Setiap surat dalam Alquran memiliki makna dan pesan tersendiri yang bisa menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, termasuk Surat Al-Kahfi.

Surat yang terdiri dari 110 ayat ini mengandung banyak pelajaran penting, terutama tentang keimanan.

Khususnya dalam Surat Al-Kahfi ayat 1-10, dijelaskan mengenai Alquran, peringatan bagi orang kafir, hingga kabar gembira untuk orang beriman dan saleh.

Lantas, bagaimana bacaan Surat Al-Kahfi 1-10 dan apa maknanya?

Turunnya Surat Al-Kahfi Diiringi 70.000 Malaikat

Surat Al-Kahfi diturunkan setelah surat Al-Ghasyiyah dan Al-Syura dalam satu rangkaian.

Menurut Ibnu Asyur, hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Kahfi turun sekaligus, bukan secara bertahap ayat demi ayat.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa turunnya surat ini disertai oleh 70.000 malaikat.

Terdapat pula kisah penuh hikmah tentang orang yang membaca surat Al-Kahfi, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ

Dari al-Bara’ bin ‘Aazib r.a, ia menceritakan bahwa ada seseorang membaca surat Al-Kahfi, sementara di dekatnya ada seekor kuda yang diikat.

Tiba-tiba muncul awan yang menaunginya hingga kuda tersebut ketakutan dan melepaskan diri.

Keesokan harinya, orang itu menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kejadian tersebut.

Nabi pun bersabda bahwa itu adalah as-sakinah (ketenangan) yang turun bersama Alquran (HR Bukhari dan Muslim).

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa as-sakinah adalah makhluk yang membawa ketenangan dan rahmat, serta disertai turunnya para malaikat.

Sementara itu, Al-Jurjani memaknai sakinah sebagai ketenteraman hati yang hadir secara tiba-tiba, disertai cahaya batin yang menenangkan jiwa.

Sebagian ulama juga mengaitkannya dengan rahmah dan thuma’ninah, yakni kondisi hati yang tenang dan tidak gelisah dalam beribadah.

Dalam riwayat lain dari Abu Sa’id al-Khudri r.a, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Darimi, Imam an-Nasai, dan Al-Hakim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ َقَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

“Siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya di antara dirinya hingga Baitul ‘Atiq.” (HR Imam Ad-Darimi dan Imam an-Nasai).

Para ulama sepakat bahwa surat Al-Kahfi memiliki keutamaan berupa cahaya dan ketenangan (sakinah), serta dianjurkan untuk dibaca secara rutin setiap hari Jumat. Bahkan Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm menyebutkan bahwa amalan ini bisa dilakukan baik pada malam Jumat maupun di siang harinya.

Surat Al-Kahfi Ayat 1-10 dan Terjemahannya

(1) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ

Alhamdu lillaahil lazeee anzala 'alaa 'abdihil kitaaba wa lam yaj'al lahoo 'iwajaa

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok;

(2) قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Qaiyimal liyunzira baasan shadeedam mil ladunhu wa yubashshiral mu'mineenal lazeena ya'maloonas saalihaati anna lahum ajran hasanaa

Artinya: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik,

(3) مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا

Maakiseena feehi abadaa

Artinya: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

(4) وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

Wa yunziral lazeena qaalut takhazal laahu waladaa

Artinya: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, “Allah mengambil seorang anak.”

(5) مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

Maa lahum bihee min 'ilminw wa laa li aabaaa'ihim; kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim; iny yaqooloona illaa kazibaa

Artinya: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan (sesuatu) kebohongan belaka.

(6) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

Fala'allaka baakhi'un nafsaka 'alaaa aasaarihim illam yu;minoo bihaazal hadeesi asafaa

Artinya: Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an).

(7) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Innaa ja'alnaa ma 'alal ardi zeenatal lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amalaa

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk Kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.

(8) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

Wa innaa lajaa 'iloona maa 'alaihaa sa'aeedan juruzaa

Artinya: Dan Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

(9) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

Am hasibta anna Ashaabal Kahfi war Raqeemi kaanoo min Aayaatinaa 'ajabaa

Artinya: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, dan (yang mempunyai) raqim itu, termasuk tanda-tanda (kebesaran) Kami yang menakjubkan?

(10) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Iz awal fityatu ilal Kahfi faqaaloo Rabbanaaa aatinaa mil ladunka rahmatanw wa haiyi' lanaa min amrinaa rashadaa

Artinya: (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.”

