Sholat merupakan kewajiban umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 103:

"Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

Namun, sebagai manusia, kita tidak luput dari salah dan lupa. Ada kalanya tidak menyadari waktu shalat sudah selesai atau melewatkannya karena ketiduran.

Namun, situasi itu tidak menggugurkan kewajiban. Salat yang terlewat tetap harus ditunaikan. Salah satunya dengan melaksanakan salat qodho.

Misalnya, mengqada salat Zuhur pada waktu Asar karena terlewat akibat ketiduran atau lupa.

Lantas, bagaimana niat, tata cara, dan kapan waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan salat qada Zuhur di waktu Asar?

Niat Qodho Sholat Dzuhur di Waktu Ashar

أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَضَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Usholli fardhozh-Zhuhri arba'a raka'aatin mustaqbilal qiblati qodho'an lillahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat sholat fardhu Dzuhur empat rakaat menghadap kiblat, qadha karena Allah Ta'ala".

Kapan Boleh Qodho Sholat Dzuhur di Waktu Ashar

Seseorang boleh mengqada salat Zuhur di waktu Asar setelah ingat atau mampu, khususnya jika terlewat karena lupa atau tertidur.

Waktu yang diperbolehkan untuk mengqada salat Zuhur adalah setelah masuk waktu Asar hingga sebelum matahari terbenam.

Caranya adalah dengan mendahulukan salat Zuhur terlebih dahulu, kemudian baru dilanjut dengan salat Asar.

Syarat Sholat Qodho Dzuhur di Waktu Ashar

Syarat salat qada adalah jika seseorang meninggalkan salat wajib secara tidak sengaja, seperti tidak sadar sudah habis waktu waktu salatnya atau ketiduran.

Salat qada tidak berlaku untuk orang yang dengan sengaja meninggalkan salat dan itu termasuk dosa besar.

Beberapa ulama bahkan menganggapnya murtad atau keluar dari Islam. Sementara, jumhur (mayoritas) ulama menganggapnya fasik (berdosa besar) dan harus bertobat.

Tata Cara Sholat Qodho Dzuhur di Waktu Ashar

Berikut ini adalah tata cara mengqodho sholat Dzuhur di waktu Ashar yang benar: