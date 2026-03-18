Al-Waqiah merupakan salah satu surah dalam Alquran yang memiliki keistimewaan.

Surah ini dapat membantu memuka pintu rezeki, mendatangkan ketenangan hati, hingga memudahkan berbagai urusan.

Namun, tidak semua umat Islam lancar membaca Alquran, sehingga sebagian orang mungkin belum terbiasa membaca surah Al-Waqiah.

Kondisi itu bisa diatasi dengan belajar membaca Alquran secara bertahap, seperti mengenal huruf hijaiyah lewat metode iqra.

Selain itu, ada juga bacaan latin Surah Al-Waqiah yang mudah dibaca, sehingga membantu memahami maknanya.

Tulisan Arab Surah Al-Waqiah

1. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

2. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ

3. خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

4. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا

5. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا

6. فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا

7. وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

8. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

9. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

10. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

11. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

12. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

13. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

14. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

15. عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ

16. مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ

17. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ

18. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

19. لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

20. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ

21. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

22. وَحُورٌ عِينٌ

23. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

24. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

25. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا

26. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

27. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ

28. فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

29. وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ

30. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ

31. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ

32. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

33. لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

34. وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ

35. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً

36. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا

37. عُرُبًا أَتْرَابًا

38. لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ

39. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

40. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

41. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ

42. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ

43. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ

44. لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

45. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ

46. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ

47. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

48. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

49. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

50. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

51. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ

52. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ

53. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ

54. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ

55. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ

56. هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ

57. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ

58. أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ

59. أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

60. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

61. عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

62. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

63. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ

64. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

65. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

66. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

67. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

68. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

69. أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

70. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

71. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

72. أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ

73. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ

74. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

75. ۞ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ

76. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

77. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

78. فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

79. لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

80. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

81. أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ

82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

83. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ

84. وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ

85. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ

86. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ

87. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

88. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ

89. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ

90. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

91. فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

92. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ

93. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ

94. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ

95. إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ

96. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

Bacaan Latin Surah Al-Waqiah

1. Izaa waqa’atil waaqi’ah

2. Laisa liwaq’atihaa kaazibah

3. Khafidatur raafi’ah

4. Izaa rujjatil ardu rajjaa

5. Wa bussatil jibaalu bassaa

6. Fakaant habaaa’am mumbassaa

7. Wa kuntum azwaajan salaasah

8. Fa as haabul maimanati maaa as haabul maimanah

9. Wa as haabul mash’amati maaa as haabul mash’amah

10. Wassabiquunas saabiquun

11. Ulaa’ikal muqarrabuun

12. Fii jannaatin na’iim

13. Sullatum minal awwaliin

14. Wa qaliilum minal aa khiriin

15. ‘Alaa sururim mawduunah

16. Muttaki’iina ‘alaihaa mutaqabiliin

17. Yatuufu ‘alaihim wildaa num mukkhalladoon

18. Bi akwaabi wa abaariiq wa kaasim mim ma’iin

19. Laa yusadda’uuna ‘anhaa wa laa yunzifuun

20. Wa faakihatim mimma yatakhaiyaruun

21. Wa lahmi tairim mimmaa yashtahuun

22. Wa huurun’iin

23. Ka amsaalil lu’lu’il maknuun

24. Jazaaa’am bimaa kaanoo ya’maluun

25. Laa yasma’uuna fiiha laghwan wa laa taaseemaa

26. Illaa qiilan salaaman salaamaa

27. Wa as haabul yamiini maaa as haabul yamiin

28. Fii sidrim makhduud

29. Wa talhim manduud

30. Wa zillim mamduud

31. Wa maaa’im maskuub

32. Wa faakihatin kasiirah

33. Laa maqtuu’atin wa laa mamnuu’ah

34. Wa furushim marfuu’ah

35. Innaaa anshaanaahunna inshaaa’aa

36. Faja’alnaahunna abkaaraa

37. Uruban atraabaa

38. Li as haabil yamiin

39. Sullatum minal awwa liin

40. Wa sullatum minal aakhiriin

41. Wa as haabush shimaali maaa as haabush shimaal

42. Fee samuumin wa hamiim

43. Wa zillim min yahmuun

44. Laa baaridin wa laa kariim

45. Innaahum kaanuu qabla zaalika mutrafiin

46. Wa kaanuu yusirruuna ‘alal hinsil ‘aziim

47. Wa kaanuu yaquuluuna a’izaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa izaaman’ainnaa lamab’uusuun

