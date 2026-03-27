Dalam Islam, bersuci sangat dianjurkan untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil. Salah satunya adalah berwudu yang dilakukan sebelum salat.

Namun, bersuci tidak harus menggunakan air. Dalam kondisi tidak ada air, bersuci bisa dilakukan dengan debu atau tanah yang bersih dari najis.

Hal itu disebut dengan tayamum dan tercantum dalam berbagai ayat, termasuk surah Al-Maidah ayat 6:

"Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur."

Kapan Diperbolehkan Tayamum?

Penjelasan mengenai sebab diperbolehkannya tayamum telah dibahas oleh para ulama fikih. Salah satunya dijelaskan oleh Syekh Mushthafa al-Khin dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzahib al-Imam al-Syafi‘i.

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa terdapat empat kondisi yang membolehkan seseorang melakukan tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi wajib.

1. Tidak tersedianya air, baik secara nyata maupun menurut ketentuan syariat

Tidak adanya air secara nyata misalnya ketika seseorang sedang dalam perjalanan dan benar-benar tidak menemukan air. Sedangkan tidak adanya air menurut syariat misalnya air tersedia, tetapi hanya cukup untuk kebutuhan minum sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci.

2. Jarak sumber air yang terlalu jauh

Jika air diperkirakan berada pada jarak lebih dari setengah farsakh atau sekitar 2,5 kilometer, maka seseorang diperbolehkan bertayamum. Hal ini karena jarak tersebut dianggap cukup berat untuk ditempuh, terutama jika harus berjalan kaki.

3. Kesulitan menggunakan air, baik secara fisik maupun menurut pertimbangan syariat

Kesulitan secara fisik misalnya air ada di dekat, tetapi tidak dapat dijangkau karena adanya bahaya seperti musuh, hewan buas, atau karena sedang ditahan atau dipenjara. Sedangkan kesulitan menurut syariat misalnya penggunaan air dikhawatirkan dapat menyebabkan sakit, memperparah penyakit, atau memperlambat proses penyembuhan. Hal ini merujuk pada kisah seorang sahabat yang meninggal setelah mandi wajib dalam kondisi kepala terluka. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia cukup bertayamum, membalut lukanya, lalu mengusap bagian yang dibalut tersebut dan membasuh bagian tubuh lainnya.

4. Kondisi cuaca yang sangat dingin sehingga penggunaan air dapat membahayakan kesehatan karena tidak ada sarana untuk menghangatkan tubuh

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ‘Amr bin ‘Ash pernah bertayamum karena cuaca sangat dingin saat dalam keadaan junub, dan tindakan tersebut kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam kondisi ini, apabila sebenarnya air tersedia, maka shalat yang dilakukan dengan tayamum tetap harus diqadha.

Niat Tayamum

Seperti ibadah lainnya, seorang muslim yang hendak bertayamum wajib membaca niat. Berikut adalah niat tayamum:

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ للهِ تَعَالَى

Nawaytu tayammuma li istibaakhati sholati lillahi ta'ala

Artinya: "Aku berniat tayamum agar diperbolehkan salat karena Allah Ta'ala."

Tata Cara Tayamum

Berikut adalah tata cara tayamum atau bersuci dengan menggunakan debu yang benar dan harus dipahami umat Islam:

1. Carilah debu atau tanah yang suci dan tidak bernajis. Ulama memperbolehkan memakai debu yang ada di tembok, kaca, atau tempat lain yang diyakini bersih.

2. Menghadap kiblat seperti salat, lalu mengucapkan basmalah dan niat, serta letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari dirapatkan.

3. Usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudu, tayamum tidak diharuskan untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun tebal.

Seorang muslim hanya dianjurkan untuk meratakan debu ke seluruh wajah satu kali karena lebar wajah tidak melebihi besarnya kedua telapak tangan.

4. Letakkan telapak tangan kembali pada debu dan jari-jari direnggangkan. Semua barang yang menempel di jari, seperti cincin, harus dilepas dulu.

5. Tempelkan telapak tangan bagian kiri di punggung tangan kanan, kira-kira ujung-ujung jari tangan dari salah satu tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain.

6. Usapkan telapak tangan bagian kiri ke arah punggung lengan kanan sama bagian siku-siku tangan. Setelah itu, balikkan telapak tangan kiri ke bagian dalam lengan kanan dan usapkan hingga ke pergelangan tangan.

7. Usapkan bagian dalam jempol sebelah kiri ke bagian punggung jempol kanan, selanjutnya, lakukan hal yang sama pada tangan kiri.

8. Menyatukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya.

9. Disunahkan untuk membaca doa setelah tayamum.

Doa setelah Tayamum

Berikut ini adalah doa setelah tayamum yang dianjurkan untuk dibaca:

اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّااللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، وَجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

Asyhadu an laa Ilaaha illalloh wahdahu laa syariika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu. Allahummaj'alni minat tawwaabiina, waj'alni minal mutatohhirina, waj'alni min 'ibaadikas sholihiina. Subhanaka allahumma wa bihamdika astagfiruka wa atuubu ilaika.