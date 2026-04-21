Surat Al-Baqarah merupakan surat terpanjang dalam Alquran yang terdiri dari 286 ayat.

Al-Baqarah memuat pedoman hidup, mulai dari keimanan, ibadah, muamalah, hingga pembahasan tentang perkawinan, talak, wasiat, serta kisah para nabi.

Sebagian dari ajaran tersebut sudah dijelaskan sejak awal, yakni dalam surat Al-Baqarah 1-5.

Surat Al-Baqarah Ayat 1-5: Arab, Latin, dan Artinya

Surat Al-Baqarah Ayat 1

الم

Alif-Laaam-Meeem

Artinya: Alif Lam Mim.

Surat Al-Baqarah Ayat 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Zaalikal Kitaabu laa raiba feeh; udal lilmuttaqeen

Artinya: Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,

Surat Al-Baqarah Ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Allazeena yu'minoona bilghaibi wa yuqeemoonas salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka,

Surat Al-Baqarah Ayat 4

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Wallazeena yu'minoona bimaa unzila ilaika wa maaa unzila min qablika wa bil Aakhirati hum yooqinoon

Artinya: dan mereka yang beriman kepada (Alquran) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Surat Al-Baqarah Ayat 5

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Ulaaa'ika 'alaa hudam mir rabbihim wa ulaaa'ika humul muflihoon

Artinya: Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 1-5

1. Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 1

Ayat pertama Surat Al-Baqarah terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yaitu alif lam dan mim. Mengenai tafsir ayat ini, para mufasir atau ahli tafsir memiliki pendapat yang berbeda.

Ada yang tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Mereka berkata, “Allah saja yang mengetahui maksudnya.”

Mereka juga menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. Artinya, punya banyak kemungkinan tafsiran atau hakikatnya hanya diketahui Allah SWT.

Beberapa mufasir lainnya menjelaskan kandungan Surat Al-Baqarah ayat pertama sebagai berikut:

a. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah singkatan. Misalnya, alif adalah Allah, lam singkatan dari jibril, dan mim singkatan untuk Muhammad. Artinya, Alquran datangnya dari Allah dan disampaikan lewat Jibril kepada Muhammad.

b. Sebagian mufasir menilai alim lam ra adalah nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu juga.

c. Ada yang berpendapat bahwa alif lam ra tidak memiliki makna lain, sehingga merupakan huruf hijaiyah pada umumnya.

d. Ada mufasir yang menganggap alif lam ra diturunkan oleh Allah pada permulaan beberapa surat dalam Alquran untuk menarik perhatian bangsa Arab.

e. Huruf-huruf lepas di awal surat merupakan tantangan. Alquran memakai bahasa Arab yang sama, jadi jika ragu itu dari Allah, coba buat yang serupa. Banyak yang menuduh Alquran buatan Nabi Muhammad SAW. Maka, jika Rasulullah bisa menulis Alquran seperti yang dituduhkan, seharusnya orang lain pun bisa.

2. Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 2

Ayat kedua Surat Al-Baqarah menerangkan bahwa Alquran tidak dapat diragukan sebab merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat Malaikat Jibril.

Allah SWT juga menegaskan bahwa Alquran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa agar hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Orang bertakwa yang dimaksud adalah yang menjaga diri dari azab-azab Allah SWT dengan menjalani segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.

3. Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 3

Ayat ini menjelaskan tanda-tanda orang bertakwa. Pertama adalah beriman kepada yang gaib, termasuk beriman kepada Allah SWT dengan melaksanakan semua perintah-Nya.

Gaib dalam konteks ini adalah sesuai yang tidak bisa dijangkau pancaindera dan diimani berdasarkan petunjuk Allah SWT.

Lainnya yang termasuk gaib adalah para malaikat, hari kiamat, surga, neraka, mahsyar, dan sebagainya.

Ciri kedua orang bertakwa adalah yang mengerjakan salat dan menyempurnakan rukun serta syarat-syaratnya.

Tanda ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah SWT kepada golongan orang-orang yang sudah ditetapkan agama.

4. Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 4

Ayat ini masih menjelaskan tanda-tanda orang bertakwa lainnya yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, yakni Taurat, Zabut, Injil, dan Alquran.

Beriman kepada kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, dan Injil berarti juga beriman kepada para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW.

Orang yang beriman kepada kitab Allah SWT termasuk orang bertakwa sebab ia akan mempelajari semua isinya.

Hal itu bisa membuat seorang muslim menghilangkan sifat sombong, tinggi hati, hingga fanatik terhadap suatu hal.

5. Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 5

Surat Al-Baqarah ayat 5 menerangkan ciri kelima orang bertakwa, yakni beriman kepada hari akhir atau mempercayai adanya kehidupan setelah kiamat.

Seorang muslim yang memiliki kelima ciri tersebut adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT dan akan abadi di surga kelak.

Keutamaan Surat Al-Baqarah

Surat Al-Baqarah memiliki banyak keutamaan dan nilai istimewa. Membacanya diyakini mendatangkan pahala yang besar. Surat ini juga dikenal dengan sebutan Fusthathul Qur’an, yang berarti kemah agung dalam Al-Qur’an. Sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan surat ini.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

Artinya, “Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, ‘Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan (tanpa lantunan Al-Qur’an) karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan Surat Al-Baqarah,’” (HR Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’I dengan matan serupa).

Dalam hadis lain disebutkan:

وقال أيضا: اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة

Artinya, “Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, ‘Bacalah Surat Al-Baqarah karena membacanya membawa keberkahan, meninggalkannya akan menimbulkan penyesalan, dan para tukang sihir tidak mampu menghadapinya,’” (HR Muslim).

Riwayat lain juga menjelaskan keistimewaannya:

“Setiap sesuatu memiliki puncak, dan puncak Al-Qur’an adalah Surat Al-Baqarah. Siapa yang membacanya pada malam hari di rumahnya, maka setan tidak akan masuk selama tiga malam. Dan siapa yang membacanya pada siang hari, maka setan tidak akan masuk selama tiga hari.” (HR Ad-Darimi dan Ibnu Hibban).