48. Awa aabaaa’unal awwaluun

49. Qul innal awwaliina wal aakhiriin

50. Lamajmuu’uuna ilaa meeqaati yawmin ma’luun

51. Summa inaakum ayyuhad daaalluunal mukazzibuun

52. La aakiluuna min shaja rim min zaqquum

53. Famaali’uuna minhal butuun

54. Fasharibuuna ‘alaihi minal hamiim

55. Fashaaribuuna shurbal hiim

56. Haaza nuzuluhum yawmad diin

57. Nahnu khalaqnaakum falaw laa tusaddiquun

58. Afara’aytum maa tumnuun

59. ‘A-antum tkahluquu nahuu am nahnul khaaliquun

60. Nahnu qaddarnaa baina kumul mawta wa maa nahny bimasbuuqiin

61. ‘Alaa an nubaddila amsaalakum wa nunshi’akum fii maa laa ta’lamuun

62. Wa laqad ‘alimtumun nash atal uula falaw laa tazakkaruun

63. Afara’aytum maa tahrusuun

64. ‘A-antum tazra’uunahuuu am nahnuz zaari’uuun

65. Law nashaaa’u laja’al naahu hutaaman fazaltum tafakkahuun

66. Innaa lamughramuun

67. Bal nahnu mahroomoon

68. Afara’aytumul maaa’allazii tashrabuun

69. ‘A-antum anzaltumuuhu minal muzni am nahnul munziluun

70. Law nashaaa’u ja’alnaahu ujaajan falaw laa tashkuruun

71. Afara’aytumun naaral latii tuuruun

72. ‘A-antum anshaatum shajaratahaaa am nahnul munshi’uun

73. Nahnu ja’alnaahaa tazkira tan wa mataa’al lilmuqwiin

74. Fasabbih bismi Rabbikal ‘aziim

75. Falaa uqsimu bimaawaa qi’innujuum

76. Wa innahuu laqasamul lawta ‘lamuuna’aziim

77. Innahuu laquraanun kariim

78. Fii kitaabim maknuun

79. Laa yamassuhuuu illal mutahharuun

80. Tanzeelum mir Rabbil’aalamiin

81. Afabihaazal hadiisi antum mudhinuun

82. Wa taj’aluuna rizqakum annakum tukazzibuun

83. Falaw laa izaa balaghatil hulquum

84. Wa antum hiina’izin tanzuruun

85. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wa laakil laa tubsiruun

86. Falaw laaa in kuntum ghira madiiniin

87. Tarji’uunahaaa in kuntum saadiqin

88. Fa ammaa in kaana minal muqarrabiin

89. Farawhun wa raihaa nun wa jannatu na’iim

90. Wa ammaaa in kaana min as haabil yamiin

91. Fasalaamul laka min as haabil yamiin

92. Wa ammaaa in kaana minal mukazzibiinad daaalliin

93. Fanuzulum min hamiim

94. Wa tasliyatu jahiim

95. Inna haaza lahuwa haqqul yaqiin

96. Fasabbih bismi Rabbikal ‘aziim

Arti Lengkap Surah Al-Waqiah

1. Apabila terjadi hari kiamat,

2. Terjadinya tidak dapat didustakan (disangkal).

3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain).

4. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya,

5. Dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya,

6. Maka jadilah ia debu yang beterbangan,

7. Dan kamu menjadi tiga golongan,

8. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu,

9. Dan golongan kiri, alangkah sensaranya golongan kiri itu,

10. Dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga).

11. Mereka itulah orang yang dekat (kepada Allah),

12. Berada dalam surga kenikmatan,

13. segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

14. dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

15. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata,

16. mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.

17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,

18. dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir,

19. mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,

20. dan buah-buahan apa pun yang mereka pilih,

21. dan daging burung apa pun yang mereka inginkan.

22. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah,

23. laksana mutiara yang tersimpan baik.

24. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.

25. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa,

26. tetapi mereka mendengar ucapan salam.

27. Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu.

28. (Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri,

29. dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),

30. dan naungan yang terbentang luas,

31. dan air yang mengalir terus-menerus,

32. dan buah-buahan yang banyak,

33. yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya,

34. dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

35. Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari itu) secara langsung,

36. lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan,

37. yang penuh cinta (dan) sebaya umurnya,

38. untuk golongan kanan,

39. segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

40. dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.

41. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

42. (Mereka) dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih,

43. dan naungan asap yang hitam,

44. tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

45. Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewah,

46. dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar,

47. dan mereka berkata, “Apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

48. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?”

49. Katakanlah, “(Ya), sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian,

50. Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

51. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan!

52. Pasti akan memakan pohon zaqqum,

53. Maka akan penuh perutmu dengannya.

54. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.

55. Maka kamu minum seperti unta (yang sangat haus) minum.

56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.”

57. Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)?

58. Maka adakah kamu perhatikan, tentang (benih manusia) yang kamu pancarkan.

59. Kamukah yang menciptakannya ataukah Kami penciptanya?

60. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah,

61. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (di dunia) dan membangkitkan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

62. Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

63. Pernahkah kamu perhatian benih yang kamu tanam?

64. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan?

65. Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami hancurkan sampai lumut; maka kamu akan heran tercengang,

66. (sambil berkata), “Sungguh, kami benar-benar menderita kerugian,

67. Bahkan kami tidak mendapat hasil apa pun.”

68. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

69. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?

70. Sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur?

71. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan (dengan kayu)?

72. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah Kami yang menumbuhkan?

73. Kami menjadikannya (api itu) untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.

74. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Mahabesar.

75. Lalu Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.

76. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui,

77. Dan (ini) sesungguhnya Alquran yang sangat mulia,

78. Dalam Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh),

79. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.

80. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

81. Apakah kamu menganggap remeh berita ini (Alquran),

82. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan(-Nya).

83. Maka kalau begitu mengapa (tidak mencegah) ketika (nyawa) telah sampai di kerongkongan,

84. Dan kamu ketika itu melihat,

85. Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat,

86. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai (oleh Allah),

87. Kamu tidak mengembalikannya (nyawa itu) jika kamu orang yang benar?

88. Jika dia (orang yang mati) itu termasuk yang didekatkan (kepada Allah),

89. Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga (yang penuh) kenikmatan.

90. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,

91. Maka, “Salam bagimu (wahai) dari golongan kanan!” (sambut malaikat).

92. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,

93. Maka dia disambut siraman air yang mendidih,

94. Dan dibakar di dalam neraka.

95. Sungguh, inilah keyakinan yang benar.