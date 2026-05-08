Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling mulia, manusia tetap harus dihormati meskipun sudah meninggal dunia.

Karena itu, dalam Islam, menjaga kehormatan orang yang telah wafat adalah kewajiban.

Keutamaan merawat jenazah bagi umat Muslim juga diterangkan dalam hadis riwayat Jamaah dan Muslim:

“Barangsiapa yang mengiringi jenazah dan turut menyalatkannya maka ia memperoleh pahala sebesar satu qirath (pahala sebesar satu gunung).

Dan barang siapa yang mengiringinya sampai selesai penyelenggaraannya, ia akan memperoleh dua qirath.” (HR. Jamaah dan Muslim)

Dalam hal ini, penting bagi kita untuk memahami cara merawat jenazah dengan benar. Ilmu ini sangat penting untuk diterapkan, terutama bagi keluarga dan masyarakat di sekitar almarhum atau almarhumah.

Agar tidak keliru, berikut adalah panduan lengkap beserta empat tahapan utama dalam pengurusan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam:

Tata Cara Merawat Jenazah sesuai Syariat Islam

Tahap 1: Memandikan Jenazah

Langkah pertama dalam mengurus jenazah adalah memandikannya.

Orang yang memandikan sebaiknya memiliki jenis kelamin yang sama dengan jenazah, kecuali jika mereka adalah pasangan suami-istri atau memiliki hubungan mahram.

Jika jenazah berada di tengah orang-orang yang bukan mahram dan berbeda jenis kelamin, maka tidak dimandikan demi menjaga aurat, tetapi cukup ditayamumkan.

Ada juga pengecualian untuk orang yang gugur sebagai syahid di medan perang, karena mereka tidak dimandikan.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Janganlah kalian memandikan mereka, karena luka dan darah mereka akan berbau harum seperti misk pada hari Kiamat.” (HR. Ahmad)

Berikut adalah proses dan persiapan memandikan jenazah yang perlu diperhatikan:

Siapkan tempat yang tertutup dan agak tinggi agar air mudah mengalir.

Tutup aurat jenazah (antara pusar sampai lutut) dengan kain, gunakan sarung tangan, dan bisa menyalakan wewangian untuk mengurangi bau.

Posisikan jenazah setengah duduk, lalu tekan perlahan bagian perut untuk mengeluarkan sisa kotoran (langkah ini tidak dilakukan jika jenazah sedang hamil).

Bersihkan bagian kemaluan, mulut, dan hidung, lalu wudhukan jenazah seperti orang yang masih hidup.

Siram seluruh tubuh dengan air sabun, dimulai dari sisi kanan sebanyak tiga kali, lalu sisi kiri. Pada bilasan terakhir, gunakan air yang dicampur kapur barus.

Tahap 2: Mengkafani Jenazah

Setelah tubuh jenazah dikeringkan, tahap berikutnya adalah mengkafani jenazah.

Dianjurkan menggunakan kain kafan berwarna putih yang bersih, diberi wewangian, dan jumlahnya ganjil.

Sebelum dibungkus, bagian tubuh yang berlubang serta anggota sujud (seperti dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari kaki) sebaiknya ditutup dengan kapas yang telah diberi minyak wangi.

Tata cara mengkafani jenazah akan berbeda antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

Mengkafani Jenazah Laki-Laki

Untuk jenazah laki-laki, digunakan 3 lembar kain kafan yang cukup untuk menutup seluruh tubuh. Caranya:

Siapkan 5 tali pengikat. Bentangkan dan susun tiga lapis kain di atasnya sambil diberi wewangian. Setelah itu, letakkan jenazah di atas kain, kemudian bungkus tubuhnya satu per satu dengan rapi. Terakhir, ikat pada beberapa bagian penting seperti ujung kepala, dada atau siku, pinggang, lutut, dan ujung kaki.

Mengkafani Jenazah Perempuan

Untuk jenazah perempuan, digunakan 5 lapis kain yang terdiri dari 2 lembar kain pembungkus luar, 1 baju kurung (qamis), 1 kerudung (khimar), dan 1 kain sarung atau penutup bagian bawah (izar).

