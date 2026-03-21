Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar memperkirakan jumlah jemaah yang mengikuti salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (21/3/2026), mencapai lebih dari 500 ribu orang.

"Iya kalau penuh begini ya di atas saja itu 250 ribu ya kan (kapasitasnya). Nah tadi itu sampai di bawah juga enggak bisa, ada yang kesulitan masuk gitu ya, itu mungkin di atas 500 ribu," tutur Nasaruddin kepada awak media.

Ia mengakui, jumlah jemaah salat Id tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan antusiasme masyarakat sangat tinggi, membuat saf salat meluber ke berbagai area di sekitar masjid.

"Istiqlal ini adalah dua kali lipat lebih ramai daripada sebelum-sebelumnya. Dan seperti yang Anda lihat, luar biasa sampai meluber ke mana-mana jemaah kita ya," katanya.

Tak Ada Insiden

Meski dipadati jemaah, pelaksanaan salat berlangsung aman dan tertib. Nasaruddin menyebut tidak ada insiden yang terjadi selama rangkaian kegiatan berlangsung.

"Dan zero accident, ini juga perlu kita syukuri. Enggak ada kecelakaan, enggak ada pencurian, enggak ada pencopetan karena di sini ada 360 CCTV dan itu canggih karena begitu ada fenomena, itu saling sahut-menyahut itu ya CCTV itu untuk menemukan," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, kelancaran pelaksanaan salat Id tidak lepas dari kesiapan pengamanan dan koordinasi lintas pihak yang telah dilakukan sejak jauh hari.

"Jadi satpam, kemudian aparat termasuk Paspampres itu kompak banget ya. Tiga hari sebelum Lebaran kita sudah melakukan simulasi-simulasi termasuk pengaturan parkirnya di bawah itu bisa muat 1000," ujarnya.

"Kami kerja sama dengan Katedral, semua lapangan parkir di sekitar sini ini kita sudah adakan meeting sebelumnya supaya nanti jangan sampai nanti ada kesulitan tempat parkir. Sampai ke Monas itu ya, bus-bus itu parkir di situ kemudian jemput lagi di sini," sambung dia.

Selain itu, ia juga mengapresiasi peran media dalam membantu menyebarluaskan syiar Istiqlal hingga menjangkau masyarakat luas, termasuk ke tingkat internasional.