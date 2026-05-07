Pernahkah kamu mendengar anjuran untuk rutin membaca surat Al-Waqi’ah guna melancarkan rezeki?

Dalam tradisi umat Islam di Indonesia, amalan ini memang sangat mengakat kuat.

Surat Al-Waqi’ah sendiri merupakan surat ke-56 di dalam Alquran yang memiliki 96 ayat dan tergolong surah Makkiyah, yang berarti mayoritas ayatnya diturunkan di kota suci Mekah.

Secara bahasa, “Al-Waqi'ah” berarti “Hari Kiamat”. Meski temanya sangat erat dengan kehidupan akhirat, para ulama bahkan menjuluki surat ini sebagai surat al-Ghina atau “Surat Kekayaan”.

Lantas, benarkah membaca surat Al-Waqiah setelah salat subuh bisa menjadi kunci terbukanya pintu kemudahan rezeki?

Bacaan 10 Ayat Pertama Surat Al-Waqiah

1.

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

Izaa waqa'atil waaqi'ah

Artinya: “Apabila terjadi hari Kiamat,”

2.

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ

Laisa liwaq'atihaa kaazibah

Artinya: “terjadinya tidak dapat didustakan (disangkal).”

3.

خَافِضَةٌ رَّافِعَة

Khafidatur raafi'ah

Artinya: “(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain).”

4.

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا

Izaa rujjatil ardu rajjaa

Artinya: “Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya,”

5.

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا

Wa bussatil jibaalu bassaa

Artinya: “dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya,”

6.

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا

Fakaanat habaaa'am mumbassaa

Artinya: “maka jadilah ia debu yang beterbangan,”

7.

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

Wa kuntum azwaajan salaasah

Artinya: “dan kamu menjadi tiga golongan,”

8.

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

Fa as haabul maimanati maaa as haabul maimanah

Artinya: “yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu,”

9.

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

Wa as haabul mash'amati maaa as haabul mash'amah

Artinya: “dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu,”

10.

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

Wassaabiqoonas saabiqoon

Artinya: “dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga).”

Anjuran Membaca Surat Al-Waqiah Setelah Salat Subuh

Sebetulnya, ada banyak hadis dan wasiat ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam hari.

Namun, mengamalkannya di waktu pagi atau tepat setelah salat Subuh juga dianjurkan dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Sunnah Membaca Alquran di Waktu Pagi

Waktu dari Subuh hingga matahari terbit adalah momen yang penuh dengan keberkahan.

Membaca surat Al-Waqiah setelah salat Subuh ini sejalan dengan doa Nabi Muhammad SAW: "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya," (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

2. Praktik Langsung Rasulullah SAW

Sebuah riwayat dari Jabir bin Samurah mengungkapkan, pada saat menunaikan salat Subuh, Rasulullah SAW juga terkadang membaca surat Al-Waqiah beserta surat-surat lain yang sejenis.

Hal ini menjadi bukti bahwa membaca surat Al-Waqiah di pagi hari juga punya landasan yang kuat.

3. Keluasan Ibadah dan Amalan Masyhur

Pada dasarnya, membaca firman Allah tidak pernah terikat oleh batasan waktu.

Di kalangan umat Islam sendiri, terdapat sebuah amalan yang sudah sangat populer (masyhur), yaitu membaca surat Al-Waqiah sebanyak 3 kali setelah Subuh dan 3 kali setelah salat Isya.

Harapannya, umat Muslim yang mengamalkan ibadah ini dapat menjadi sosok hartawan yang dermawan.

Manfaat Membaca Surat Al-Waqiah

A. Terhindar dari Kemiskinan

Dari Abdullah Ibnu Mas’ud, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا

Artinya: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, niscaya tidak akan tertimpa kemiskinan selamanya.”

Adapun kemiskinan yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan semata-mata miskin harta, melainkan kemiskinan hati.

Maka, rutin membaca surat Al-Waqiah akan menanamkan sifat qana’ah (merasa cukup dan rela atas pemberian Allah), sehingga kita tidak diperbudak oleh godaan harta duniawi.

B. Pengingat Dahsyatnya Hari Kiamat

Surat Al-Waqiah pada dasarnya memuat gambaran tentang betapa dahsyatnya hari kiamat, kengerian azab, serta keindahan surga di akhirat.

Peringatan dalam surat ini bahkan membuat rambut Rasulullah SAW beruban.

Ketika sahabat Abu Bakar bertanya mengenai ubannya, Nabi SAW menjawab:

شيَّبتني هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

Artinya: “Telah membuatku beruban Surat Hud, Surat Al-Waqiah, Surat Al-Mursalat, Surat An-Naba, dan Surat At-Takwir.” (HR. Tirmidzi)

C. Keutamaan Lainnya

Selain hal di atas, membaca surat Al-Waqiah juga dipercaya dapat memberikan fadilah lain berikut ini:

Memudahkan proses keluarnya ruh ketika sakaratul maut.

Memberikan syafa’at di hari kiamat.

Menjadikan pembacanya sebagai perindu surga.

Mempererat ukhuwah islamiyah (ikatan persaudaraan umat Islam) jika dibaca secara berjemaah di majelis.

Kandungan Utama dan Dalil Surat Al-Waqi’ah

Inti dari surat Al-Waqiah menceritakan bahwa di hari pembalasan nanti, umat manusia akan terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

Golongan kanan (ashabul yamin).

Golongan kiri (ashabul syimal).

Orang-orang yang paling dahulu beriman (as-sabiqun).

Ketiga golongan tersebut nantinya akan menerima balasan yang sangat berbeda-beda berdasarkan keimanan dan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia.

Golongan orang-orang yang paling dahulu beriman (as-sabiqun) serta golongan kanan akan mendapatkan kemuliaan tertinggi dan didekatkan kepada Allah untuk ditempatkan di dalam surga yang penuh kenikmatan (Jannatun Na'im).

Di sana, mereka akan dilimpahi berbagai anugerah kedamaian, seperti berada di bawah naungan pohon yang rindang tanpa duri hingga didampingi oleh bidadari-bidadari bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik.

Sebaliknya, golongan kiri yang semasa hidupnya bermewah-mewahan dan terus-menerus mengerjakan dosa besar akan menghadapi kesengsaraan yang amat pedih.

Allah menggambarkan bahwa golongan pendusta dan sesat ini akan disiksa dalam hembusan angin yang sangat panas, berteduh di bawah naungan asap hitam yang sama sekali tidak menyejukkan, hingga dipaksa meminum air mendidih bagaikan unta yang sedang sangat kehausan.