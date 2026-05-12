Selain sholat fardu atau wajib, umat Islam juga dianjurkan untuk mengerjakan sejumlah salat sunah.

Salah satunya adalah sholat qobliyah Ashar yang dikerjakan sebelum sholat Ashar.

Lantas, bagaimana niat sholat qobliyah Ashar yang benar dan tata caranya?

Niat Sholat Qobliyah Ashar

Niat sholat qobliyah Ashar dua rakaat dan empat rakaat.

Bacaan Niat Sholat Qobliyah Ashar 2 Rakaat

اُصَلِّيْ سُنَّةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَّةً مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatadlashri rok'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala

Artinya: "Aku niat shalat qobliyah Ashar dua rakaat menghadap kiblat karena Allah".

Bacaan Niat Sholat Qobliyah Ashar 4 Rakaat

أُصَلِّي سُنَّةَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ قَبْلِيَّةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatan Al-Ashri arba'a raka'atin qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala

Artinya: "Saya niat melakukan shalat sunnah sebelum Ashar empat rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala."

Keutamaan Sholat Qobliyah Ashar

Seperti sholat qobliyah lainnya, qobliyah Ashar merupakan sholat sunah yang dapat dikerjakan sebanyak dua atau empat rakaat sebelum sholat Ashar.

Meski hukumnya sunah, qobliyah Ashar, terutama yang dikerjakan empat rakaat, sangat dianjurkan karena menjadi amalan untuk meraih rahmat Allah SWT.

“Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat empat rakaat sebelum Ashar.” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Empat rakaat tersebut tidak dikerjakan sekaligus, melainkan dengan dua kali salam, yakni setiap dua rakaat satu salam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

“Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat empat rakaat sebelum Ashar dengan dua salam (setiap dua rakaat salam).” (HR At-Tirmidzi)

Tata Cara Sholat Qobliyah Ashar

Berikut adalah tata cara sholat qobliyah Ashar: