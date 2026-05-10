Bacaan Sholawat Natawassal Bil Hubabah: Arab, Latin, Arti, dan Maknanya
Banyak umat Muslim yang penasaran dan mencari tahu arti dari Natawassal Bil Hubabah karena syair ini sering dilantunkan dalam berbagai majelis selawat dan doa.
Selain memiliki lantunan yang merdu dan menenangkan hati, syair ini juga menyimpan makna yang mendalam tentang cinta kepada keluarga Rasulullah SAW.
Melalui syair Natawassal Bil Hubabah, umat Muslim diajak untuk mengingat kemuliaan, perjuangan, serta kedudukan istimewa keluarga Nabi di sisi Allah SWT.
Tak heran jika banyak orang menjadikan selawat ini sebagai amalan tawasulan.
Dengan melantunkannya, mereka berharap doa-doa yang dipanjatkan dapat lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT berkat kemuliaan keluarga Rasulullah SAW
Lirik Natawassal Bil Hubabah Lengkap, Arab, Latin, dan Artinya
نَتَوَسَّلْ بِالْحُبَابَة وَالْبَتُوْلِ الْمُسْتَطَابَة
Natawassal bil Hubabah, wal batuulil mustathabah
Artinya: “Kami bertawasul kepada sosok yang dicintai Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah binti Khuwaylid dan Fatimah binti Muhammad yang suci serta dimuliakan.”
وَالنَّبِي ثُمَّ الصَّحَابَة فَعَسَى دَعْوَة مُجَابَة
Wannabiyyu tsumma shahabah, fa‘asa da‘watun mujabah
Artinya: “Dan kepada Nabi serta para sahabat, semoga doa-doa kita mendapat ijabah.”
أَعْظَمُ الزَّوْجَاتِ قَدْرًا قَدْ تَلَقَّتْ مِنْهُ أَمْرًا
A‘dzamuz zaujati qadron, qad talaqqot minhu amra
Artinya: “Istri Nabi yang paling mulia derajatnya, yaitu Khadijah RA, telah menerima amanah dari Rasulullah SAW.”
خَطَبَتْ أَحْمَدُ بِكْرًا غَنِمَتْ مِنْهُ شَبَابَهُ
Khathobat Ahmad bikran, ghanimat minhu syababah
Artinya: “Dia menikahi Nabi Muhammad SAW saat beliau masih muda dan menikmati masa mudanya bersama beliau.”
مَالَهَا قَدْ أَنْفَقَتْهُ وَلِطَهَ وَهَبَتْهُ
Ma lahaa qad anfaqot-hu, wali Thaha wahabat-hu
Artinya: “Ia menginfakkan seluruh hartanya dan memberikannya demi perjuangan Nabi Muhammad SAW.”
دَثَرَتْهُ زَمَّلَتْهُ هَوَّنَتْ عَنْهُ صِعَابَهُ
Datsarot-hu zammalat-hu, hawwanat ‘anhu shi‘abah
Artinya: “Dia menenangkan Nabi dengan menyelimutinya serta meringankan kesulitan yang beliau hadapi.”
قَدْ حَبَاهَا اللهُ بُشْرَى وَعَلَتْ ذِكْرًا وَفَخْرًا
Qod habahallahu busyro, wa ‘alat dzikron wa fakhro
Artinya: “Allah telah memberinya kabar gembira serta memuliakan namanya dengan kehormatan.”
سَعِدَتْ دُنْيَا وَأُخْرَى أَسْلَمَتْ قَبْلَ الصَّحَابَة
Sa‘idat dunya wa ukhro, aslamat qoblash shahabah
Artinya: “Dia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat serta termasuk orang yang lebih dahulu beriman.”
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا لِخَدِيجَةَ وَهِيَ أَحْرَى
Inna fil jannati qoshron, li Khodijata wa hiya ahro
Artinya: “Sesungguhnya di surga terdapat istana khusus untuk Khadijah RA.”
وَعَطَايَا اللهِ تَتْرَى فَوْقَهَا مِثْلَ السَّحَابَة
Wa ‘athoyallahi tatro, fauqoha mitslas sahabah
Artinya: “Karunia Allah terus mengalir kepadanya laksana awan yang menaungi.”
عَاشَرَتْ طَهَ نَبِيْنَا أَنْجَبَتْ مِنْهُ الْبَنِينَ
‘Asyarot Thoha nabiyyina, anjabat minhul banina
Artinya: “Dia hidup bersama Nabi kita dan dikaruniai anak-anak dari beliau.”
وَالْكَثِيرَ الطَّيِّبِينَ وَبِهَا سَالَتْ شَعَابَهْ
Wal katsiroth thoyyibina, wa biha salat sya‘abah
Artinya: “Darinya lahir banyak keturunan yang baik dan mulia.”
Makna Solawat Natawassal Bil Hubabah
Lebih dari sekadar syair yang indah didengar, “Natawassal Bil Hubabah” menyimpan makna yang sangat mendalam.
Syair ini menjadi bentuk penghormatan kepada pengorbanan Khadijah binti Khuwaylid yang telah mengorbankan harta dan dirinya demi mendukung perjuangan dakwah Islam pada masa-masa sulit bagi Rasulullah SAW.
Dengan memahami dan melantunkan syair ini, kita dapat menumbuhkan rasa cinta kepada keluarga Nabi, terutama Khadijah binti Khuwaylid dan Fatimah binti Muhammad, sekaligus menjalankan salah satu bentuk tawasul.
Melalui perantara orang-orang mulia tersebut, kita berharap doa dan harapan yang dipanjatkan dapat lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT.
