Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu amalan istimewa yang dianjurkan untuk diamalkan setiap hari.

Selain sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah, membaca sholawat juga diyakini membawa keberkahan, ketenangan hati, serta menjadi sebab dikabulkannya doa.

Bagi banyak umat Islam, sholawat juga ungkapan rindu dan harapan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.

Karena itu, tak sedikit yang mencari kumpulan sholawat Nabi Muhammad SAW terbaik dan terindah, yang menyentuh hati, mudah diamalkan, dan penuh makna mendalam.

Kumpulan Teks Sholawat Nabi Muhammad SAW yang Terbaik dan Terindah

1. Sholawat Ibrahimiyah

Sholawat Ibrahimiyah, salah satu sholawat Nabi Muhammad SAW terbaik dan terindah. (Foto Arsip Inilah)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ و بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammad wa'alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa shallaita 'alaa sayyidinaa ibraahiima wa'alaa aali sayyidinaa ibrahiima,

wabaarik 'alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta 'alaa sayyidinaa 'alaa sayyidinaa ibraahima wa 'alaa aali sayyidina ibraahima, fil 'aalamiina innaka hamiidun majiidun.

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim.

Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim.

Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung."

2. Sholawat Jibril

Sholawat ini dipercaya diajarkan langsung oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.

Ciri khas sholawat Jibril adalah bacaannya yang sangat singkat, sederhana, dan mudah dihafal.

Berikut adalah bacaannya:

صَلَّى ٱللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

Shallallaahu 'alaa Muhammadin.

Artinya: “Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad.”

3. Sholawat Al-Fatih

Sholawat Al-Fatih sangat populer diamalkan karena diyakini mampu membuka berbagai macam kebuntuan dan kesulitan hidup.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الحَقَّ بِالحَقِّ وَالهَادِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ العَظِيْمِ

Allaahumma shalli wa sallim wa baarik 'alaa sayyidinaa Muhammadinil faatihi limaa ughliqa, wal khaatimi limaa sabaqa wan naashiril haqqa bilhaqqi,

wal haadii ilaa shiraathikal mustaqiimi, shallaallaahu 'alaihi wa 'alaa aalihi wa ash haabihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil 'adziimi.

Artinya: “Ya Allah, curahkanlah rahmat takzim, salam sejahtera serta keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, sebagai pembuka sesuatu yang terkunci (tertutup) dan penutup sesuatu (para utusan) yang terdahulu.

Dialah penolong kebenaran dengan kebenaran dan pemberi petunjuk menuju jalan-Mu yang lurus.

Semoga Allah melimpahkan (memberikan) sholawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya dengan kekuasaan dan ukuran Allah Yang Maha Agung.”

4. Sholawat Nariyah

Sholawat Nariyah sangat populer di Indonesia, terutama ketika umat Islam menghadapi masalah besar atau memiliki hajat yang mendesak.

Bacaan ini mengandung doa yang sangat komprehensif agar segala kesusahan dihilangkan, kemudahan urusan, keselamatan, dan semua keinginan tercapai.

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ ٱلْعُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ ٱلْكُرَبُ، وَتُقْضَىٰ بِهِ ٱلْحَوَائِجُ، وَتُنَالُ بِهِ ٱلرَّغَائِبُ، وَحُسْنُ ٱلْخَوَاتِيمِ، وَيُسْتَسْقَىٰ ٱلْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ٱلْكَرِيمِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ، بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

Allāhumma ṣalli ṣalātan kāmilatan wa sallim salāman tāmmā 'alā sayyidinā Muḥammadinilladzī tanḥallu bihil-'uqadu wa tanfariju bihil-kurabu wa tuqḍā bihil-ḥawā'iju wa tunālu bihir-raghā'ib,

wa ḥusnul-khawātīm, wa yustasqal-ghamāmu bi wajhihil-karīm, wa 'alā ālihi wa ṣaḥbihi fī kulli lamḥatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lūmin laka.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad,

yang dengan beliau terurai segala kesulitan, terangkat segala kesusahan, tertunaikan segala hajat, tercapai segala keinginan, dan husnul khatimah, serta dengan wajah beliau yang mulia, awan menurunkan hujan;

juga kepada keluarga dan sahabat beliau dalam setiap kilatan mata dan hembusan nafas, sebanyak pengetahuan Engkau, wahai Tuhan semesta alam.”

