Selain ibadah wajib, seperti salat, puasa, hingga haji bagi yang mampu, umat Islam juga dianjurkan untuk mengerjakan berbagai amalan sunah.

Salah satu yang sangat dianjurkan adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Terdapat berbagai macam sholawat, termasuk sholawat syifa atau tibbil qulub yang diyakini sebagai doa penyembuh penyakit.

Bacaan Sholawat Syifa dan Artinya

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ اْلأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُوْرِ اْلأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Allahumma sholli `ala Sayyidina Muhammadin thibbil qulubi wa dawa-iha wa `afiyatil abdani wa syifa-iha wa nuril abshori wa dhiya-iha wa `ala alihi wa shohbihi wa sallim.

Artinya: "Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, serta sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya."

Keutamaan Membaca Sholawat Syifa

Apabila rutin membaca sholawat syifa, seorang muslim akan mendapat tiga keutamaan antara lain:

Kesembuhan dari penyakit atas seizin Allah SWT

Ketenangan batin

Menghilangkan kesusahan dan kepayahan

Ada pula manfaat lain yang didapat jika rutin membaca sholawat syifa, sebagaimana keutamaan sholawat pada umumnya.

Setiap muslim yang membacanya akan mendapat pahala dari Allah SWT, seperti sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

“Barangsiapa bersholawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersholawat kepadanya sepuluh sholawat dan menghapus darinya sepuluh dosa.” (HR Ahmad)

Keutamaan lainnya adalah mendapat syafaat atau pertolongan Rasulullah SAW di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda:



“Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.” (HR Tirmidzi)

Dalam hadis lainnya, dijelaskan bahwa salah satu keutamaan sholawat adalah diangkat derajatnya oleh Allah SWT.

“Siapa saja yang membaca selawat kepadaku sekali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya, dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan.” (HR An-Nasa’i)

Masih ada keutamaan sholawat Nabi Muhammad SAW lainnya, yakni dikabulkan hajat atau keinginannya. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa berselawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat (kebutuhan), yang 70 dari kebutuhan akhirat dan 30 dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Dan Allah membebankan selawat tersebut kepada malaikat hingga menghaturkannya ke kuburanku, layaknya (cahaya) hidayah yang masuk kepada kamu sekalian, dan malaikat memberi tahu akan namanya, kemudian aku menetapkannya di sampingku di dalam lembaran yang putih bersih, dan dengan selawatnya, aku mencukupinya (memberi syafaat) kelak di hari kiamat.” (HR Imam Baihaqi)

Anjuran Bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW

Allah SWT memberi rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan para malaikat memohonkan ampunan untuknya.

Oleh sebab itu, Allah SWT menganjurkan seluruh umat Islam untuk melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Anjuran itu ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 56 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Innal laaha wa malaaa'i katahoo yusalloona 'alan Nabiyy; yaaa ayyuhal lazeena aamanoo salloo 'alaihi wa sallimu taslima