (HR. Muslim. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

7. Mendapatkan Syafaat di Hari Kiamat

Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat tertentu dalam shalat sunnah sebelum Subuh (HR. Muslim 727).