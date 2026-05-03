Menjelang Iduladha, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk menjalankan puasa sunnah di bulan Dzulhijjah.

Puasa ini dilakukan pada hari-hari tertentu sebelum hari raya pada 10 Dzulhijjah dan dikenal memiliki banyak keutamaan, terutama karena termasuk dalam waktu yang istimewa dalam Islam.

Lalu, apa saja puasa menjelang Iduladha yang dianjurkan, kapan waktunya, dan bagaimana niatnya?

Jenis-Jenis Puasa Sunnah Sebelum Idul Adha

1. Puasa Dzulhijjah

Puasa Dzulhijjah merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan secara berturut-turut pada tanggal 1 hingga 7 Dzulhijja.

Sebab, hari-hari tersebut memiliki makna dan nilai sejarah bagi umat Islam, mulai dari momen dimaafkannya Nabi Adam olehAllah SWT lahirnya Nabi Isa dan Nabi Musa, hingga ditutupnya pintu neraka Jahannam.

Berikut adalah bacaan niat puasa sunnah Dzulhijjah:

نويت صوم شهر ذى الحجة سنة لله تعالى

Latin: Nawaitu shouma syahri dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala

Artinya: "Saya niat puasa sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala."

2. Puasa Tarwiyah

Puasa Tarwiyah dilakukan sehari sebelum puasa Arafah, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Puasa ini dianjurkan oleh para ulama, termasuk Imam Nawawi, karena termasuk dalam 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah.

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa pahala puasa ini setara dengan puasa satu tahun. Meski begitu, sebagian ulama menilai riwayat tersebut lemah (dhaif).

Namun, puasa Tarwiyah tetap boleh diamalkan sebagai bagian dari amalan keutamaan (fadhail amal), selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berikut adalah bacaan niat puasa sunnah Tarwiyah:

نويت صوم التروية سنة لله تعالى

Latin: Nawaitu shouma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala

Artinya: "Saya niat puasa Tarwiyah, sunnah karena Allah ta'ala."

3. Puasa Arafah

Puasa Arafah adalah salah satu puasa sunnah yang paling utama di antara puasa lainnya sebelum Iduladha.

Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan momen wukuf para jamaah haji di Padang Arafah.

Namun, penting untuk diingat, puasa ini hanya disunnahkan bagi umat Islam yang tidak sedang menjalankan ibadah haji. Bagi jamaah haji, puasa Arafah justru berhukum makruh.

Sementara itu, keutamaan puasa ini sangat besar, karena Allah SWT menjanjikan ampunan dosa selama dua tahun.

صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية

Artinya: "Puasa di hari arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun yang telah lewat dan akan datang, dan puasa asyura (10 Muharram) mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu." (HR. Muslim)

Berikut adalah bacaan niat untuk puasa sunnah Arafah:

نَوَيْتُ صَوْمَ عَرَفَةَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu shouma arafata sunnatan lillahi ta'ala

Artinya: “Saya niat puasa Arafah, sunnah karena Allah Ta'ala.”

4. Puasa Sebelum Berangkat Salat Iduladha

Terakhir, umat Muslim juga disunnahkan untuk berpuasa sebelum berangkat salat Iduladha.

Puasa ini tidak dilakukan seperti puasa pada umumnya, melainkan hanya menahan makan dan minum dari waktu bangun tidur sampai selesai salat Iduladha.

Ada dua anjuran terkait hal ini. Pertama, bagi yang tidak berkurban, boleh makan dan minum setelah salat Id.