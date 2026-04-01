Salat merupakan ibadah utama bagi umat Islam. Perintah salat pun tercantum dalam berbagai ayat Alquran.

Salah satunya dalam surah Taha ayat 14 sebagai berikut:



إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Innaneee Anal laahu laaa ilaaha illaa Ana fa'budnee wa aqimis-salaata lizikree

Artinya: "Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku."

Oleh karena itu, umat Islam wajib mengetahui tata cara salat, termasuk menghafal surah-surah pendek Alquran.

Sebenarnya tidak ada aturan harus membaca surah pendek tertentu saat salat.

Namun, agar tidak membaca surah yang itu-itu saja, ada baiknya menghafal surah pendek berikut.

Surat Pendek yang Mudah Dihafal untuk Shalat 5 Waktu

Berikut ini adalah surah pendek yang mudah dihafal untuk dibaca saat salat lima waktu:

1. Al-Ikhlas

Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 yang turun di Makkah dan memiliki arti “ikhlas”.

Surah ini turun sebagai jawaban kepada orang musyrik yang meminta Nabi Muhammad SAW untuk menyebutkan nasab (keturunan) atau sifat Allah SWT.

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

(1) Qul huwallahu ahad (2) Allah hus-samad (3) Lam yalid wa lam yuulad (4) Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

Artinya: "(1) Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa (2) Allah tempat meminta segala sesuatu (3) (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan (4) Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."

2. Al-Falaq

Al-Falaq memiliki arti “Subuh” dan merupakan surah ke-113. Sebab surah ini turun adalah ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir dari seorang Yahudi bernama Labin bin Al-A’sam.

Sihir tersebut membuat Rasulullah SAW sakit dan merasa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan.

Labin bin Al-A’sam mengirim sihir menggunakan sisir, rambut Nabi Muhammad SAW, dan kulit mayang kurma jantan. Sihir itu ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Dzarwan.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(٥)

(1) Qul a'uzuu bi rabbil-falaq (2) Min sharri ma khalaq (3) Wa min sharri ghasiqin iza waqab (4) Wa min sharrin-naffaa-thaati fil 'uqad (5) Wa min shar ri haasidin iza hasad

Artinya: (1) Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar) (2) Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan (3) Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita (4) Dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya) (5) Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki."

3. An-Nas

An-Nas merupakan surah ke-114 yang memiliki arti “manusia”. Bersama Al-Falaq, An-Nas disebut sebagai surah Al-Mu’awwidhatayn.

Kedua surah tersebut sering dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ(٢) إِلَٰهِ النَّاسِ (٣) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

(1) Qul a'uzu birabbin naas (2) Malikin naas (3) Ilaahin naas (4) Min sharril was wasil khannaas (5) Al lazii yuwas wisu fii suduurin naas (6) Minal jinnati wan naas

Artinya: (1) Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhannya manusia (2) Raja manusia (3) Sembahan manusia (4) Dari kejahatan (bisikan) setan yang tersembunyi (5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia (6) Dari (golongan) jin dan manusia."

4. Al-Kausar

Al-Kausar yang berarti “pemberian yang banyak” adalah surah ke-108 sekaligus salah satu surah terpendek dalam Alquran karena hanya berisi tiga ayat.

Surah ini diturunkan setelah kaum kafir Quraisy, seperti Al-Ash bin Wail atau Ka’ab bin Asyraf menyebut Nabi Muhammad SAW terputus keturunannya karena anak laki-lakinya meninggal.

Adapun Al-Kausar menjelaskan tentang nikmat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang membenci nabi yang terputus dari rahmat-Nya.

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَۗ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۗ (٢) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (٣)

(1) Innaa a'taina kal kautsar (2) Faa salli li rabbika wanhar (3) Inna shani-aka huwal abtar

Artinya: (1) Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak (2) Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah) (3) Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).

5. Al-Asr

Al-Asr artinya “Asar” dan merupakan surah ke-103 dalam Alquran. Surah ini menjelaskan keutamaan waktu dan kerugian manusia jika tidak menggunakannya untuk beriman dan melakukan kebaikan.

وَالْعَصْرِۙ (١) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍۙ (٢) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ەۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ࣖ (٣)

(1) Wal asr (2) Innal insaana lafii khusr (3) Il lal laziina aamanu wa'amilus saali haati wa tawa saw bil haqqi wa tawa saw bis sabr

Artinya: (1) Demi masa (2) Sungguh, manusia berada dalam kerugian (3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

6. An-Nasr

An-Nasr merupakan surah ke-110 dalam Alquran yang memiliki arti “pertolongan”.

An-Nasr merupakan surah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاِسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوّابًا (٣)

(1) Iza jaa-a nas rullahi wal fath (2) Wa ra-aitan naasa yadhkuluuna fii diinil laahi afwajah (3) Fa sab bih bihamdi rabbika was taghfir innahu kaana tawwaba

Artinya: (1) Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan (2) Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah (3) Maka bertasbihlah dalam dengan Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat.

7. Al-Lahab

Al-Lahab merupakan surah ke-111 dalam Alquran dan berarti “api yang bergejolak”.

Surah ini turun sebagai jawaban atas ejekan Abu Lahab saat Nabi Muhammad SAW berdakwah di Bukit Safa.

Abu Lahab yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW saat itu berkata, “Celakalah engkau, Muhammad! Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami?”

Adapun surah Al-Lahab menjelaskan bahwa orang-orang yang menentang ajaran Allah SWT dan rasul-Nya akan merasakan kehancuran dan kerugian.

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّۗ (١) مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَۗ (٢) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍۙ (٣) وَّامْرَاَتُهٗ ۗحَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ (٣) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ࣖ (٥)

(1) Tab bat yadaa abii Lahabiw-wa tabb (2) Maa aghna ‘anhu maaluhu wa ma kasab (3) Sa yas laa naran zaata lahab (4) Wam ra-atuhu hamma latal-hatab (5) Fii jiidiha hab lum mim-masad

Artinya: (1) Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia! (2) Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan (3) Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka) (4) Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah) (5) Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

8. Al-Quraisy

Al-Quraisy surah ke-106 dalam Alquran yang memiliki arti “Quraisy”, kaum yang menetap di kota Makkah dan daerah sekitarnya.

لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

(1) Li illafi quraish (2) Ilaafihim rihlatash shitaa-i wass saif (3) Fal ya’budu rabba haazal-bait (4) Allazi at’amahum min ju’iwwa-aamana hum min khawf

Artinya: (1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (2) (Yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah) (4) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

9. Al-Fil

Al-Fil yang memilki arti “gajah” diturunkan di Makkah dan merupakan surah ke-105 dalam Alquran.

Surah ini merujuk pada peristiwa penting yang terjadi pada tahun ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yakni Tahun Gajah.

Dalam surah ini menceritakan tentara bergajah pimpinan Abrahah yang ingin menghancurkan Ka’bah.

Namun, Allah SWT mengirim burung-burung yang membawa batu panas, sehingga tentara gajah hancur-lebur dan seperti daun-daun yang dimakan ulat.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)

(1) Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi ashaabil fiil (2) Alam yaj’al kai dahum fii tad liil (3) Wa arsala ‘alaihim tairan abaabiil (4) Tar miihim bi hi jaaratim min sij jiil (5) Faja ‘alahum ka’asfim ma’kuul

Artinya: (1) Tidaklah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? (2) Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? (3) Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong (4) Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar (5) Sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan ulat.

10. Al-Kafirun

Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Alquran yang memiliki arti “orang-orang kafir.”

Sebab surah ini turun berkaitan dengan tawaran kaum kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menyembah berhala selama setahun.

Sebaliknya, kaum kafir Quraisy juga akan menyembah Allah SWT dalam kurun waktu yang sama.

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ (١) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ (٢) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ (٣) وَلَآ اَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ (٤) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۗ (٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (٦)

(1) Qul ya ayyuhal-kafirun(a) (2) La a'budu ma ta'budun(a) (3) Wa la antum 'abiduna ma a'bud(u) (4) Wa la ana 'abidum ma 'abattum. (5) Wa la antum 'abiduna ma a'bud(u). (6) Lakum dinukum wa liya din(i)

Artinya: (1) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, (2) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (3) Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah (4) Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (5) Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah (6) Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

Memang Dianjurkan untuk Membaca Surat Pendek Ketika Salat

Membaca surat pendek setelah Al-Fatihah dalam salat termasuk amalan sunah. Dalam Ensiklopedi Tematik Dunia Islam dijelaskan bahwa dianjurkan membaca ayat atau surat dari Al-Qur’an setelah Al-Fatihah, khususnya pada dua rakaat pertama.

Selain itu, disarankan agar bacaan pada rakaat pertama lebih panjang dibandingkan dengan rakaat kedua.

Dengan demikian, seseorang tetap sah salatnya meskipun tidak membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, karena hal tersebut bukan bagian dari rukun salat. Namun, jika tetap melakukannya, maka itu lebih utama dan bernilai tambahan pahala.

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Atha RA:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