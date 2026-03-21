Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno melaksanakan salat Idulfitri 1447 H di Balai Kota DKI Jakarta.

Pantauan Inilah.com, Pramono dan Rano tiba pukul 06.32 WIB dengan mengenakan pakaian koko berwarna putih. Keduanya juga tampak menebar senyum kepada jemaah yang telah memenuhi halaman Balai Kota. Tak hanya Pramono dan Rano, turut juga hadir Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Berdasarkan informasi, Ma'ruf Amin menjadi khatib dengan imam salat ustaz H. Heri Kuswanto. Ma'ruf Amin menyampaikan khotbah dengan tema 'Merajut Silaturahmi dalam Simfoni Kemenengan untuk Jakarta yang Fitrah'.

"Dimpimpin oleh ustaz H. Heri Kuswanto sebagai imam dan khutbah oleh Prof. K. H. Ma'ruf Amin," demikian informasi yang disampaikan pihak Pemprov DKI Jakarta.

Open Office

Selepas salat Id, Pramono dan Rano akan menggelar open office bagi masyarakat Ibu Kota. Kegiatan tersebut digelar di Balai Kota Jakarta.

"Bahwa Bapak Gubernur dan wakil Gubernur akan mengadakan open office pukul 10.00 WIB bagi jemaah yang berkenan hadir dipersilakan," kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan akan melaksanakan salat Idulfitri di Balai Kota. Hal itu menyusul Presiden Prabowo Subianto yang melaksanakan salat Id di Aceh pada Lebaran tahun ini.

"Karena Bapak Presiden mengadakan salat Id di Aceh, maka saya sebagai Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wagub dan juga Ketua DPRD akan Salat Id di halaman Balai Kota,” kata Pramono di Bundaran HI, Jumat (20/3/2026).

Dalam salat Id, lanjut Pramono, khatib akan diisi oleh Wakil Presiden ke-13, Ma’ruf Amin. “Rencananya Khatibnya Bapak Wakil Presiden sebelumnya, Bapak K.H. Ma'ruf Amin,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, setelah melaksanakan salat Id, dirinya bersama jajaran direncanakan langsung menggelar acara halalbihalal di Balai Kota.