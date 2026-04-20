Salat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang tidak boleh ditinggalkan selama masih memiliki kesadaran dan akal sehat.

Dalam kondisi normal, salat dilakukan dengan berdiri. Namun, bagaimana jika seseorang sedang sakit parah atau sedang dirawat di rumah sakit sehingga tidak mampu berdiri?

Tak perlu khawatir, dalam hal ini, Islam memberikan keringanan (rukhsah) agar tetap bisa menunaikan ibadah tanpa merasa terbebani, yaitu dengan salat sambil berbaring.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا..

..La yukallifullāhu nafsan illa wus'aha.

Artinya: “..Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai batas kemampuannya.”

Lantas, bagaimana sebenarnya tata cara salat sambil berbaring yang benar?

Cara Berwudhu atau Menyucikan Diri Ketika Sakit

Suci adalah syarat sah sholat, termasuk bagi orang yang sedang sakit. Karena itu, bersuci tetap harus dilakukan sesuai kemampuan.

Jika mampu, orang sakit wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar, lalu berwudhu untuk hadas kecil. Jika tidak bisa menggunakan air atau khawatir kondisi makin parah, boleh bertayamum dengan cara:

- Niat tayamum - Nawaytu tayammuma li istibaakhati sholati lillahi ta'ala. Artinya: “Aku niat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan shalat fardlu karena Allah taala.”

- Menepukkan tangan ke debu atau tanah

- Mengusap wajah

- Mengusap kedua tangan sampai siku

- Membaca doa setelah tayamum Jika ada luka atau bagian tubuh digips, cukup diusap dengan air sekali sebagai pengganti membasuh. Gunakan pakaian yang bersih saat sholat. Jika tidak memungkinkan, sholat tetap dilakukan semampunya. Pastikan tempat sholat bersih dari najis. Jika perlu, gunakan alas seperti kain bersih.

Tata Cara Salat Sambil Berbaring Sesuai Sunnah

Salat berbaring bagi orang sakit terdiri atas dua macam, yaitu berbaring menyamping atau berbaring terlentang.

Berdasarkan hadis, posisi berbaring menyamping jauh lebih utama daripada terlentang.

Berikut adalah masing-masing penjelasannya:

1. Salat dengan Posisi Berbaring Menyamping

Untuk salat dengan posisi berbaring menyamping, pastikan tubuh menyamping ke arah kanan dan menghadap kiblat.

Jika tidak mampu menyamping ke kanan, maka dapat menyamping ke sisi kiri sambil tetap menghadap kiblat.

Namun, apabila tidak mampu menghadap kiblat, maka tidak perlu dipaksakan.

Lalu, lakukan gerakan salat seperti langkah-langkah berikut ini:

Takbir dengan mengangkat tangan sejajar dengan telinga atau bahu.

Bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

Membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surat Alquran pada posisi bersedekap.

Takbir dan rukuk dengan cara menundukkan kepada sedikit. Pada saat yang sama, kedua tangan diluruskan hingga lutut.

I’tidal dengan posisi berbaring sambil membaca doa seperti biasanya .

. Lalu, sujud dengan menundukkan kepala lebih banyak (lebih rendah) daripada ketika gerakan rukuk. Pastikan kedua tangan juga diluruskan ke arah lutut.

Tasyahud dilakukan dengan meluruskan tangan ke arah lutut, dan jari telunjuk tetap berisyarat (menunjuk) ke arah kiblat.

2. Salat dengan Posisi Berbaring Terlentang

Salat dengan posisi berbaring terlentang juga tidak berbeda jauh dengan langkah-langkah salat pada posisi berbaring menyamping.

Hanya saja, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan pada posisi ini, yaitu:

Arah posisi: tidur terlentang dengan posisi wajah dan kaki menghadap ke arah kiblat. Kepala sebaiknya diangkat sedikit ke atas dengan menggunakan ganjalan (seperti bantal) agar wajah dapat mengarah ke kiblat.

tidur terlentang dengan posisi wajah dan kaki menghadap ke arah kiblat. Kepala sebaiknya diangkat sedikit ke atas dengan menggunakan ganjalan (seperti bantal) agar wajah dapat mengarah ke kiblat. Rukuk: Dilakukan menggunakan isyarat kepada (‘ima). Untuk rukuk, gerakkan kepala ke muka atau tekuk leher sedikit.

Dilakukan menggunakan isyarat kepada (‘ima). Untuk rukuk, gerakkan kepala ke muka atau tekuk leher sedikit. Sujud: Sama seperti rukuk, sujud dengan posisi berbaring terlentang juga dilakukan menggunakan isyarat kepala (‘ima). Namun, pastikan untuk menundukkan kepala lebih dalam daripada rukuk.

Kapan Seseorang Boleh Salat Berbaring?

Seseorang diperbolehkan salat berbaring ketika menderita penyakit yang menyebabkan ia mengalami masyaqqah syadidah (kesulitan yang sangat).

Kondisi "tidak mampu" di sini tidak selalu berarti lumpuh atau mustahil secara fisik.

Indikator seseorang diperbolehkan salat berbaring adalah apabila ia memaksakan diri untuk berdiri atau duduk, lalu merasa nyeri yang tidak tertahankan hingga menghilangkan kekhusyukan salat atau khawatir penyakitnya bertambah parah.

Hal ini juga sesuai dengan riwayat dari Imran bin Husain RA, Rasulullah SAW bersabda:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