5. Sholawat Tibbil Qulub

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Allāhumma ṣalli 'alā Sayyidinā Muḥammad ṭibbil-qulūbi wa dawā'ihā, wa 'āfiyatil-abdāni wa shifā'ihā, wa nūril-abṣāri wa ḍiyā'ihā, wa 'alā ālihi wa ṣaḥbihi wa sallim.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sebagai penyembuh hati dan obatnya, penyelamat tubuh dan kesehatannya, cahaya pandangan dan sinarnya.

Juga kepada keluarga dan sahabatnya, serta limpahkanlah keselamatan kepada mereka.”

6. Sholawat Munjiyat

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ، مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ

Allāhumma ṣalli 'alā Sayyidinā Muḥammad ṣalātan tunajjīnā bihā min jamī'il-ahwāli wal-āfāt, wa taqḍī lanā bihā jamī'al-ḥājāt,

wa tuṭahhirunā bihā min jamī'is-sayyi'āt, wa tarfa'unā bihā 'indaka a'lad-darajāt, wa tuballighunā bihā aqṣal-ghāyāti min jamī'il-khayrāti fīl-ḥayāti wa ba'dal-mamāt. Innaka samī'un qarībun mujību'd-da'wāt.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sholawat yang dengannya Engkau menyelamatkan kami dari segala ketakutan dan bencana, Engkau penuhi segala hajat kami,

Engkau sucikan kami dari segala kesalahan, Engkau angkat kami ke derajat tertinggi di sisi-Mu, dan Engkau sampaikan kami pada tujuan tertinggi dari semua kebaikan, baik di dunia maupun setelah kematian.

Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha Dekat, dan Maha Mengabulkan doa.”

7. Sholawat Ma’tsuroh

اَللَّــهُمَّ صَلِّ عَـلـٰى سَـيِّـدِنَـا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَـبِـيِّكَ وَرَسُوْلِكَ نَبِى الْأُمِّـى وَعَــلـٰى أَلِـهِ وَصَحْبِهِ وَسِلِّـمْ

Allahumma shalli alaa Muhammadinin 'abdika wa rosulika nabiyyil ummi wa'alaa aalihii wa sallim.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, hambaMu, nabiMu, dan utusanMu yang ummi serta limpahkan pada keluarganya dan sahabatnya, juga limpahkan salam atas mereka.”

8. Sholawat Ta’dzhimul Qiyam

اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّم.

Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa sallim.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad dan keluarganya.”

9. Sholawat Nuril Anwar

للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُوْرِ اْلاَنْوَارِ وَسِرِّ اْلاَسْرَارِ وَتِرْيَاقِ اْلاَغْيَارِ وَمِفتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ نِالْمُخْتَارِ وَالِهِ اْلاَطْهَرِ وَاَصْحَابِهِ اْلاَخْيَارِ عَدَدَ نِعَمِ اللّهِ وَاِفضَالِهِ

Allahumma sholli 'ala nurul anwar wa sirril asraari wa tiryaqil aghyari wa miftaah baabil yasaar sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadi nilmukhtaari waalihil athar wa ashhaabihil akhyaari 'adada ni'amillahi waifdhoolihi

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segala rahasia, penawar dari kesedihan dan kebingungan, serta pembuka pintu kemudahan…”

10. Sholawat Asyghil

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَشْغِلِ الظَّالِمِيْنَ بِالظَّالِمِيْنَ وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِيْنَ وَعَلَي الِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Allahumma Shalli Ala Sayyidina Muhammadin, Wa Asyghili Dzalimin bi Dzalimin. Wa Akhrij-na min Bainihim Saalimin, wa Ala Aalihi wa shahbihi Ajmain

Artinya: “Ya Allah, berikanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang zalim agar mendapat kejahatan dari orang zalim lainnya, selamatkanlah kami dari kejahatan mereka…”

11. Sholawat Syaikhona Kholil

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَتَحْشُرُنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Allâhumma shalli 'alâ Sayyidinâ Muhammadin shalâtan taj'alunâ bihâ min ahlil 'ilmi zhâhiran wa bâthinâ, wa tahshurnâ bi'ibâdika shâlihîn.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dengan sholawat yang menjadikan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang berilmu,

baik yang zahir maupun yang batin, dan kumpulkanlah kami dengan hamba-hamba-Mu yang saleh.”

12. Sholawat Qosidah Burdah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Allâhumma shalli 'alâ Sayyidinâ Muhammadin dhi al-qadri al-'azîm, wa 'alâ ālihî wa shahbihî wa man ittaba'ahu ilâ yaumid-dîn.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang memiliki derajat yang tinggi dan kepada keluarganya serta sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau hingga hari kiamat.”

13. Sholawat Bani Hasyim

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا.

Allaahumma shalli 'alaan-nabiyul Haasyimiyyi Muhammadin wa 'alaa aalihi wa sallim tasliimaan.

Artinya: “Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan Bangsawan Hasyim, yakni Muhammad beserta keluarganya, semoga tetap selamat dan sejahtera.”

14. Sholawat Nabi Khidir

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا الطَّعْنَ وَالطَّاعُونَ, يَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

Allahuma shalli wa sallim alaa sayidinaa Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin shalatan tadfa'u bihaa 'annath tha'na wath tha'uuna yaa amruhu idzaa araada syai'an yaquula lahu kun fa yakuun.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan para keluarganya,

yang dengan rahmat itu Engkau menolak dari kami tusukan jin dan tha'un, wahai Dzat yang jika menghendaki sesuatu dengan hanya berfirman kepadanya, 'Jadilah!' maka jadilah ia.”

15. Sholawat Qad Dhaqat

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَـدْ ضَاقَتْ حِيْلَــتِى أَدْرِكْـنِى يَارَسُوْلَ اللّـهِ.

Ash-shalaatu wassalaamu 'alaaika yaa Sayyidii yaa Rasuulullaah qad dhaaqats hiilatii adriknii.

Artinya: “Rahmat dan keselamatan semoga tetap atas engkau, wahai penghulu kami, ya Rasulullah. Habis daya upayaku, semoga engkau berkenan menolongku.”

16. Sholawat Adrikni

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ بِيَدِي قَلَّتْ حِيْلَتِي أَدْرِكْني

Ashsholaatu was salaamu 'alaika yaa sayyidii yaa rosuulallooh khudz biyadii qollat hiilatii adriknii

Artinya: “Rahmat dan sejahtera semoga melimpah kepadamu, wahai junjunganku Rasulullah, peganglah tanganku, sedikit sekali upayaku, maka temukanlah aku.”

17. Sholawat Mihrab Al-Arwah

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ رُوْحُهُ مِحْرَابُ الْأَرْوَاحِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْكَوْنِ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ إِمَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Allahumma shalli alaman ruhuhu mihrabul arwahi wal malaikati wal kauni. Allahumma shalli alaman huwa imamu ahlil jannati 'ibadillahi mukminina.

Artinya: “Ya Allah, limpahkan rahmat kepada orang yang ruhnya adalah mihrab para ruh, malaikat, dan dunia.

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada orang yang menjadi imam para nabi dan rasul.

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada orang yang menjadi Imam ahli jannah (surga) yaitu hamba Allah yang mukmin.”

18. Sholawat Mukafaah

للّٰـهُمَّ صَلِّ عِلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مَقْبُوْلَةً تُـؤَدِّى بِهَا حَقَّهُ الْعَظِيْمِ

Allohumma sholli 'ala sayidina muhammadin wa 'ala alihi sayidina muhammad, sholatan maqbulatan tu,addi biha 'anna haqqohul 'adzim.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah Rahmat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, dengan Rahmat yang tetap dan diterima, yang dengannya.

Engkau mendatangkan dari kami kepada hak Nabi Muhammad yang agung.”

19. Sholawat Busyro

اَللّهُمَّ صَلِّى وَ سَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اْلبُشْرَى صَلاَةً تُبَشِّرُنَابِهَا, وَأَهْلَنَا وَأَوْلَادَنَا وَجَمِيْعِ مَشَايِخِنَا وَمُعَلِّمِيْنَا وَطَلَبَتَنَا وَطَالِبَاتِنَا, مِنْ يَوْمِ هَذَا اِلى يَوْمِ اْلآخِرَةِ

Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin shahibil busyro shalatan tubasysyiruna biha

Wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa thalabatana wa thalibatina Min yaumina hadza ila yaumil akhirah.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan keselamatan atas baginda kami, Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar gembira dengan berkah sholawat yang (juga) dapat memberikan kebahagiaan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami dan seluruh guru-guru kami dan orang yang senantiasa mengajarkan ilmunya kepada kami.

Juga kepada murid-murid kami sejak hari ini hingga hari kiamat kelak.”

20. Sholawat Ghina-ul Faqri

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غِنَاءَ فَقْرِيْ وَحَيَاةَ رُوْحِيْ وَشَرْحَ قَلْبِيْ وَنَجَاتِيْ فِی الدُّنْيَا وَاْلأَخِرَةِ

Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina muhammadin ghina-a faqri wa hayata ruhi wa syarha qolbi wa najati fid-dunya wal akhiroti.