Presiden Prabowo Subianto menjalankan ibadah salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Darussalam, Kampung Simpang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (21/3/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo datang ke tempat salat sekitar pukul 07.20 WIB. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang serta peci hitam.

Kedatangannya didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan sejumlah menteri lainnya.

Kehadiran Prabowo disambut antusias sejumlah jemaah yang juga turut hadir untuk bersama-sama menunaikan salat Id di lokasi.

Beberapa jemaah tampak mengeluarkan ponsel saat Prabowo masuk ke area masjid.

Setelah tiba di masjid, Prabowo langsung berjalan masuk untuk duduk di saf paling depan di antara Seskab Teddy dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Suasana Khusyuk

Acara salat Id pun dimulai setibanya Prabowo datang. Suasana khusyuk menyelimuti rangkaian salat Id yang dijalankan Prabowo dan masyarakat Aceh Tamiang di Masjid Darussalam.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghabiskan malam takbiran di Sumatera Utara setelah mendarat di Kota Medan pada Jumat (20/3/2026) sore.

Keesokan harinya, Prabowo dijadwalkan melaksanakan salat Idulfitri di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (21/3/2026).

Prabowo tiba di Medan 16.55 WIB didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

Sementara, beberapa pejabat yang ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan.

Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan Presiden Prabowo diagendakan untuk menunaikan salat Idulfitri di Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu.