Pemandangan menyejukkan tersaji di jantung Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/3/2026). Ribuan jemaah salat Idulfitri yang memadati kawasan Masjid Agung Jami' meluber hingga ke pelataran Gereja Hati Kudus Yesus.

Titik salat Id di Kota Malang tersebar merata dari jalan permukiman hingga jalur protokol. Namun, kepadatan paling tinggi terlihat di kawasan Masjid Agung Jami'. Sejak pukul 05.00 WIB, ribuan warga sudah memadati lokasi hingga kapasitas masjid tidak lagi mencukupi.

Kondisi ini memaksa masyarakat menjalankan salat di beberapa ruas jalan, seperti Jalan Basuki Rahmat (Kayutangan Heritage) dan Jalan Alun-alun Merdeka Utara.

Pemandangan toleransi terlihat jelas di Jalan MGR Sugiyopranoto. Di sana, jemaah melaksanakan salat di area pelataran Gereja Hati Kudus Yesus. Para pengurus gereja pun menyambut hangat kedatangan jemaah yang ingin beribadah tersebut.

Ibadah salat Id di Masjid Agung Jami' selesai sekitar pukul 07.00 WIB. Selepas salat, warga langsung saling berjabat tangan dan meminta maaf di lokasi.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan momen Idulfitri ini menjadi sarana memperkuat kebersamaan untuk membangun kemajuan kota.

"Tentu momentum Idulfitri dapat kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat kebersamaan dan mempererat silaturahim untuk menumbuhkan semangat baru dalam membangun Kota Malang," kata Wahyu saat berpidato di Masjid Agung Jami' Malang.

Wahyu menilai silaturahmi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah adalah landasan untuk memajukan daerah.

Ia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berikhtiar mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan yang fokus pada peningkatan SDM, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan.