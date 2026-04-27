Bagi umat Islam, melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan dan membawa pahala yang berlimpah.

Perintah untuk selawat ini bahkan secara tegas disebutkan oleh Allah SWT di dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Innal laaha wa malaaa'i katahoo yusalloona 'alan Nabiyy; yaaa aiyuhal lazeena aamanoo salloo 'alaihi wa sallimoo tasleemaa

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman!

Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”

Salah satu selawat yang cukup populer adalah selawat Tibbil Qulub. Lantas, bagaimana bacaan dan apa saja keutamaan dari selawat Tibbil Qulub?

Mengenal Sholawat Tibbil Qulub

Secara umum, sholawat terbagi menjadi dua kategori, yaitu ma'tsuroh (yang berasal langsung dari Nabi SAW) dan ghoiru ma'tsuroh (yang disusun oleh para ulama atau orang saleh).

Selawat Tibbil Qulub termasuk ke dalam kategori ghoiru ma'tsuroh. Nama Tibbil Qulub sendiri secara harfiah bermakna "obat atau penyembuh hati".

Selain itu, masyarakat juga sering mengenalnya dengan sebutan selawat Syifa, maupun selawat Nurul Abshar yang memiliki arti "cahaya mata hati".

Lirik Bacaan Sholawat Tibbil Qulub

Terdapat dua versi redaksi selawat Tibbil Qulub yang bisa diamalkan, yaitu versi yang umum di masyarakat dan versi yang mendapat sedikit tambahan dari ulama.

Keduanya sama-sama baik untuk dijadikan bacaan sehari-hari.

Berikut adalah lirik lengkapnya:

A. Lirik Selawat Tibbil Qulub Versi Umum

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا، وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Latin: Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammadin thibbil qulubi wa dawa-iha wa ‘afiyatil abdani wa syifa-iha wa nuril abshari wa dliya-ihaa wa ’ala alihi wa shahbihi wa sallim.

Artinya: “Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda kami, Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya,

Menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga Engkau memberikan keselamatan.”

B. Lirik Selawat Tibbil Qulub Versi Tambahan Ulama

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَقُوتِ الأرْوَاحِ وَغِذَائِهَا، وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Latin: Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammadin thibbil qulubi wa dawa-iha wa ‘afiyatil abdani wa syifa-iha wa nuril abshari wa dliya-ihaa wa qutil arwahi wa ghida-iha wa ’ala alihi wa shahbihi wa sallim.

Artinya: “Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda kami, Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya,

Menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, serta menjadi makanan pokok dan asupan gizi bagi ruhani.

Juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga Engkau memberikan keselamatan.”

Manfaat dan Keutamaan Sholawat Tibbil Qulub

1. Menjadi Sarana Tawasul untuk Mendapatkan Syafaat

Selawat Tibbil Qulub bisa dijadikan sebagai bentuk tawasul kepada Rasulullah SAW.

Dengan membacanya, umat Muslim berharap memperoleh syafaat atau pertolongan beliau di hari akhir kelak.

2. Terapi Spiritual untuk Ketenangan Hati

Selawat ini dikenal sebagai amalan yang memiliki efek menenangkan.

Membacanya secara rutin dapat membantu meredakan kegelisahan, menenangkan pikiran, serta memperkuat kondisi batin.

3. Sebagai Obat Penyakit Jasmani dan Rohani

Sesuai namanya, “Tibbil Qulub” yang berarti obat bagi hati, selawat ini diyakini mampu membantu penyembuhan berbagai penyakit, baik fisik maupun batin, atas izin Allah SWT.

4. Meningkatkan Kesehatan Spiritual

Selain menyembuhkan, amalan ini juga dipercaya dapat meningkatkan kualitas spiritual seseorang, termasuk memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

5. Mempertajam Penglihatan Batin

Membaca selawat ini secara istiqamah diyakini dapat membantu membuka kepekaan batin dan memperhalus hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

6. Diamalkan dan Dikuatkan oleh Kisah Nyata

Terdapat kisah dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Athos, di mana seorang pria yang mengalami gangguan penglihatan dianjurkan untuk memperbanyak membaca selawat Tibbil Qulub.