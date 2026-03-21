Presiden Prabowo Subianto menggelar halalbihalal seusai melaksanakan salat Idulfitri di Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (21/3/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan YouTube Sekretariat Kabinet, momen tersebut terjadi seusai Prabowo melaksankan salat Id dengan warga Aceh. Ia didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyalami warga yang sudah mengantre.

Warga pun satu per satu bersalaman dengan Prabowo. Tak sedikit dari mereka yang bahkan meminta untuk berfoto dengan eks Menteri Pertahanan ini.

Bantuan Sembako

Selanjutnya, Prabowo pun berjalan ke area depan untuk membagikan bantuan sembako kepada warga secara simbolik. Ia juga kembali berkeliling untuk menyapa warga Aceh yang ada luar masjid.

"Bapak, pak, pak," kata sejumlah warga.

Ada pula warga yang menyuarakan ingin sekolah di Sekolah Garuda.

"Pak, saya ingin sekolah Pak di Sekolah Garuda," ucap salah seorang warga lainnya.

Disambut Antusias

Presiden Prabowo Subianto menjalankan ibadah salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Darussalam, Kampung Simpang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (21/3/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo datang ke tempat salat sekitar pukul 07.20 WIB. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang serta peci hitam. Kedatangannya didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan sejumlah menteri lainnya.

Kehadiran Prabowo disambut antusias sejumlah jemaah yang juga turut hadir untuk bersama-sama menunaikan salat Id di lokasi. Beberapa jemaah tampak mengeluarkan ponsel saat Prabowo masuk ke area masjid.

Setelah tiba di masjid, Prabowo langsung berjalan masuk untuk duduk di saf paling depan dan diapit oleh Seskab Teddy dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.