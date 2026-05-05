Salat qobliyah dan ba'diyah Isya merupakan salat sunnah rawatib yang pelaksanaannya mengiringi salat fardhu Isya.

Pada dasarnya, salat qobliyah dikerjakan sebelum sholat Isya, sementara salat ba'diyah dikerjakan sesudahnya. Kedua salat sunnah ini masing-masing dikerjakan sebanyak dua rakaat.

Walaupun sifatnya tidak wajib, menunaikan salat sunnah ini dapat menjadi pelengkap dan penyempurna dari ibadah fardhu kita yang mungkin belum sempurna.

Sebelum melaksanakannya, sangat penting untuk membaca niat salat qobliyah dan ba’diyah Isya agar ibadah yang dilakukan menjadi sah, lebih terarah, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Bacaan Niat Sholat Qobliyah dan Ba'diyah Isya

Niat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi pembeda dari masing-masing ibadah yang kita kerjakan.

Sebenarnya, niat cukup dihadirkan di dalam hati saja agar ibadah salat tersebut dianggap sah secara syariat.

Meski begitu, melafalkan niat sesaat sebelum melakukan takbiratul ihram juga dianjurkan untuk memantapkan niat di hati.

Berikut adalah bacaan niat salat qobliyah dan ba’diyah Isya:

Niat Sholat Qobliyah Isya (Sebelum Isya) dan Niat Sholat Ba'diyah Isya (Sesudah Isya)

1. Niat Sholat Qobliyah Isya (Sebelum Isya)

اُصَلِّيْ سُنَّةَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَّةً مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushalli sunnatal 'isyaa-i rak'ataini qabliyyatan mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta'aala.

Artinya: "Aku niat melakukan sholat sunnah sebelum Isya dua rakaat, sambil menghadap kiblat, saat ini, karena Allah ta'ala."

2. Niat Sholat Ba'diyah Isya (Sesudah Isya)

اُصَلِّيْ سُنَّةَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدِيَّةً مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushalli sunnatal 'isyaa-i rak'ataini ba'diyyatan mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat melakukan sholat sunah sesudah Isya dua rakaat, sambil menghadap kiblat, saat ini, karena Allah ta'ala."

Tata Cara Pelaksanaan Sholat Qobliyah dan Ba'diyah Isya

Tata cara melaksanakan salat sunnah qobliyah maupun ba'diyah Isya sebenarnya sama persis dengan salat dua rakaat pada umumnya.

Hal yang membedakannya hanyalah pada pembacaan niat.

Berikut adalah urutan tata caranya:

Berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat salat qobliyah atau ba'diyah Isya. Melakukan takbiratul ihram (bersedekap) seraya memandang tempat sujud. Membaca doa Iftitah. Membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek dalam Alquran. Melakukan rukuk lalu iktidal (bangkit dari rukuk). Melakukan sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan dilanjutkan ke sujud kedua. Bangkit berdiri untuk masuk ke rakaat kedua, lalu mengulangi gerakan yang sama (membaca Al-Fatihah, surat pendek, rukuk, iktidal, hingga sujud kedua). Duduk untuk tasyahud akhir. Mengakhiri salat dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri.

Tempat Paling Afdhal Mengerjakan Salat Qobliyah dan Ba’diyah Isya

Salat sunnah qobliyah dan ba'diyah Isya merupakan sunnah muakkad yang batasannya ditentukan oleh waktu dan tidak disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah.

Pelaksanaan sholat rawatib ini lebih utama (afdhal) jika dikerjakan sendiri secara munfarid di rumah untuk mendapatkan ketenangan dan kekhusyukan.

Anjuran untuk mengerjakan salat sunnah di rumah ini sejalan dengan hadis Nabi:

“Jadikanlah salat (sunah) kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan.” (HR. Bukhari)

Keutamaan Mengerjakan Sholat Qobliyah dan Ba'diyah Isya

Menjaga rutinitas ibadah salat sunnah ini juga dapat memberikan sejumlah keutamaan besar bagi umat Muslim, di antaranya:

1. Mendekatkan Diri kepada Allah SWT

Mengerjakan salat di luar ibadah wajib merupakan bukti kepatuhan, wujud cinta, dan kesungguhan seorang hamba dalam mencari ridha Allah.

2. Menyempurnakan Kekurangan dalam Sholat Wajib

Salat fardu yang kita dirikan bisa saja tidak luput dari kekurangan, seperti kurang khusyuk, terlupa bacaan, atau tergesa-gesa.

Dalam hal ini, salat sunnah berfungsi sebagai penambal yang menyempurnakan amal wajib tersebut.

3. Meninggikan Derajat di Sisi Allah SWT

Setiap rakaat, sujud, dan bacaan dalam ibadah salat sunnah qobliyah dan ba’diyah Isyah akan meeninggikan derajat spiritual serta kedekatan yang lebih pada Allah SWT.

4. Menjadi Saksi Amal pada Hari Kiamat