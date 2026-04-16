Dalam Surah Al-Ahzab ayat 56, Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."

Ayat tersebut menegaskan perintah bagi setiap umat Islam agar berselawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Terdapat banyak macam selawat Nabi Muhammad SAW, termasuk sholawat Busyro.

Makna sholawat Busyro adalah doa untuk memohon kabar gembira di dunia dan akhirat.

Lantas, bagaimana bacaan sholawat Busyro yang benar dalam bahasa Arab dan apa artinya?

Sholawat Busyro dalam Bahasa Arab, Latin, dan Artinya

اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُشْرى صَلَاةً تُبَشِّرُنَابِهَا وَاَهْلَنَا وَاَوْلَادَنَا وجَمِيْعَ مَشَايِخِنَا وَمُعَلِّمِنَا وَطَلَبَتَنَا وَطَالِبَاتِنَامِنْ يَوْمِنَاهذَااِلى يَوْمِ الْأَخِرَةِ

Allaahumma shalli wa sallim 'alaa Sayyidinaa Muhammadin shaahibil busyraa shalaatan tubasysyiruna bihaa wa ahlanaa wa awlaadanaa wa jamii'a masyaayikhinaa wa mu'alliminaa wa thalabatanaa wa thaalibaatinaa min yawminaa haadzaa ilaa yawmil aakhirah

Artinya: "Ya Allah, semoga rahmat dan keselamatan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kami Baginda Nabi Muhammad pemilik kabar gembira yang memberi kabar gembira kepada keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, para pengajar kami, dan siswa-siswi kami sejak hari ini hingga sampai hari akhirat."

Keutamaan Membaca Sholawat Busyro

Pada dasarnya, keutamaan membaca sholawat Busyro tidak berbeda dengan sholawat lainnya yakni sebagai berikut:

1. Penghapus Dosa

Membaca sholawat Busyro bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

"Barang siapa bersholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya sepuluh kali, dihapuskan sepuluh kesalahannya, dan diangkat sepuluh derajatnya."

(HR An-Nasa’i)

2. Taat kepada Allah SWT

Bersholawat merupakan wujud ketaatan sebab menjalankan perintah Allah SWT.

Perintah untuk berselawat tercantum dalam Surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya:

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."

3. Mendapat Syafaat Nabi Muhammad SAW

Rutin membaca sholawat juga akan mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

"Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bershalawat kepadaku." (HR Tirmidzi)

4. Diangkat Derajatnya

Sholawat juga menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang di sisi Allah SWT. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

"Barang siapa bersholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya sepuluh kali, dihapuskan sepuluh kesalahannya, dan diangkat sepuluh derajatnya." (HR An-Nasa'i).

5. Dikabulkan Hajatnya

Membaca shalawat dapat menjadi perantara terkabulnya doa atau hajat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi, tiada akan naik sedikitpun sampai kemudian engkau bersholawat atas nabimu” (HR Tirmidzi).

6. Mendekatkan Diri dengan Nabi Muhammad SAW

Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa orang yang rajib berselawat akan lebih dekat kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat.

"Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bershalawat kepadaku." (HR Tirmidzi)

Cara Membaca Sholawat Busyro

Tidak ada aturan khusus dalam membaca sholawat Busyro. Namun, dalam praktik yang berkembang, banyak umat Islam yang melakukan hal-hal berikut:

Membaca sholawat Busyro 41 kali setelah salat Subuh.

Mengamalkannya secara rutin sebagai wirid harian.

Membaca sholawat Busyro dengan disertai doa hajat yang diinginkan.

Adapun membaca sholawat Busyro 41 kali dianggap sebagai bentuk kesungguhan dalam berdoa.

Kapan Waktu Membaca Sholawat Busyro?

Membaca sholawat, termasuk sholawat Busyro, dianjurkan dalam waktu-waktu berikut ini: