Bulan Ramadan boleh saja berakhir. Namun, kita sangat dianjurkan untuk tetap konsisten beribadah.

Ada ibadah yang bisa langsung dilakukan setelah Idulfitri, yakni puasa enam hari pada bulan Syawal.

Layaknya ibadah yang lain, puasa Syawal pun memiliki sejumlah keutamaan yang sayang dilewatkan oleh umat Islam.

Namun, sebelum menunaikan puasa Syawal enam hari, seorang muslim harus mengetahui niat, tata cara, hingga keutamaannya.

Niat Puasa Syawal 6 Hari

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ للهِ تعالى

Nawaitu shauma ghadin 'an adai sittatin min syawwal lillahi ta'ala.

Artinya: “Saya niat puasa pada esok hari untuk menunaikan puasa sunah enam hari bulan Syawal karena Allah Ta’ala.”

Tata Cara Puasa Syawal 6 Hari

Tata cara puasa Syawal enam hari tak berbeda dengan puasa Ramadan dan puasa sunah lainnya. Satu-satunya yang membedakan hanya bacaan niatnya.

1. Membaca Niat

Seorang muslim harus membaca niat dalam hati atau secara lisan sebelum mengerjakan puasa Syawal.

Waktu membaca niat dianjurkan sebelum fajar dan utamanya setelah salat tarawih atau sebelum tidur malam.

Apabila lupa membaca niat sebelum fajar, maka puasanya hanya bernilai puasa sunah biasa.

2. Sahur

Disarankan untuk sahur sebab terdapat keberkahan di dalamnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Sahurlah kalian, maka sesungguhnya dalam sahur itu ada berkahnya.” (HR Bukhari Muslim).

3. Menjaga Sikap dan Lisan

Puasa bukan sekadar menahan lapar dan rasa haus, tetapi juga menjaga sikap dan lisan atau menghindari hal-hal tercela yang dilarang.

Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa banyak orang yang cuma merasa lapar dan haus saat berpuasa.

“Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. An-Nasa’i).

Hilangnya nilai ibadah dari orang-orang itu karena mereka melakukan lima hal ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Lima hal yang bisa menghapus pahala orang berpuasa: membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu.” (HR. Ad-Dailami).

4. Memperbanyak Amalan

Seseorang yang berpuasa juga sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan agar menyempurnakan ibadahnya.

Amalan yang bisa dilakukan adalah berzikir, membaca Alquran, hingga bersedekah.

5. Menyegerakan Berbuka

Seperti puasa lainnya, seorang muslim yang menjalani puasa Syawal juga harus menyegerakan berbuka saat azan Magrib berkumandang.

Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

“Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” (HR Bukhari dan Muslim).

Keutamaan Puasa Syawal 6 Hari

Salah satu hadis yang paling populer mengenai puasa Syawal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

“Barangsiapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan enam hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa selama setahun penuh.” (HR Muslim).

Hadis itu menjelaskan bahwa keutamaan puasa Syawal enam hari adalah mendapat pahala seperti berpuasa satu tahun.

Selain itu, beberapa ulama besar seperti Imam Nawawi dan Ibnu Rajab menyebut keutamaan puasa Syawal bukan hanya dari segi pahala.