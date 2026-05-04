Salat sunnah setelah dzuhur atau yang dikenal dengan sebutan salat ba'diyah dzuhur merupakan amalan yang dianjurkan untuk melengkapi ibadah wajib.

Dalam pelaksanaannya, niat menjadi hal yang sangat penting karena menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya.

Oleh karena itu, memahami niat salat ba’diyah dzuhur dengan benar, baik dari segi bacaan maupun maknanya, sangat dianjurkan agar ibadah yang dilakukan lebih sempurna dan sesuai dengan tuntunan.

Bacaan Niat Sholat Ba’diyah Dzuhur

Niat adalah bagian paling penting dalam ibadah, karena menjadi pembeda antara salat ba’diyah dzuhur dengan salat lainnya.

Salat sunnah ini bisa dikerjakan dua atau empat rakaat, sehingga bacaan niatnya juga menyesuaikan jumlah rakaat yang dipilih.

Berikut adalah masing-masing bacaan niatnya:

1. Niat Sholat Ba’diyah Dzuhur 2 Rakaat

Jika ingin melaksanakan dua rakaat, niatnya cukup dibaca di dalam hati seperti berikut ini:

اُصَلِّيْ سُنَّةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدِيَّةً مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushalli sunnatad dhuhri rok’ataini ba’diyyatan mustaqbilal qiblati ada’an lillahi ta’ala

Artinya: “Saya niat salat sunnah ba’diyah dzuhur dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta’ala.”

2. Niat Sholat Ba’diyah Dzuhur 4 Rakaat

Kalau punya waktu lebih dan ingin mengerjakan empat rakaat, niatnya sebagai berikut:

أَصَلَّى سُنَّةَ الظهرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدِيَّةً مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushalli sunnatad dhuhri arba’a raka’ataini ba’diyyatan mustaqbilal qiblati ada’an lillahi ta’ala

Artinya: “Saya niat sholat sunnah ba’diyah dzuhur empat rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta’ala.”

Tata Cara Sholat Ba’diyah Dzuhur

Secara umum, cara mengerjakan salat ba’diyah dzuhur sama seperti salat wajib. Perbedaannya hanya pada niat.

Berikut adalah urutannya:

Membaca niat salat ba’diyah dzuhur.

Takbiratul ihram.

Membaca doa iftitah (sunnah).

Membaca Al-Fatihah, lalu dilanjutkan surat pendek.

Ruku’, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi.

Mengulang gerakan yang sama di rakaat berikutnya.

Di rakaat terakhir, duduk tasyahud akhir.

Mengakhiri salat dengan salam.

Keutamaan Sholat Ba’diyah Dzuhur Menurut Hadis

A. Menyempurnakan Kekurangan Sholat Wajib

Salat sunnah rawatib, termasuk ba’diyah Dzuhur, diyakini dapat menutupi kekurangan yang ada dalam salat fardu, seperti kurang khusyuk atau kurang sempurna.

Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah, yang menyebutkan:

“Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat fardhu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya.

Jika tidak, maka disampaikan, ‘Lihatlah oleh kalian, apakah hamba itu memiliki amalan (salat) sunnah?’

Jika ingin memiliki amalan salat sunnah, sempurnakan amalan salat fardhu dengan amal salat sunnahnya. Kemudian, perlakukanlah amal-amal fardhu lainnya seperti tadi.” (HR. Ibnu Majah).

B. Diharamkan dari Sentuhan Api Neraka

Orang yang rutin menjaga empat rakaat sebelum dzuhur dan empat rakaat sesudahnya akan mendapat perlindungan dari siksa neraka.

Dari Ummu Habibah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa bisa menjaga empat rakaat sebelum dzuhur dan empat rakaat setelahnya maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i)

C. Ditinggikan Derajatnya dan Dibangunkan Rumah di Surga

Keistimewaan lain yang menanti orang yang disiplin menjaga salat sunnah rawatib ini adalah Allah SWT akan senantiasa meninggikan derajatnya di surga kelak.