Sedekah termasuk amalan yang sangat mulia. Bahkan, ada anjuran untuk bersedekah sebelum ajal menjemput.

Itu tertuang dalam Surah Al-Munafiqun ayat 10 sebagai berikut:

"Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.”

Ada banyak cara untuk melakukan amalan tersebut. Salah satunya adalah sedekah subuh yang dikenal memiliki banyak manfaat.

Lantas, bagaimana niat sedekah subuh dan cara melakukannya?

Bacaan Niat Sedekah Subuh

Niat sedekah subuh tidak berbeda dengan niat bersedekah secara umum.

Yang paling penting juga melakukan amalan itu dengan ikhlas karena Allah SWT, bukan mengharapkan balasan selain dari-Nya.

Berikut adalah bacaan niatnya:

نَوَيْتُ التَّقَرُّبَ اِلَى اللهِ تَعَالَى وَاتِّقَاءَ غَضَبِ الرَّبِّ جل جلاله وَاتِّقَاءَ نَارِ جَهَنَّمَ وّالتَّرَحُّمَ عَلَى الاخْوَانِ وَصِلَةَ الرَّحِمِ وَمُعَاوَنَةَ الضُّعَفَاءِ وَمُتَابَعَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاِدْخَالَ السُّرُوْرِ عَلَى اْلاِخْوَانِ وَدَفْعِ البَلاَءِ عَنْهُ وَعَنْ سَائِرِ اْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلاِنْفاَقَ مِمَّا رَزَقَهُ الله وَقَهْرَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

Nawaitut taqoruba ilallahi ta'ala wattiqoaa ghadlabir rabbi jalla jalaluhu wattiqoa nari jahannama wattarakhkhuma 'ala ikhwani wa shilatur rahimi wa mu'awanatadh dlu'afai wa mutaba'atan nabiyyi shallallahu 'alaihi wa sallama wa idkholas sururi 'alal ikhwani wa daf'il balai 'anhu wa 'an sairil muslimina wal infaqo mimma razaqohullahu wa qohran nafsi wasy syaithoni.

Artinya: “Aku niat (bersedekah) untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghindari murka Tuhan, menghindari api neraka Jahannam, berbelas kasih kepada saudara dan menyambung silaturahmi, membantu orang-orang yang lemah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, memasukkan kebahagiaan pada saudara, menolak turunnya dari mereka dan semua kaum muslimin, menafkahkan rizki yang diberikan oleh Allah, dan untuk mengalahkan nafsu dan setan.”

Setelah itu, dilanjutkan dengan doa berikut ini yang berasal dari Surah Al-Baqarah ayat 127:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Rabbana taqabbal minna innaka antas sami’ul alimu.

Artinya: “Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa sunah hukumnya berdoa dan menyerahkan semua amal kita kepada Allah SWT jika sudah selesai mengerjakannya.

Dengan berserah diri, artinya Allah SWT yang berhak menilai amal itu dan memberikan pahala.

Manfaat Sedekah Subuh

Berikut ini adalah manfaat sedekah subuh yang bisa didapat setiap muslim jika istikamah melakukan amalan tersebut:

Diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedekah tidak mengurangi hartanya, tetapi jadi pembuka rezeki yang lain. Mendapat pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Membersihkan hartanya. Memperlancar rezeki. Membantu sesama.

Cara Sedekah Subuh yang Benar

Tidak ada cara khusus untuk bersedekah subuh. Hal yang paling utama adalah niat, waktu, dan keikhlasan kita ketika beramal.

Berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan jika ingin mulai bersedekah subuh:

1. Niat

Selalu mengawali segala perbuatan kita dengan niat yang sebab setiap amalan tergantung niatnya.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR Bukhari dan Muslim).

2. Dilakukan setelah Subuh

Sesuai dengan namanya, sedekah ini dianjurkan dilakukan setelah salat Subuh hingga sebelum matahari terbit.

Meski demikian, sedekah dengan niat karena Allah SWT tetap sah dilakukan kapan pun dan bernilai pahala.

3. Sedekah Tidak Hanya Uang

Banyak orang menilai sedekah subuh cuma bisa dilakukan dengan menyisihkan uang di kotak amal masjid.

Padahal, sedekah subuh bisa diberikan dalam bentuk apa pun seperti donasi ke lembaga amal, memberi makanan ke tetangga, bantuan tenaga, hingga memberi makan hewan.

4. Penerima Sedekah

Ada beberapa golongan yang berhak menerima sedekah subuh, yakni orang tua dan keluarga, kerabat dekat, anak-anak yatim, fakir miskin, musafir yang memerlukan bantuan, orang yang meminta-minta, dan untuk membebaskan hamba sahaya (budak).

Golongan-golongan tersebut bersumber dari Surah Al-Baqarah ayat 177:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Intinya, berikanlah sedekah subuh kepada yang paling membutuhkan di sekitar Anda.

5. Istikamah

Sedekah subuh harus dilakukan secara istikamah agar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

6. Disertai Doa

Setelah bersedekah, berdoa kepada Allah SWT untuk memohon kelancaran rezeki, keberkahan usaha, ampunan dosa, atau hajat yang lainnya.

7. Dilakukan Sembunyi-Sembunyi

Sedekah boleh dilakukan secara terang-terangan asalkan tidak tidak disertai dengan sifat ria atau pamer.

Namun, dalam Surah Al-Baqarah ayat 271, dijelaskan bahwa sedekah yang diam-diam lebih utama karena menumbuhkan keikhlasan.

Berikut bunyi ayatnya:

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

In tubdus sadaqaati fani'immaa hiya wa in tukhfoohaa wa tu'toohal fuqaraaa'a fahuwa khayrul lakum; wa yukaffiru 'ankum min saiyi aatikum; wallaahu bimaa ta'maloona Khabeer.