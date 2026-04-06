Dalam istilah fikih, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek dengan suara keras disebut Jahr, sedangkan membacanya dengan suara pelan atau lirih disebut Sirr.

Praktik jahr dilakukan pada dua rakaat pertama sholat Subuh, Maghrib, dan Isya. Sebaliknya, praktik sirr diterapkan secara penuh pada sholat Zuhur dan Asar, serta pada rakaat-rakaat terakhir sholat malam. Lantas, apa alasannya?

1. Mengikuti Tuntunan (Sunnah) Rasulullah SAW

Alasan paling mendasar dalam setiap ibadah mahdhah adalah ittiba' (mengikuti) cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkait hal ini, ada ijma (kesepakatan) ulama yang didasarkan pada hadits-hadits sahih.

Rasulullah SAW secara mutlak memerintahkan umatnya:

"Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." (HR. Bukhari dan Ad-Darimi).

Bagaimana para sahabat tahu bahwa Nabi SAW tetap membaca surah pada sholat Zuhur dan Asar meski suaranya tidak terdengar? Hal ini terungkap dari kecermatan para sahabat. Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah pernah bertanya kepada sahabat Khabbab ibnul Arts: "Apakah Nabi Muhammad SAW membaca dalam sholat Zuhur dan Asar?" Khabbab menjawab, "Benar." Ketika ditanya bagaimana mereka mengetahuinya, Khabbab menjawab: "Dengan gerakan jenggotnya." (HR. Bukhari).

2. Filosofi Waktu: Siang yang Sibuk dan Malam yang Hening

Selain bersandar pada dalil, para ulama juga menggali hikmah ('illat) di balik pensyariatan ini.

Abu Bakr ad-Dimyathi dalam kitab I'anah ath-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in menjelaskan bahwa siang hari adalah waktu di mana manusia sedang berada di puncak kesibukannya. Suasana siang identik dengan kebisingan dan aktivitas duniawi yang padat, sehingga manusia cenderung sulit untuk fokus bermunajat jika bacaan dikeraskan. Oleh karena itu, syariat menetapkan bacaan dipelankan (sirr) agar jamaah bisa lebih berkonsentrasi ke dalam batinnya masing-masing.

Sebaliknya, malam hari dan waktu sebelum fajar terbit adalah waktu yang sunyi dan tenang. Malam sangat cocok untuk menyendiri dan bermunajat. Dengan mengeraskan bacaan (jahr), umat Islam bisa merasakan nikmat dan syahdunya berdialog dengan Sang Khalik di tengah keheningan.

Mengapa Jahr Hanya pada Dua Rakaat Pertama?

Pertanyaan lanjutan yang sering muncul adalah mengapa bacaan keras hanya berlaku pada dua rakaat pertama sholat Maghrib dan Isya?

Syaikh Ahmad Al Jarjawi dalam bukunya Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu menerangkan bahwa semangat dan tingkat konsentrasi seseorang saat melaksanakan sholat biasanya berada di puncaknya pada dua rakaat pertama. Membaca Al-Fatihah dan surah dengan keras di awal sholat berfungsi sebagai penegasan rasa syukur, pujian, dan pengagungan kepada Allah SWT saat kesadaran masih sangat prima. Pada rakaat berikutnya, bacaan dilirihkan untuk menjaga kekhusyukan batin hingga sholat selesai.

Mengetahui rahasia dan hikmah di balik setiap gerakan serta bacaan sholat akan membuat ibadah kita terasa jauh lebih bermakna, bukan sekadar rutinitas menggugurkan kewajiban.