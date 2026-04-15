Allah SWT mencintai kebersihan dan hamba-hamba-Nya yang menyucikan diri.

Hal itu tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

"Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

Salah satu bentuk menjaga kesucian diri adalah dengan melaksanakan mandi wajib setelah hadas besar, termasuk ketika seorang pria mengalami keluar mani.

Dalam kondisi ini, seorang muslim diwajibkan untuk segera bersuci agar dapat kembali menjalankan ibadah dengan sah.

Niat Mandi Wajib bagi Pria yang Keluar Mani

Berikut ini adalah niat mandi wajib bagi pria setelah berhubungan seksual atau mengeluarkan air mani:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ اْلحَدَثِ اْلأَكْبَرِ مِنَ اْلِجنَابَةِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari janabah, fardhu karena Allah ta'ala.”

Tata Cara Mandi Wajib Pria Setelah Keluar Mani

Ada tiga rukun mandi wajib yang harus dilakukan saat mandi wajib, yakni niat, membersihkan najis yang ada di badan, dan meratakan air ke seluruh tubuh serta kulit.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menunaikan rukun mandi wajib tersebut:

Membaca niat untuk membedakan mandi sehari-hari dan mandi yang termasuk ibadah untuk menyucikan diri. Membasuh kedua tangan. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Berwudu seperti wudu sebelum salat. Meratakan air dari kepala ke seluruh badan, mulai dari bagian tubuh sebelah kanan sebanyak tiga kali dilanjutkan bagian kiri tiga kali.

Tata cara mandi wajib itu sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika mandi junub, sebagaimana diriwayatkan Aisyah RA:

“Apabila Rasulullah SAW mandi janabah (junub), beliau mengunci kedua tangannya dan berwudu seperti wudu untuk salat lalu mandi. Kemudian, beliau menyela-nyela rambutnya dengan tangan sampai beliau yakin telah membasahi kulit kepalanya. Beliau menyiramkan air di kepalanya sebanyak tiga kali kemudian membasuh semua tubuhnya,” (HR Bukhari dan Muslim).

Penyebab Mandi Wajib atau Mandi Junub Tidak Sah

Berikut ini adalah hal-hal yang bisa membuat mandi wajib atau mandi junub tidak sah:

Tidak membaca niat Tidak menghilangkan najis yang menempel. Tidak menyiram air ke seluruh tubuh. Tidak membasahi rambut. Ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke sulit, seperti kutek, minyak, atau lem. Tidak menggunakan air suci atau air yang tercampur dengan kotoran dan najis. Tidak menunaikan rukun mandi junub sesuai syariat Islam.

Doa Setelah Mandi Wajib atau Mandi Junub

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Asyhadu an laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluhu, allahumma-jalni minattawwabina, waj-alni minal-mutathahirrina.