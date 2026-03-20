Masjid 99 Kubah Asmaul Husna dipastikan bakal menjadi pusat perhatian umat Muslim di Sulawesi Selatan pada momen Idulfitri 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel secara resmi mengajak seluruh masyarakat untuk memadati masjid ikonik di kawasan CPI Makassar tersebut guna melaksanakan Salat Id pada Sabtu (21/3/2026).

Tahun ini, Pemprov Sulsel mengusung tema besar yang reflektif: 'Meraih Keberhasilan dari Pendidikan Ramadan'. Sebuah pesan yang mengajak jemaah untuk tidak sekadar merayakan kemenangan, tapi meresapi nilai-nilai kedisiplinan yang telah ditempa selama satu bulan penuh.

Bertindak sebagai Khatib dalam pelaksanaan Salat Id kali ini adalah Ustaz Mufassir Arif, Lc., M.A. Sementara itu, posisi Imam akan dipimpin oleh Ustaz Muh. Iqbal Coing, S.Pd., M.Pd.

Ramadan Sebagai Madrasah Kehidupan

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Provinsi Sulsel, Andi Munawir, menegaskan bahwa pemilihan tema pendidikan Ramadan bertujuan untuk mengingatkan kembali esensi ibadah puasa sebagai sarana transformasi diri.

"Ramadan adalah madrasah. Melalui pelaksanaan Salat Id ini, kita ingin mengukuhkan bahwa keberhasilan ibadah tersebut harus berdampak nyata pada perilaku sosial yang lebih baik di masa depan," ujar Andi Munawir di Makassar, Jumat (20/3/2026).

Ia pun mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk hadir meramaikan masjid kebanggaan warga Sulsel tersebut dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. "Harapannya, suasana kemenangan ini dapat kita rasakan bersama dengan khidmat," imbuhnya.

Persiapan Teknis dan Kenyamanan Jemaah

Menyadari potensi membeludaknya jemaah, pihak Pemprov telah melakukan koordinasi lintas dinas. Fokus utama terletak pada pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan Center Point of Indonesia (CPI) hingga kebersihan area masjid guna memastikan kenyamanan jemaah.

Andi Munawir juga mengimbau warga agar datang lebih awal ke lokasi untuk menghindari kepadatan di pintu akses masuk. Selain itu, jemaah disarankan membawa perlengkapan ibadah masing-masing demi menjaga kenyamanan bersama selama prosesi salat berlangsung.