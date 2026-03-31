Dalam Islam, setiap ikhtiar mencari rezeki tidak hanya bergantung pada usaha fisik, tetapi juga perlu diiringi dengan amalan batin.

Salah satu amalan yang sering dianjurkan adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk doa sekaligus harapan agar usaha yang dijalankan mendapat keberkahan.

Selain strategi bisnis dan kerja keras, banyak umat Muslim mengamalkan sholawat tertentu yang diyakini dapat membantu melapangkan rezeki.

Kumpulan Sholawat Agar Dagangan Cepat Laris Manis

1. Selawat Sebelum Berangkat Berbisnis

Dilansir dari Salahuddin Abbas, disebutkan bahwa selawat berikut ini dapat diamalkan setiap akan berangkat berdagang atau berbisnis.

Berikut adalah bacaannya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (30x)

Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm (30x)

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.”

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوَسِّعُ بِهَا عَلَيْنَا الْأَرْزَاقَ وَتُحَسِّنُ بِهَا عَلَيْنَا الْأَخْلَاقَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Allāhumma ṣalli ‘alā sayyidinā Muḥammadin ṣalātan tuwassi‘u bihā ‘alainal arzāqa wa tuḥassinu bihā ‘alainal akhlāq, wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi wa sallim.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad,

dengan shalawat yang dengannya Engkau melapangkan rezeki kami dan memperbaiki akhlak kami,

serta (limpahkan pula) kepada keluarga dan para sahabatnya, dan berikanlah keselamatan.”

2. Selawat Jibril

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammad wa'alaa aali sayyidinaa muhammad wasallim tasliima

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad dan keluarganya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."

3. Selawat Adrikiyah

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَـدْ ضَاقَتْ حِيْلَــتِى أَدْرِكْـنِى يَارَسُوْلَ اللّـهِ

Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammadin qod dhoqot hiilati adrikni yaa Rasulullah

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada jungjungan kami, Nabi Muhammad. Sungguh sempit upayaku, temukanlah (tolonglah) aku, wahai Rasulullah."

4. Selawat Khawwash

صلى الله علی محمد

Shollâllâhu 'alâ Muhammad

Artinya: "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad,"

5. Selawat Nariyah

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمًا تَامًّا عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ تُنْحَلُ بِهَ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ

وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِيْمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ

Alloohumma sholi sholaatan kaamilatan wasallim salaaman taamman 'alaa sayyidina muhammadinil ladzii tanhallu bihil 'uqodu wa tanfariju bihil kurobu wa tuqdhoo bihil hawaa-iju

Wa tunaalu bihir-roghoo-ibu wa husnul khowaatimi wa yustasqol ghomaamu bi wajhihil kariimi wa 'alaa aalihii wa shohbihi fii kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'luumin laka

Artinya: "Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW.

Semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan dilepaskan dari segala kesusahan, tunaikan segala macam hajat, dan tercapai segala macam keinginan dan husnul khotimah.

Dicurahkan air hujan (rahmat) dengan berkah pribadinya yang mulia.

Semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga tetap tercurah kepada para keluarga dan sahabat beliau, setiap kedipan mata dan hembusan nafas, sebanyak bilangan yang diketahui oleh Engkau."

6. Selawat Ulul Azmi

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآدَمَ وَنُوْحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ.

Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammadin wa adama wa nuhin wa Ibrahima wa Musa wa 'Isa wama bainahum minan nabiyyina wal mursalina sholawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi 'Isa dan seluruh nabi dan rasul di antara mereka.

Semoga rahmat dan salam Allah selalu tercurah kepada mereka semua."

7. Doa Rasulullah ketika Berdagang

Berikut adalah doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika ia hendak berangkat berdagang:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي , وَانْقِطَاعِ عُمْرِي , وَقُرْبِ أَجَلِي

Allohummaj’al rizqika ‘alayya ‘inda kibari sinni wanqitho’i ‘umri wa qurbi ajali.

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah keluasan rizki-Mu padaku di saat usia senjaku, di saat putusnya umurku dan di saat dekatnya ajalku.”

Amalan Pembuka Pintu Rezeki Lainnya

Selain membaca selawat dan doa yang disebutkan di atas, kamu juga bisa melakukan amalan lain untuk membantu membuka pintu rezeki.

Beberapa amalan yang dianjurkan, yaitu:

1. Memperbanyak Membaca Istigfar dan Bertaubat

Siapa sangka kalau ternyata memperbanyak istigfar dan bertaubat merupakan salah satu langkah yang perlu diamalkan untuk membuka pintu rezeki?

Hal ini pun ditegaskan dalam surat Nuh ayat 10-12:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا, وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

Faqultus taghfiroo Rabakam innahoo kaana Ghaffaaraa, yursilis samaaa'a 'alaikum midraaraa

Wa yumdidkum bi am waalinw wa baneena wa yaj'al lakum Jannaatinw wa yaj'al lakum anhaaraa

Artinya: “maka aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun,

niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu,

dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.”

2. Bersedekah

Bersedekah merupakan salah satu amalan yang memiliki banyak keutamaan, salah satunya membuka pintu rezeki.

Anjurannya, sedekahkan apa yang menurutmu terbaik agar mendapatkan rida dari Allah SWT.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.

Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.

Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

3. Bertawakal

Umat Muslim juga dianjurkan untuk senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah, tentunya setelah berusaha semaksimal mungkin untuk menjemput rezeki.

Dalam riwayat Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

“Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya niscaya Allah akan memberikan kepada kamu rezeki sebagaimana Dia berikan kepada burung, ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong, pulang pada petangnya dengan perut kenyang.” (Musnad Ahmad)

4. Menjalin Silaturahmi yang Baik

Kemudian, menjalin tali silaturahmi yang baik juga memiliki keutamaan untuk meluaskan rezeki serta memanjangkan umur.

Dalam hadis sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: