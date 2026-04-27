Puasa Senin dan Kamis merupakan amalan sunnah yang dianjurkan dan rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Keutamaannya dijelaskan dalam hadis:

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: "Amal-amal perbuatan itu diajukan ke hadapan Allah pada hari Senin dan Kamis. Oleh karenanya, aku ingin agar amal-amal perbuatanku itu diajukan saat aku sedang berpuasa." (HR. Tirmidzi dan Muslim)

Di sisi lain, umat Muslim yang memiliki utang puasa Ramadhan wajib menggantinya di hari selain bulan Ramadan.

Kewajiban ini tetap berlaku meskipun ada uzur seperti sakit atau perjalanan, sesuai dengan perintah dalam Alquran.

Lalu, bolehkah menggabungkan niat puasa Senin Kamis dengan qadha Ramadan sekaligus?

Bolehkah Menggabungkan Niat Puasa Senin Kamis dan Qadha Ramadhan Sekaligus?

Menurut para ulama, boleh menggabungkan niat puasa Senin Kamis dan qadha Ramadan sekaligus dengan satu syarat penting, yaitu niat utamanya harus difokuskan untuk puasa wajib (qadha Ramadan).

Ketika kamu menunaikan puasa qadha yang bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, kamu tetap berpeluang mendapatkan keutamaan pahala hari sunnah tersebut tanpa perlu melafalkan dua niat yang terpisah.

Adapun menggabungkan niat ini merujuk pada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan.”

Bahkan, sebagian ulama menyarankan metode ini agar utang puasa lebih cepat selesai sembari melatih diri untuk konsisten beribadah secara rutin.

Waktu yang Tepat untuk Membaca Niat Puasa

Ada satu hal yang perlu diperhatikan sebelum membaca niat puasa, yaitu perbedaan batas waktu niat antara puasa wajib dan puasa sunnah.

Untuk puasa wajib, seperti qadha Ramadan, niat wajib dibaca pada malam hari atau sebelum waktu Subuh.

Sebaliknya, untuk puasa sunnah seperti Senin dan Kamis, batas waktu niatnya lebih longgar.

Kamu boleh berniat mulai dari malam hari hingga sebelum masuk waktu zuhur (matahari tergelincir), asalkan sejak subuh belum makan, minum, atau melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa.

Bacaan Niat Puasa Senin Kamis dan Qadha Ramadhan

Berikut adalah lafal niat yang bisa kamu baca sesuai dengan jenis puasa yang akan dijalankan:

1. Niat Puasa Senin

Niat puasa sunnah Senin.

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ اْلاِثْنَيْنِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu sauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala."

2. Niat Puasa Kamis

Niat puasa sunnah Kamis.

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu sauma yaumal khomiisi sunnatan lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta'ala."

3. Niat Puasa Qadha Ramadhan

Niat puasa qadha Ramadan.

Bagi yang ingin menggabungkan bayar utang puasa di hari Senin/Kamis, gunakan lafal niat wajib ini pada malam harinya:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an qadha'i fardhi syahri Ramadhana lillahi ta'ala.