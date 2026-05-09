Selawat Waqtu Sahar adalah salah satu bentuk puji-pujian yang ditujukan kepada Allah SWT, secara khusus diciptakan untuk merayakan momen kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Rangkaian lirik yang menyentuh ini digubah oleh almarhum Habib Hasan bin Ja’far Assegaf, seorang ulama terkemuka di Indonesia.

Di era modern sekarang, selawat Waqtu Sahar semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia berkat dibawakan ulang oleh penyanyi religi dan musisi, seperti Anisa Rahman, Ai Khadijah, dan grup musik Sabyan Gambus (Nissa Sabyan).

Lirik Sholawat Waqtu Sahar Lengkap

Berikut ini adalah panduan lengkap lirik sholawat Waqtu Sahar yang mencakup teks Arab, bacaan Latin, dan syair berbahasa Indonesia yang memuat arti serta maknanya:

وَقْتِ السَّحَرْ بِهْ يَطِيْب الْحَالْ لاَهْلِ الصَّفَا (Waqtu Sahar Bih Yatim Al Ah 'Ala Lishofa)

وَبِهْ يَجُوْدُ الْعَلِي بِالْفَضْلِ لأَهْلِ الْوَفَا (Wabiyajudil A'lil Fil Fadhilah Lil Wafa)

Telah lahir cahaya penerang jiwa

Manusia mulia penyejuk jiwa

Burung-burung bernyanyi matahari berseri

Datang pujaan hati sebagai obat diri

وَقْتِ السَّحَرْ بِهْ يَطِيْب الْحَالْ لاَهْلِ الصَّفَا (Waqtu Sahar Bih Yatim Al Ah 'Ala Lishofa)

وَبِهْ يَجُوْدُ الْعَلِي بِالْفَضْلِ لأَهْلِ الْوَفَا (Wabiyajudil A'lil Fil Fadhilah Lil Wafa)

Malaikat memuji bidadari berseri

Menyambut sang Nabi dari Allohu Robbi

Hancurlah berhala terkunci neraka

Sambutan yang Esa untuk umat manusia

وَقْتِ السَّحَرْ بِهْ يَطِيْب الْحَالْ لاَهْلِ الصَّفَا (Waqtu Sahar Bih Yatim Al Ah 'Ala Lishofa)

وَبِهْ يَجُوْدُ الْعَلِي بِالْفَضْلِ لأَهْلِ الْوَفَا (Wabiyajudil A'lil Fil Fadhilah Lil Wafa)

Pesan di Balik Lirik Sholawat Waqtu Sahar

Lebih dari sekadar rangkaian lirik, selawat Waqtu Sahar menyimpan pesan sejarah yang mendalam tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang penuh kebahagiaan.

Lirik lagu ini menggambarkan bagaimana seluruh alam semesta ikut bergembira menyambut hadirnya utusan Allah ke dunia.

Suasana bahagia itu digambarkan melalui burung-burung yang bernyanyi dengan riang dan matahari yang bersinar terang.

Tidak hanya makhluk di bumi, para malaikat juga terus memanjatkan pujian, sementara para bidadari surga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan penuh suka cita.

Menariknya, kelahiran Nabi Muhammad SAW juga digambarkan sebagai momen runtuhnya kebatilan. Berhala-berhala hancur dan pintu-pintu neraka tertutup rapat.