Cara memakainya berurutan dari dalam ke luar, mulai dari penutup bagian bawah, lalu sarung, baju kurung, dan kerudung. Setelah itu, jenazah dibungkus dengan dua kain luar, lalu diikat dengan rapi.

Tahap 3: Menyalatkan Jenazah

Jika jenazah sudah rapi terbungkus, umat Islam disunnahkan untuk menyalatinya secara berjamaah, idealnya dengan membentuk minimal 3 saf.

Sholat ini cukup unik karena dilakukan sepenuhnya berdiri tanpa gerakan rukuk atau sujud, melainkan hanya mengandalkan 4 kali takbir.

Berikut adalah urutan empat takbir salat jenazah:

Takbir ke-1: Membaca Surat Al-Fatihah .

Membaca . Takbir ke-2: Melantunkan selawat Nabi (sangat diutamakan membaca selawat Ibrahimiyah ).

Melantunkan selawat Nabi (sangat diutamakan membaca ). Takbir ke-3: Memanjatkan doa pengampunan untuk almarhum/almarhumah (biasanya diawali dengan " Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu").

Memanjatkan (biasanya diawali dengan " Takbir ke-4: Membaca doa ampunan penutup untuk jenazah dan seluruh umat muslim, lalu diakhiri dengan salam.

Tahap 4: Menguburkan Jenazah

Tahap terakhir adalah mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir.

Saat proses pengantaran, keranda disunnahkan untuk dipikul oleh empat orang laki-laki dengan posisi kepala di depan. Dianjurkan pula untuk mempercepat langkah menuju pemakaman.

Ketentuan Liang Kubur

Lubang kubur harus digali cukup dalam untuk mencegah bau keluar dan melindungi jenazah dari hewan buas.

Ukuran idealnya sedalam orang dewasa berdiri dengan tangan terangkat ke atas (sekitar 2 hingga 2,5 meter) dengan lebar kurang lebih 50 cm.

Di bagian dasar, dibuatlah lubang khusus berbentuk lahad yang agak menjorok ke arah kiblat.

Proses Memasukkan Jenazah ke dalam Liang Kubur

Berikut adalah langkah-langkah memasukkan jenazah ke dalam liang kubur:

Jenazah perlahan disorongkan masuk dari sisi kaki lubang kubur. Sambil memasukkan tubuh, bacalah doa: بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( bismillahi wa ‘ala millati rasulillah sallallahu ‘alaihi wa sallam ).

). Baringkan jenazah dengan posisi tubuh miring ke kanan sehingga wajahnya menghadap langsung ke kiblat.

Lepaskan seluruh ikatan tali kafan, biarkan pipinya menyentuh tanah secara langsung. Beberapa ulama juga menganjurkan untuk mengumandangkan azan serta iqamah pada momen ini.

Saat menurunkan jenazah perempuan, disunnahkan untuk membentangkan kain penutup di atas liang makam guna menjaga auratnya.

Menimbun dan Menabur Tanah

Sebelum menguruk tanah, tutup lubang lahad dengan papan kayu agar tubuh jenazah tidak tertimpa tanah secara langsung.

Setelah itu, timbun liang tersebut dan tinggikan permukaannya sekitar satu jengkal

Orang yang mengantar jenazah dianjurkan untuk menaburkan segenggam tanah ke arah makam sebanyak tiga kali, sambil membaca doa-doa berikut:

Taburan 1: مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ( minha khalaqnakum - dari tanah itulah Kami menciptakan kamu)

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ( - dari tanah itulah Kami menciptakan kamu) Taburan 2: وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ( wa fiha nu‘idukum - dan ke dalamnya Kami mengembalikan kamu)

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ( - dan ke dalamnya Kami mengembalikan kamu) Taburan 3: وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (wa minha nukhrijukum taratan ukhra - dan darinya Kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi)

Setelah makam selesai ditutup, para pelayat sangat dianjurkan untuk tidak langsung pulang. Tetaplah tinggal sejenak untuk membacakan Talqin dan memohonkan ampunan bagi mendiang.