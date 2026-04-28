Dalam ajaran Islam, bersuci menjadi salah satu syarat utama sebelum menjalankan ibadah, terutama salat.

Ada dua bentuk bersuci yang paling umum dikenal, yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi wajib (mandi junub) untuk menghilangkan hadas besar.

Keduanya sama-sama penting, tetapi sering kali menimbulkan pertanyaan ketika dilakukan dalam satu rangkaian.

Salah satu hal yang cukup sering dipertanyakan adalah apakah setelah mandi junub seseorang masih perlu berwudhu lagi sebelum salat.

Kebingungan ini wajar muncul, karena keduanya sama-sama berkaitan dengan kesucian diri dan menjadi syarat sah ibadah.

Setelah Mandi Junub Apakah Harus Wudhu Lagi?

Tidak, tidak wajib atau tidak perlu berwudhu lagi apabila seseorang sudah melaksanakan mandi junub secara syar'i.

Dalam pandangan fikih, alasannya cukup logis. Ketika seseorang menyucikan diri dari hadas besar melalui mandi wajib, maka secara otomatis ia juga telah bersuci dari hadas kecil.

Kedudukan mandi dinilai lebih umum dan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan wudhu. Terlebih lagi, dengan mandi yang merata, seluruh anggota wudhu secara otomatis sudah dilalui dan dibasuh oleh air.

Perlukah berwudhu setelah mandi junub?

Ini Dalil Hadis Sahih terkait Tidak Perlu Berwudhu Setelah Mandi Junub

Kesimpulan bahwa wudhu tidak lagi diwajibkan setelah mandi junub bukan tanpa dasar. Terdapat beberapa dalil hadis sahih yang menguatkan hal ini.

Pertama, hadis riwayat Aisyah RA yang menjelaskan bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW setelah mandi wajib:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْءًا بَعْدَ الْغُسْلِ

Latin: 'An 'Aisyata qaalat: kaana rasulullahi shallallahu 'alaihi wa sallama yaghtasilu wa yushalli raka'ataini wa shalaatal ghadaati walaa araahu yuhditsu wudhuu-an ba'dal ghusli.

Artinya: “Dari Aisyah RA, dia berkata ‘Rasulullah sering mandi kemudian melakukan salat dua rakaat dan salat Subuh. Dan aku tidak melihatnya memperbarui wudhunya setelah mandi.” (HR. Abu Dawud, Nasa’i, Tirmidzi, dan Ahmad)

Di samping itu, dalam riwayat lain, sahabat Ibnu Umar RA juga pernah bercerita bahwa Rasulullah pertanya ditanya terkait dengan wudhu setelah mandi wajib

قَالَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَأَيُّ وُضُوْءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ رَوَاهُ بْنُ أَبِي شَيْبَة

Artinya: “Ibnu Umar berkata, ‘ketika Rasulullah SAW ditanya terkait wudhu setelah mandi, (beliau menjawab) adakah wudhu yang lebih umum daripada mandi.” (HR. Ibnu Abi Syaibah).

Dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini, dijelaskan bahwa mandi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan wudhu.

Itu berarti, ketika seseorang telah melakukan mandi junub, maka di dalamnya sudah termasuk wudhu.

Bagaimana Pandangan Ulama?

Para ulama fikih dari berbagai mazhab juga sepakat mengenai hal ini.

Salah satunya, Imam Nawawi dari mazhab Syafi’i menjelaskan dalam kitab Al-Majmu’ Syarh Muhadzab bahwa jika seseorang yang sedang junub sekaligus menanggung hadas kecil, ia tidak butuh wudu lagi setelah mandi.

Walaupun ada beberapa pendapat berbeda, Imam Nawawi menegaskan bahwa padangan yang sahih adalah wudhu otomatis sudah termasuk dalam mandi.

Selain itu, menurut Abu Bakar bin Al-Araby yang dikutip dari kitab Tuhfatul Ahwadzi, niat wudhu sudah masuk atau berada di bawah mandi.

Niat menyucikan diri dari janabah (hadas besar) otomatis menyempurnakan dan menggugurkan kewajiban menyucikan hadas kecil.

Sebab, hal-hal yang mencegah janabah jauh lebih banyak daripada yang mencegah hadas kecil.

Wudhu setelah Mandi Wajib Tetap Dianjurkan

Meski tidak wajib berwudhu di akhir mandi, memasukkan wudhu dalam rangkaian mandi junub tetap dianjurkan karena termasuk amalan sunnah.

Berikut adalah urutan sunnah mandi wajib yang dicontohkan Rasulullah SAW: