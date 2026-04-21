Berdoa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling dekat dan personal antara seorang hamba dengan Allah SWT.

Dalam berbagai kesempatan, umat Muslim dianjurkan untuk tidak berhenti berdoa, baik dalam kondisi lapang maupun sempit.

Namun, tidak sedikit yang merasa doanya belum juga terkabul, meski sudah dipanjatkan berulang kali.

Kondisi ini sering menimbulkan pertanyaan, apakah ada sesuatu yang menjadi penghalang terkabulnya doa?

Dalam ajaran Islam, selain dianjurkan untuk terus berdoa, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan agar doa tidak terhalang atau tertunda.

Hal-hal yang Bisa Jadi Penghalang Terkabulnya Doa Menurut Ajarang Islam

1. Mengonsumsi Makanan Haram

Darah dan daging di dalam tubuh kita tumbuh dan berasal dari apa yang kita makan sehari-hari.

Doa dari seseorang yang darah dan dagingnya dibentuk dari rezeki yang haram akan terhalang untuk sampai kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, siapa pun yang ingin doanya diterima harus menjauhkan diri dari mengonsumsi barang haram, baik haram karena zat makanannya maupun haram karena proses mendapatkannya.

Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis sahih:

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya: “Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu.

Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ‘Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.’

Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya?” (HR. Muslim)

2. Mengenakan Pakaian yang Tidak Seharusnya

Sama halnya dengan makanan, menggunakan pakaian yang didapatkan dari jalan yang haram juga merupakan salah satu rintangan doa.

Merujuk pada hadis riwayat Muslim di atas, pakaian yang haram (malbasuhū ḥarāmun) menjadi salah satu sebab spesifik mengapa Allah SWT mempertanyakan bagaimana mungkin doa seorang hamba bisa diijabah.

3. Kerap Menzalimi Orang Lain

Allah SWT sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang terhadap orang lain.

Apabila seseorang merasa doa-doanya selama ini banyak yang belum dikabulkan, bisa jadi penyebabnya adalah sering berbuat zalim dan belum menyelesaikan urusan tersebut dengan pihak yang dirugikan.

Kezaliman ini harus diselesaikan, baik secara moral maupun secara hukum.

Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik RA, dijelaskan:

وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لا يَتْرُكُهُ الله فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يُدَبِّرَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ

Wa ammaz-zhulmul-ladzi la yatrukuhullahu fa zhulmul-'ibadi ba'dhihim ba'dhan hatta yudabbira liba'dhihim min ba'dh.

Artinya: “Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya.”

4. Berdoa dengan Hati yang Lalai

Doa yang dipanjatkan oleh hati yang lalai terhadap Allah SWT kemungkinan akan sulit untuk dikabulkan.

Hati yang lalai ini bermakna melupakan Allah dari kehidupan akhirat, seperti meninggalka apa yang diperintahkan-Nya dan melakukan apa yang dilarang-Nya.

Hal ini pun secara langsung diperingatkan oleh Rasulullah SAW:

وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ

Artinya: “Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai.” (HR. at-Tirmidzi)

5. Memutuskan Tali Silaturahmi

Menyambung silaturahmi adalah perintah langsung dari Allah SWT.

Oleh karena itu, orang yang memutuskan tali silaturahmi sama halnya dengan orang yang melalaikan perintah Allah, sehingga doa yang mereka panjatkan bisa jadi terkendala masalah ini.

Adapun perintah untuk menjaga hubungan kekerabatan ini difirmankan dalam Alquran surat An-Nisa ayat 1:

يَـٰٓأَيُّہَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ۬ وَٲحِدَةٍ۬ وَخَلَقَ مِنۡہَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡہُمَا رِجَالاً۬ كَثِيرً۬ا وَنِسَآءً۬ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبً۬ا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya;

dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

6. Membenci dan Mendiamkan Sesama Muslim Tanpa Alasan

Membenci sesama Muslim merupakan perbuatan yang bertentangan dengan larangan agama.

Bahkan, membenci hingga memutus komunikasi (mendiamkan) saudara sesama Muslim selama lebih dari tiga hari tanpa alasan yang dibenarkan sudah termasuk pelanggaran ajaran agama.

Sikap ini menunjukkan hati yang lalai dalam menaati larangan Allah, yang pada akhirnya berakibat pada tertolaknya doa.

Rasulullah SAW bersabda:

لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ

Artinya: “Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan.

Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara.