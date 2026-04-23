Sholawat termasuk amalan yang bisa menambah timbangan pahala kita dan memiliki berbagai keutamaan.

Ada banyak macam sholawat Nabi Muhammad SAW yang bisa dibaca sehari-hari. Satu di antaranya adalah sholawat Nuril Anwar.

Lantas, bagaimana bacaan sholawat Nuril Anwar dan apa saja keutamaannya?

Bacaan Sholawat Nuril Anwar dan Artinya

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُوْرِ اْلاَنْوَارِ وَسِرِّ اْلاَسْرَارِ وَتِرْيَاقِ اْلاَغْيَارِ وَمِفتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ نِالْمُخْتَارِ وَالِهِ اْلاَطْهَرِ وَاَصْحَابِهِ اْلاَخْيَارِ عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَاِفضَالِهِ

Allahumma shalli 'alaa nuuril anwaari wasirril asraari watiryaail aghyaari wamiftaahi baabil yasaari sayyidinaa muhammadinil mukhtaari wa'aalihil ath-haari wa-ashaabihil akhyaari 'adadani'amillaahi waifdhaalih

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segenap rahasia, penawar duka dan kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang terpilih, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan nikmat Allah dan karunia-Nya."

Keutamaan Membaca Sholawat Nuril Anwar

Berikut ini adalah keutamaan yang didapat setiap muslim saat membaca selawat Nuril Anwar:

Mendapatkan rezeki lahir dan batin jika membaca selawat Nuril Anwar sehari semalam sebanyak 100 kali. Sebagai perlindungan dari bencana. Dilindungi dari segala bahaya dan dimudahkan rezekinya jika rutin membaca sholawat Nuril Anwar setelah salat fardu. Membaca selawat ini sebanyak tujuh kali sebelum tidur diyakini bisa melindungi dari sihir. Membantu mempercepat terkabulnya hajat.

Anjuran Bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW

Membaca sholawat sangat dianjurkan sebagai wujud rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.

Banyak ayat dalam Alquran yang membahas ini, termasuk Surah Al-Ahzab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Innal laaha wa malaaa'i katahoo yusalloona 'alan Nabiyy; yaaa ayyuhal lazeena aamanoo salloo 'alaihi wa sallimu taslima

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”

Membaca sholawat Nabi Muhammad SAW juga mendapat pahala berlipat ganda dari Allah SWT.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: