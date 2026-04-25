Taubat dalam Islam memiliki makna kembali, yaitu kembali kepada Allah SWT dengan penuh penyesalan, kesadaran, dan komitmen untuk memperbaiki diri.

Setiap Muslim yang telah melakukan kesalahan dianjurkan untuk segera bertaubat tanpa menunda, karena pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang sungguh-sungguh ingin berubah.

Salah satu bentuk ikhtiar dalam menyempurnakan taubat adalah dengan membersihkan diri, baik secara batin maupun lahir.

Karena itu, mandi taubat sering dilakukan sebagai simbol kesungguhan dalam memohon ampun sekaligus menyucikan diri dari doa.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 222:

..إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

..Innallaaha yuhibbut Tawwaabeena wa yuhibbul mutatahhireen

Artinya: “..Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

Hukum Mandi Taubat bagi Wanita

Secara umum, mandi taubat dikategorikan sebagai sunnah (al-aghsal al-masnunah) atau mandi yang dianjurkan, bukan sebagai kewajiban mutlak.

Namun, hal ini memang memiliki makna penting sebagai simbol penyucian diri, baik secara fisik maupun spiritual.

Khusus bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, mandi taubat tidak wajib dilakukan.

Kendati demikian, mereka sangat dianjurkan untuk menggantinya dengan memperbanyak istigfar dan doa memohon ampun kepada Allah SWT.

Bacaan Niat Mandi Taubat untuk Wanita

Niat merupakan kunci utama yang membedakan mandi biasa dengan ibadah. Niat sebaiknya dimantapkan dalam hati dengan tulus dan ikhlas.

Agar lebih yakin, kamu juga bisa membaca niat mandi taubat untuk wanita secara lisan.

Berikut adalah bacaannya:

A. Niat Mandi Taubat untuk Wanita Versi 1

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِلتَّوْبَتِ عَنْ جَمِعِ الذُّنُوْبِ

Latin: Nawaitul ghusla littaubati 'an jami'idzunuub.

Artinya: “Aku berniat mandi taubat dari segala dosa dhahir dan batin.”

B. Niat Mandi Taubat untuk Wanita Versi 2

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِتَوْبَةٍ سُنَّةً قُرْبَةً إِلَى اللهِ

Latin: Nawaitul ghusla littaubatin sunnatan qurbatan ilallāhi.

Artinya: “Saya niat mandi taubat sebagai sunnah, untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Tata Cara Mandi Taubat untuk Wanita yang Benar

Langkah-langkah mandi taubat pada dasarnya serupa dengan mandi wajib atau mandi junub, hanya saja dengan niat yang berbeda.

Berikut urutannya:

1. Membaca Niat

Untuk memantapkan hati, kamu bisa membaca niat secara lisan seperti yang disebutkan di atas dengan penuh kesungguhan.

2. Membasuh Kedua Telapak Tangan

Kemudian, basuh tangan hingga sela-sela jari sebanyak tiga kali.

3. Membersihkan Kemaluan

Gunakan tangan kiri untuk membersihkan kotoran di area kemaluan dengan air mengalir.

4. Berwudu

Lakukan wudu secara sempurna seperti wudu sebelum salat.

5. Membasuh Sela-Sela Rambut

Pastikan air meresap hingga ke kulit kepala dengan menggunakan jari-jari tangan.

6. Mengguyur Kepala

Siram bagian kepala dengan air sebanyak tiga kali.

7. Menyiram Seluruh Tubuh

Selanjutnya, siramlah seluruh tubuh mulai dari sisi kanan, kemudian ke sisi kiri, menggunakan air.

8. Membersihkan Lipatan Tubuh

Pastikan area ketiak, selangkangan, bagian belakang telinga, dan lipatan tubuh lainnya benar-benar terkena basuhan air.

9. Membasuh Kaki

Terakhir, basuhlah kaki hingga ke sela-sela jari dengan air mengalir.

Doa Setelah Mandi Taubat

Setelah selesai mandi, sangat dianjurkan membaca doa Sayyidul Istighfar untuk memperkuat permohonan ampunan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

Latin: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu,

a'udzu bika min syarri ma shana'tu, abu'u laka bini'matika 'alayya, wa abu'u bidzanbi faghfir li, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.

Artinya: “Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mengakui nikmat-Mu atasku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku.

Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.”

Kapan Waktu Terbaik Melaksanakan Mandi Taubat?

Pada dasarnya, mandi taubat dapat dilakukan kapan saja. Namun, ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan, seperti: