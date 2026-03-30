Ada berbagai macam salat sunah yang bisa dilakukan sebagai penyempurna salat wajib atau lima waktu.

Salah satunya adalah salat tasbih. Lantas, bagaimana tata cara salat tasbih yang benar agar mendatangkan pahala?

Apa yang Dimaksud Salat Tasbih?

Salat tasbih merupakan salah satu salat sunah yang dianjurkan untuk dikerjakan minimal sekali seumur hidup untuk memohon ampunan Allah SWT.

Ibadah ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan salat wajib dan salat sunah lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya ada lebih banyak bacaan tasbih.

Waktu Mustajab dan Jumlah Rakaat Salat Tasbih

Salat tasbih boleh dilakukan kapan pun selama bukan pada waktu haram, yakni setelah Subuh dan usai waktu Asar.

Akan tetapi, waktu salat tasbih yang dianjurkan adalah malam hari, terutama sepertiga malam terakhir. Salat tasbih dilakukan sebanyak dua atau empat rakaat.

Ulama besar Mazhab Syafi’i, Imam Nawawi, berpendapat bahwa salat tasbih pada malam hari lebih baik dilakukan empat rakaat dengan dua salam.

Namun, jika dikerjakan pada siang hari, salat tasbih lebih baik dilakukan sebanyak empat rakaat dengan satu kali salam.

Niat Salat Tasbih

Sebelum mengerjakan salat tasbih, hendaknya seorang muslim membaca niat berikut ini tergantung jumlah rakaatnya:

Salat Tasbih Dua Rakaat

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَسْبِيْحِ رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnat tasbihi rak‘ataini lillahi ta‘ala.

Artinya: “Saya niat shalat sunnah tasbih dua rakaat karena Allah SWT”.

Salat Tasbih Empat Rakaat

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَسْبِيْحِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnat tasbihi arba‘a rak‘atin lillahi ta‘ala.

Artinya: “Saya niat shalat sunnah tasbih empat rakaat karena Allah SWT.”

Tata Cara Salat Tasbih

Secara umum, cara salat tasbih sama dengan salat wajib atau sunah lainnya. Hal yang membedakan hanyalah bacaan tasbih.

Berikut tata cara salat tasbih yang perlu dipahami:

1. Membaca niat sesuai jumlah rakaat yang akan dikerjakan.

2. Takbiratul ihram.

3. Membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surah lain.

4. Sebelum rukuk membaca kalimat tasbih sebanyak 15 kali, yakni “Subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar”.

5. Sebelum bangun untuk itidal, membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Lalu, itidal dengan membaca bacaan itidal.

6. Sebelum sujud, baca tasbih 10 kali. Kemudian, sujud pertama.

7. Setelah bacaan sujud, baca lagi tasbih sebanyak 10 kali. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud dengan bacaan biasanya.

8. Baca tasbih 10 kali, lalu sujud kedua.

9. Setelah sujud kedua, tidak langsung berdiri untuk rakaat kedua. Namun, duduk lebih dulu untuk membaca tasbih 10 kali.

10. Lanjutkan salat tasbih seperti rakaat pertama.

11. Sebelum mengucapkan salam, baca tasbih 10 kali lagi, lalu dilanjutkan dengan salam dua kali seperti biasa.

Doa setelah Salat Tasbih

Berikut adalah doa yang bisa dibaca setelah mengerjakan salat tasbih:

اَللّٰهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيْقَ أَهْلِ الْهُدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَوَجَلَ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَافَك اَللّٰهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةً تَحْجِزُنِيْ عَنْ مَعَاصِيْكَ حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا أَسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ وَحَتَّى أُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ حَتَّى أَخْلُصَ لَكَ النَّصِيحَةَ حَيَاءً مِنْكَ وَحَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَحَتَّى أَكُوْنَ أُحْسِنَ الظَنَّ بِكَ، سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ. ا هـ وَفِي رِوَايَةٍ خَالِقِ النَّارِ

Allâhumma innî as’aluka taufîqa ahlil hudâ, wa a‘mâla ahlil yaqîn, wa munâshahata ahlit taubah, wa ‘azma ahlis shabri, wa wajala ahlil khasyyah, wa thalaba ahlir raghbah, wa ta‘abbuda ahlil wara‘i, wa ‘irfâna ahlil ‘ilmi hattâ akhâfak. Allâhumma innî as’aluka makhâfatan tahjizunî ‘an ma‘âshîka hattâ a‘mala bi thâ‘atika ‘amalan astahiqqu bihî ridhâka wa hattâ unâshihaka bit taubah, khaufan minka hattâ akhlusha lakan nashîhata hayâ’an minka wa hattâ atawakkala ‘alaika fil ’umûri kullihâ wa hattâ akûna ’uhsinuz zhanna bika, subhâna khâliqin nûr (lain riwayat khâliqin nâr).