Makna Surat Al-Kahfi Ayat 1-10

Pada dasarnya, makna Surat Al-Kahfi 1-10 adalah mengajarkan pentingnya menjaga keimanan, menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup, dan meneladani keteguhan iman para pemuda Ashabul Kahfi saat menghadapi ujian.

Berikut isi kandungan lengkap ayat-ayatnya:

Surat Al-Kahfi Ayat 1

Dalam ayat ini Allah SWT memuji diri-Nya dan menjelaskan bahwa Dialah yang menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup.

Dijelaskan pula bahwa ayat-ayat Alquran saling membenarkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan.

Surat Al-Kahfi Ayat 2

Ayat ini menerangkan bahwa Alquran itu merupakan petunjuk yang lurus dan diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk memperingatkan orang-orang kafir akan azab Allah SWT.

Selain itu, dijelaskan juga tentang kabar gembira berupa pahala besar yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh.

Surat Al-Kahfi Ayat 3

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa pahala besar yang dimaksud adalah surga yang akan mereka huni selama-lamanya di akhirat.

Surat Al-Kahfi Ayat 4

Ayat ini menjelaskan tugas Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada kaum kafir karena kekufuran mereka adalah perkara besar, terutama yang mengatakan bahwa Allah SWT memiliki anak.

Orang-orang kafir itu terbagi menjadi tiga golongan, yakni musyrikin Makkah (Arab) yang mengatakan bahwa malaikat putri Tuhan.

Kedua adalah golongan Yahudi yang menyebut bahwa Uzair putra Tuhan dan ketiga yaitu orang Nasrani yang mengatakan Isa putra Tuhan.

Surat Al-Kahfi Ayat 5

Ayat ini menegaskan bahwa anggapan Allah mempunyai anak tidak didasarkan pada pengetahuan, melainkan hanya persangkaan dan taklid kepada nenek moyang yang juga tidak memiliki dasar yang benar.

Ucapan tersebut sangat buruk dan merupakan bentuk kekafiran karena tidak sesuai dengan akal sehat dan kebenaran.

Allah menegaskan bahwa pernyataan itu adalah kebohongan, sekaligus mengingatkan Rasul agar mengajak umat kembali kepada ajaran tauhid sebagaimana yang diajarkan dalam Alquran.

Surat Al-Kahfi Ayat 6

Dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan Rasulullah SAW agar tidak bersedih hati, hingga merusak kesehatan dirinya, hanya karena kaumnya tidak mau beriman kepada Alquran dan kenabiannya.

Hal demikian itu tidak patut membuat nabi sedih karena tugas beliau hanyalah menyampaikan wahyu Ilahi kepada mereka, sedangkan kesediaan jiwa mereka untuk menerima kebenaran ayat-ayat tersebut tergantung kepada petunjuk Allah SWT.

Surat Al-Kahfi Ayat 7

Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa segala yang ada di bumi diciptakan sebagai perhiasan bagi bumi.

Perhiasan yang dimaksud meliputi binatang, tumbuhan, barang-barang tambang, dan sebagainya.

Semuanya diciptakan untuk menguji manusia apakah mereka bisa meyakini keberadaan Allah SWT lewat segala sesuatu yang ada di bumi itu.

Jika meyakini Allah SWT dengan menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, Allah SWT akan memberinya pahala.

Namun, sebaliknya, Allah SWT akan memberikan azab yang pula jika mereka menggunakan perhiasan bumi itu untuk mendurhakai-Nya dan merusak peradaban.

Surat Al-Kahfi Ayat 8

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mampu menjadikan bumi yang indah berubah menjadi tanah tandus tanpa kehidupan.

Keindahan yang semula memikat bisa hilang, baik karena perubahan alam maupun akibat ulah manusia yang tidak memperhatikan dampaknya.

Surat Al-Kahfi Ayat 9

Melalui ayat ini Allah SWT menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kisah Ashabul Kahfi (penghuni gua) dan Ar-Raqim (batu tertulis) bukan satu-satunya bentuk kekuasaan Allah SWT.

Kekuasaan Allah SWT lebih besar, seperti penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, peredaran matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang.

Surat Al-Kahfi Ayat 10

Ayat ini mulai mengisahkan Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua karena takut terhadap kezaliman rajanya.

Di sana, mereka bertekad untuk beribadah kepada Allah dan memohon rahmat, ampunan, serta petunjuk agar tetap berada di jalan yang benar.