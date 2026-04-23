Setiap muslim diperintahkan untuk salat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Wa aqeemus salaata wa aatuz zakaata warka'oo ma'ar raaki'een Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Salat tidak hanya terbatas pada salat wajib lima waktu, tetapi juga mencakup berbagai salat sunah yang dapat menyempurnakan ibadah wajib sekaligus menambah pahala.

Dua di antaranya adalah salat hajat, yang dikerjakan untuk memohon suatu kebutuhan, dan salat tahajud.

Keduanya memiliki keutamaan masing-masing dan umumnya dilakukan pada sepertiga malam.

Lalu, mana yang sebaiknya didahulukan, apakah salat hajat dulu atau salat tahajud dulu?

Pengertian Sholat Hajat dan Sholat Tahajud

Sholat hajat adalah salat sunah yang dilakukan ketika memiliki keinginan tertentu dan memohon kepada Allah SWT agar dikabulkan.

Seperti sholat sunah pada umumnya, sholat hajat juga dikerjakan minimal dua rakaat hingga maksimal 12 rakaat.

Sementara, sholat tahajud yaitu ibadah sunah yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur atau usai Isya dan sebelum fajar.

Namun, waktu paling utama untuk sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir atau sekitar pukul 01.00 hingga sebelum subuh.

Sholat tahajud paling sedikit terdiri dari dua rakaat dan tidak memiliki batasan jumlah rakaat maksimal. Umumnya, sholat ini dikerjakan sebanyak 8 hingga 11 rakaat, termasuk witir, dengan salam setiap dua rakaat.

Sholat Hajat atau Sholat Tahajud Dulu?

Umat Islam dianjurkan untuk mendahulukan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sholat hajat.

Imam Ghazali pernah menjelaskan tentang sholat hajat sebagai berikut:

“Yang kedelapan (dari beberapa salat sunah yang memiliki sebab) adalah salat hajat. Siapa saja yang berada dalam kondisi terjepit dan membutuhkan sesuatu, baik urusan dunia maupun akhirat, sedangkan ia tidak mampu menyelesaikannya, hendaklah ia melaksanakan salat (hajat) ini.”

Artinya, sholat hajat dapat dilakukan kapan saja ketika seseorang ingin memohon sesuatu dan berharap agar keinginannya dikabulkan oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, jika seseorang memiliki kesempatan melaksanakan sholat hajat pada malam hari, khususnya di sepertiga malam terakhir, maka dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud terlebih dahulu.

Apabila terbangun pada malam hari, dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah dua rakaat, dilanjutkan dengan sholat taubat.

Setelah itu, barulah mengerjakan sholat tahajud dengan jumlah rakaat sesuai kemampuan, kemudian ditutup dengan sholat witir sebanyak tiga rakaat.

Sholat hajat juga boleh dikerjakan siang hari selama bukan pada waktu haram yaitu setelah subuh sampai terbit matahari, tengah hati, dan setelah Asar dan Magrib.

Waktu terbaik untuk melakukan salat hajat adalah pada waktu duha sekitar pukul 09.00-10.00 atau setelah Zuhur hingga sebelum Asar.

Bacaan Niat Sholat Hajat dan Tata Caranya

1. Membaca niat sholat hajat sebagai berikut:

اُصَليْ سُنةَ الْحَاجَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى

Ushollii sunnatal haajati rok’ataini lillaahi ta’aala

Artinya: “Saya shalat sunnah hajat dua rakaat karena Allah.”

2. Takbiratul ihram.

3. Membaca doa iftitah.

4. Membaca ta’awudz yaitu A'udzubillahi minasy syaithonir rojiim (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk).

5. Membaca Al-Fatihah.

6. Membaca surah pendek. Disunahkan membaca Al-Kafirun atau ayat kursi pada rakaat pertama.

7. Rukuk, i’tidal, dan sujud dengan tuma’ninah.

8. Melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Disunahkan membaca surah pendek Al-Ikhlas pada rakaat kedua.

9. Salam.

10. Zikir dan berdoa.

Tata Cara dan Niat Sholat Tahajud

1. Mengucapkan niat sholat tahajud bersamaan dengan takbiratul ihram.

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَهَجُّدِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat tahajjudi rak‘ataini lillahi ta‘ala.

Artinya: “Aku menyengaja shalat sunnah Tahajud dua rakaat karena Allah ta’ala.”

2. Membaca doa iftitah.

3. Membaca Surah Al-Fatihah.

4. Membaca surah pendek Alquran.

5. Rukuk, i’tidal, dan sujud dengan tuma’ninah.

6. Berdiri untuk melakukan rakaat kedua.

7. Ulangi gerakan seperti rakaat pertama.

8. Duduk tasyahud akhir.

9. Salam.