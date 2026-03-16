Salat merupakan salah satu kewajiban utama dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim pada waktu yang telah ditentukan.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya seseorang tidak sengaja melewatkan waktu salat karena kebablasan tidur atau terlupa.

Situasi seperti ini sering menimbulkan pertanyaan, apa hukum melewatkan salat karena ketiduran dan apakah masih bisa diganti?

Hukum Salat Terlewat karena Ketiduran

Hukum salat terlewat karena kebablasan tidur dinilai tidak berdosa, selama hal tersebut bukan karena kelalaian yang disengaja.

Dalam Islam, meninggalkan salat dengan sengaja termasuk dosa besar.

Namun, jika salat terlewat karena ketiduran atau lupa, para ulama menjelaskan bahwa orang tersebut tidak berdosa.

Meski demikian, salat yang terlewat itu tetap harus diganti atau diqada.

Mayoritas ulama pun sepakat bahwa siapa pun yang meninggalkan salat, baik sengaja maupun tidak sengaja, tetap berkewajiban melaksanakan qada salat tersebut.

Hal ini juga ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Man nāma ‘an ṣalātin aw nasiyahā fal yuṣallihā idzā dzakarahā.

Artinya: “Barang siapa tertidur sehingga melewatkan salat atau lupa melaksanakannya, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia ingat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Cara Mengqada Salat yang Terlewat karena Ketiduran

Jika seseorang melewatkan salat karena ketiduran, maka yang harus dilakukan adalah segera melaksanakan salat tersebut setelah bangun.

Dalam ilmu fikih, salat yang dilakukan setelah waktunya disebut qada, yaitu melaksanakan salat setelah waktu aslinya telah lewat.

Tata cara qada salat pada dasarnya sama seperti salat fardu biasa.

Perbedaannya hanya pada niat yang menyebutkan bahwa salat tersebut dilakukan sebagai qada.

أُصَلِّي فَرْضَ … قَضَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushollī fardha (…) qadhā’an lillāhi ta‘ālā.

Artinya: “Saya niat salat fardu (…) sebagai qadaa karena Allah Ta‘ala.”

Urutan Mengqada Salat yang Terlewat

Jika seseorang melewatkan lebih dari satu salat karena tidur atau sebab lain, maka dianjurkan untuk mengqada salat tersebut sesuai urutan waktunya.

Sebagai contoh, jika seseorang tidur sebelum salat Zuhur lalu baru bangun ketika waktu Magrib, maka ia perlu melakukan salat Zuhur terlebih dahulu, kemudian Ashar, lalu setelah itu melaksanakan salat Magrib.

Cara ini mencontoh praktik yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika para sahabat terhalang melaksanakan beberapa salat karena situasi tertentu, kemudian beliau mengerjakannya secara berurutan setelah keadaan memungkinkan.

Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan An-Nasaiy:

Dari Abu Sa’id Al Khudriy ra, ia berkata: “Pada suatu hari di waktu peperangan Khandaq, kami terhalang mengerjakan salat.

Sesudah berlalu sebagian malam sesudah terbenamnya matahari, barulah kami memperoleh keredaan peperangan (kemenangan).

Kemenangan itulah yang dikehendaki dalam ayat: ‘Dan Allah memenangkan para Makmin dari peperangan dan Allah Maha Kuat lagi Maha Mulia’.

Sesudah reda peperangan, Nabi memanggil Bilal (untuk azan), lalu Nabi melaksanakan salat Zuhur. Nabi melangsungkan salat dengan sebaik-baiknya seperti salat pada waktunya.

Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan iqamah untuk salat ‘Ashar dan Nabi pun mengerjakan sebaik-baiknya seperti salat pada waktunya.