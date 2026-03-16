Salat merupakan kewajiban utama bagi setiap Muslim yang harus dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam Islam, setiap salat memiliki batas waktu tertentu yang tidak boleh dilanggar. Hal ini telah ditegaskan dalam Alquran surat An-Nisa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring.

Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa).

Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Namun, dalam kehidupan modern, sebagian orang mungkin memiliki kesibukan yang begitu padat hingga terkadang muncul pertanyaan, apakah boleh menunda salat karena pekerjaan?

Bagaimana Hukum Menunda Salat karena Pekerjaan?

Para ulama menjelaskan bahwa menunda salat karena pekerjaan masih diperbolehkan selama salat tersebut tetap dikerjakan dalam waktunya.

Misalnya, seseorang menunda salat beberapa saat karena sedang menyelesaikan pekerjaan penting, tetapi tetap melaksanakannya sebelum waktu salat berakhir.

Namun, jika seseorang menunda salat hingga keluar dari waktunya tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Sebab, salat merupakan kewajiban yang harus dijaga waktunya.

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menjaga salat di awal waktu. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah berkata:

أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

Afdhalul a‘māli aṣ-ṣalātu fī awwali waqtihā.

Artinya: “Amalan yang paling utama adalah salat pada awal waktunya.” (HR. Tirmidzi)

Pentingnya Menjaga Salat di Tengah Kesibukan

Perlu dipahami bahwa pekerjaan tidak seharusnya membuat seorang Muslim melupakan kewajibannya kepada Allah.

Bahkan, Alquran juga memuji orang-orang yang tetap mengingat Allah meskipun sedang sibuk dengan urusan dunia.

Dalam surat An-Nur ayat 37, Allah SWT berfirman:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Rinjaalul laa tulheehim tijaaratunw wa laa bai'un 'an zikril laahi wa iqaamis Salaati wa eetaaa'iz Zakaati

yakkhaafoona Yawman tataqallabu feehil quloobu wal absaar

Artinya: “Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat.

Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat),”

Solusi bagi Pekerja agar Tetap Bisa Salat

Bagi pekerja dengan jadwal yang padat, para ulama memberikan beberapa solusi agar tetap bisa melaksanakan salat.

Salah satu caranya adalah dengan mengatur waktu kerja atau memanfaatkan waktu istirahat untuk salat.

Selain itu, dalam kondisi tertentu yang menyulitkan, sebagian ulama membolehkan menjamak salat sebagai bentuk keringanan.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ia berkata:

“Rasulullah SAW pernah menjamak salat Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya di Madinah tanpa rasa takut dan tanpa hujan.” (HR. Muslim)

Ketika ditanya alasan hal tersebut, dijelaskan bahwa Rasulullah melakukan itu agar tidak memberatkan umatnya.