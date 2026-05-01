Bertobat menjadi hal penting bagi seorang Muslim yang ingin kembali kepada Allah SWT dengan penuh kesungguhan setelah melakukan suatu maksiat.

Dalam ajaran Islam, setiap dosa tetap memiliki pintu ampunan selama seseorang benar-benar bertobat dengan tulus, termasuk dosa setelah melakukan zina yang dilarang Allah.

Salah satu hal yang kerap dilakukan untuk memohon ampunan adalah dengan melaksanakan salat tobat.

Untuk melakukannya, penting bagi seorang Muslim melafalkan niat salat tobat zina terlebih dahulu. Seperti apa bacaannya?

Bacaan Niat Sholat Tobat Zina

Sebelum melaksanakan amalan ini, penting untuk melafalkan niat salat tobat yang cukup dilafazkan di dalam hati.

Bacaan niat salat tobat zina.

Berikut adalah bacaan niat salat tobat zina dua rakaat:

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushalli sunnatat taubati rak’ataini lillaahi ta’aala.

Artinya: “Aku berniat menunaikan salat sunah tobat sebanyak dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Tata Cara Melaksanakan Shalat Tobat Zina

Pelaksanaan ibadah ini sama seperti sholat sunnah dua rakaat pada umumnya, hanya niatnya saja yang berbeda.

Berikut adalah panduan praktis salat tobat zina dari rakaat pertama hingga salam:

Membaca niat salat tobat seperti yang disebutkan di atas. Melakukan takbiratul ihram, lalu disunnahkan membaca doa iftitah. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat pendek pilihan dari Alquran. Rukuk (disertai bacaan tasbih rukuk tiga kali). Iktidal (disertai bacaan doa iktidal). Sujud pertama (disertai bacaan tasbih sujud tiga kali). Duduk di antara dua sujud sambil membaca doa khusus. Sujud kedua (disertai bacaan tasbih sujud tiga kali). Bangkit dan berdiri kembali untuk mengulang urutan rakaat kedua seperti langkah-langkah di atas. Setelah sujud kedua, lakukan tasyahud akhir dan baca doa tasyahud. Menutup salat dengan mengucap salam ke kanan dan kiri.

Waktu Pelaksanaan Sholat Tobat Zina

Pada dasarnya, salat tobat dikategorikan sebagai salat sunnah mutlak, yang artinya bebas dikerjakan kapan saja, baik pada siang maupun malam hari.

Meski begitu, pelaksanaannya sangat dianjurkan pada malam hari. Disunnahkan pula untuk mandi besar (mandi dengan niat bertobat) terlebih dahulu sebelum berwudu dan salat.

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa ada waktu-waktu yang dilarang untuk menunaikan salat, yaitu:

Mulai dari selesainya salat Subuh hingga matahari terbit.

Mulai dari selesainya salat Asar hingga matahari tenggelam.

Rangkaian Doa dan Zikir Setelah Sholat Tobat

Setelah selesai salat, dianjurkan untuk tetap duduk bersimpuh dan menyempurnakan permohonan ampunan dengan memperbanyak zikir dan doa.

Beberapa doa dan zikir yang dianjurkan setelah salat tobat adalah sebagai berikut:

1. Istigfar 100 Kali

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْه

Latin: Astaghfirullahal Ladzii Laa Ilaaha Illaa Huwal Hayyul Qayyuumu Wa Atuubu Ilaihi.

Artinya: “Aku meminta pengampunan kepada Allah yang tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri dan aku bertobat kepadanya.”

2. Tasbih

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

Latin: Subhanallahi Wa Bihamdihi

Artinya: “Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya.”

3. Doa Tobatan Nasuha

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Latin: Robbana dholamna Anfusana wa illam taghfirlanaa wa tarhamnaa lanakunanna minal khosirin.

Artinya: “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.”

4. Sayyidul Istigfar

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكُ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوْذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكِ َعَلَيَّ ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فاَغْفِر لِيْ فَإِنهَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

Latin: Allahumma Anta Robbii Laa Ilaaha Illaa Anta, Kholaqtanii Wa Ana 'Abduka Wa Ana 'Ala 'Ahdika Wa Wa'dika Mastatho'tu.

A'udzu Bika Min Syarri Maa Shona'tu, Abuu-U Laka Bini'matika 'Alayya, Wa Abuu-U Bi Dzanbii, Faghfirlii Fainnahuua Laa Yaghfirudz Dzunuuba Illa Anta.

Artinya: “Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau yang telah menciptakan aku, dan akulah hamba-Mu.

Dan aku pun dalam ketentuan serta janji-Mu yg sedapat mungkin aku lakukan.

Aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan yg telah aku lakukan, aku mengakui nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku, dan aku mengakui dosaku,