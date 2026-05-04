Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mendirikan salat fardu lima waktu sebagai bentuk ibadah utama kepada Allah SWT.

Namun, ibadah tersebut bisa semakin sempurna jika dilengkapi dengan amalan sunnah, salah satunya adalah salat sunnah rawatib.

Di antara salat sunnah tersebut, ada satu yang cukup sering dilakukan umat Muslim, yaitu salat qobliyah Magrib, atau salat rawatib yang dikerjakan sebelum salat Magrib.

Meski waktunya tergolong singkat, salat ini memiliki keutamaan tersendiri dan menjadi bagian dari kebiasaan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah.

Dalil Anjuran Salat Qobliyah Maghrib

Banyak landasan hadis yang menganjurkan pelaksanaan sholat sebelum Maghrib ini, di antaranya:

1. Hadis Riwayat Bukhari Muslim (Dalil Umum)

Secara umum, Rasulullah SAW menganjurkan pelaksanaan salat sunnah yang mengiringi sholat wajib, sebagaimana sabdanya:

“Bahwasannya Rasulullah SAW salat dua rakaat sebelum dan sesudah Dzuhur, dua rakaat sesudah Magrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat setelah shalat Jumat.” (HR. Muslim)

2. Hadis Tentang Salat Sebelum Maghrib

Secara spesifik, Rasulullah memberikan anjuran terkait salat qobliyah Maghrib, dengan penegasan bahwa ibadah ini tidak bersifat wajib:

صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ – قَالَ فِى الثَّالِثَةِ – لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

Artinya: “Salat sunnahlah sebelum Maghrib, beliau mengulangnya sampai tiga kali dan mengucapkan pada ucapan ketiga, “Bagi siapa yang mau, karena dikhawatirkan hal ini dijadikan sunnah.” (HR. Bukhari no. 1183)

3. Hadis Salat Sunnah di Antara Azan dan Iqamah

Dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani, Rasulullah SAW juga menyinggung keutamaan salat pada waktu antara azan dan iqamah:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ

Latin: Baina kulli adzaanaini shalaatun, qaalahaa tsalaatsan, qaala fits-tsaalitsati liman syaa'a.

Artinya: “Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) itu ada shalat (sunah).” Beliau mengulanginya hingga tiga kali.

Dan pada kali yang ketiga beliau bersabda, “Bagi siapa saja yang mau mengerjakannya.”

Bacaan Niat Salat Qobliyah Maghrib

Seperti ibadah lainnya, salat sunnah ini diawali dengan niat di dalam hati saat hendak bertakbiratul ihram.

Berikut lafalnya:

اُصَلِّيْ سُنَّةَ اْلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَّةً مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushalli sunnatal maghribi rak'ataini qabliyyatan mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta'aala.

Artinya: “Aku niat melakukan shalat sunat sebelum Maghrib 2 rakaat, sambil menghadap kiblat, saat ini, karena Allah ta'ala.”

Tata Cara Salat Qobliyah Maghrib

Gerakan maupun bacaan dalam salat qobliyah Maghrib pada dasarnya sama persis dengan sholat sunnah dua rakaat biasa, di mana kita memulainya dengan takbiratul ihram dan mengakhirinya dengan salam.

Berikut adalah langkah-langkahnya:

Berdiri tegak menghadap arah kiblat sambil memantapkan niat di dalam hati. Melakukan takbiratul ihram. Membaca doa Iftitah sebagai sunnah pembuka. Membaca Surat Al-Fatihah. Membaca salah satu surat pendek di dalam Alquran. Melakukan rukuk, dilanjutkan dengan iktidal. Melakukan sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan dilanjutkan sujud kedua. Langsung bangkit berdiri untuk melanjutkan ke rakaat kedua. Ulangi langkah-langkah dari nomor 2 hingga 7. Duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri.

Anjuran Membaca Surat Tertentu

Sebagai tambahan, dalam beberapa kitab, seperti Nihayatuz Zain, dianjurkan membaca surat tertentu dalam salat qobliyah magrib.

Beberapa surat tersebut, yaitu: