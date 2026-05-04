Dalam Islam, Allah SWT memberikan kemudahan (rukhsah) kepada hamba-Nya dalam menjalankan ibadah, terutama ketika berada dalam kondisi tertentu seperti safar (perjalanan jauh), hujan, atau situasi yang menyulitkan.

Salah satu bentuk keringanan tersebut adalah diperbolehkannya menjamak salat, yaitu menggabungkan dua salat fardhu dalam satu waktu.

Salah satu jenis jamak yang sering dilakukan adalah jamak taqdim, yaitu mengerjakan dua salat dalam waktu salat yang pertama. Misalnya, salat Zuhur dan Asar dikerjakan sekaligus pada waktu Zuhur.

Namun, pelaksanaannya tidak boleh sembarangan karena ada syarat, ketentuan, dan niat yang harus dipahami dengan benar.

Syarat Sah Sholat Jamak Taqdim Dzuhur dan Ashar

Agar ibadah jamak taqdim sah di mata syariat, ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:

1. Tertib

Mereka yang hendak melaksanakan salat jamak taqdim wajib mendahulukan salat yang memang memiliki waktu saat itu, yaitu salat Zuhur.

Barulah setelah itu melanjutkannya dengan salat yang “ditarik”, yaitu salat Asar.

2. Niat

Niat untuk melaksanakan jamak taqdim harus diikrarkan saat melaksanakan salat yang pertama.

Niat tersebut bisa dibaca di awal maupun di pertengahan salat Zuhur.

3. Muwalat

Muwalat berarti berurutan atau bersambung.

Maksudnya, tidak boleh ada jeda waktu santai yang terlampau lama antara salat pertama dan kedua.

Di antara kedua salat tersebut, tidak boleh diselingi dengan makan, mengobrol, atau tidur.

4. Uzur Masih Berlangsung

Alasan yang membolehkan jamak, seperti sedang dalam perjalanan jauh atau pada keadaan darurat, harus masih berstatus aktif ketika hendak mengerjakan salat yang kedua.

Bacaan Niat Sholat Jamak Taqdim Dzuhur dan Ashar

Niat salat jamak taqdim terdiri dari dua jenis, yaitu niat yang dibaca saat salat Zuhur dan niat yang dibaca ketika salat Asar.

Berikut adalah masing-masing bacaannya:

1. Niat Sholat Jamak Taqdim pada Sholat Pertama (Dzuhur)

أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِأربع رَكعَاتٍ مَجْمُوْعًا مع العَصْرِ اَدَاءً للهِ تَعَالى

Latin: Ushollii fardlozh zhuhri arba'a raka'aatin majmuu'an ma'al ashri adaa-an lillaahi ta'aalaa.

Artinya: “Aku sengaja shalat fardhu dhuhur 4 rakaat yang dijamak dengan ashar, fardhu karena Allah Ta'aala.”

2. Niat Sholat Jamak Taqdim pada Sholat Kedua (Ashar)

أُصَلِّي فَرْضَ العَصْرِ أربع رَكعَاتٍ مَجْمُوْعًا مع الظُّهْرِ اَدَاءً للهِ تَعَالى

Latin: Ushollii fardlol 'ashri arba'a raka'aatin majmuu'an ma'azh zhuhri adaa-an lillaahi ta'aalaa.

Artinya: “Aku sengaja shalat fardhu ashar 4 rakaat yang dijamak dengan dhuhur, fardhu karena Allah Ta'aala.”

Tata Cara Pelaksanaan Sholat Jamak Taqdim Dzuhur dan Ashar

Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan salat jamak taqdim Zuhur dan Asar:

Berdiri menghadap arah kiblat dan yakinkan niat salat jamak taqdim Zuhur di dalam hati.

Lakukan takbiratul ihram untuk memulai salat .

. Kerjakan salat Zuhur sebanyak 4 rakaat secara utuh seperti biasanya, lalu akhiri dengan mengucap salam.

Begitu selesai salam pada salat Zuhur, jangan menyelinginya dengan kegiatan lain seperti berzikir panjang, berdoa, atau berbicara. Sangat disunnahkan untuk langsung bangkit kembali dan melantunkan iqamah.

Segera berdiri, mantapkan niat salat jamak taqdim untuk Asar, kemudian lakukan takbiratul ihram.

Kerjakan salat Asar 4 rakaat seperti biasa sampai selesai dengan salam.

Apakah Boleh Sholat Jamak Taqdim Dilakukan di Rumah Sebelum Berangkat Bepergian?

Secara umum, menurut pandangan jumhur ulama, keringanan (rukhsah) untuk menjamak salat sebagai musafir belum berlaku selama seseorang masih berada di rumah atau belum keluar dari wilayah tempat tinggalnya.

Artinya, jamak taqdim tidak dianjurkan dilakukan sebelum benar-benar memulai perjalanan.

Keringanan ini baru bisa diterapkan ketika seseorang telah keluar dari batas desa atau kota tempat tinggalnya dan secara sah berstatus sebagai musafir.

Selama masih berada di rumah, pelaksanaan salat tetap mengikuti ketentuan normal pada waktunya masing-masing.

Karena itu, jika ingin melakukan jamak taqdim Zuhur dan Asar, sebaiknya dilakukan setelah benar-benar berangkat dan sudah melewati batas wilayah tempat tinggal.