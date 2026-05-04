Banyak orang masih bertanya-tanya, bolehkah membaca Alquran tanpa wudhu? Pertanyaan ini sering muncul dalam keseharian, terutama saat kondisi tidak memungkinkan untuk segera bersuci.

Topik ini penting karena berkaitan langsung dengan ibadah yang dilakukan hampir setiap hari.

Tidak sedikit umat Muslim yang akhirnya menunda membaca Alquran hanya karena ragu dengan hukum tanpa wudhu.

Padahal, memahami batasan dan ketentuannya bisa membantu kita tetap istiqamah berinteraksi dengan kitab suci dalam berbagai situasi.

Bolehkah Membaca Alquran Tanpa Wudhu?

Secara umum, para ulama sepakat bahwa membaca Alquran bagi seseorang yang sedang berhadas kecil (tidak punya wudu) hukumnya diperbolehkan.

Umat Muslim diperkenankan membaca ayat suci asalkan melalui hafalan, membaca terjemahan, atau melihatnya melalui layar digital tanpa memegang mushaf fisiknya secara langsung.

Sebagai informasi, mushaf fisik adalah lembaran-lembaran kertas yang tertulis ayat suci Alquran di atasnya.

Namun, ada pengecualian yang diberikan oleh Mazhab Hanbali terkait kondisi hadas besar.

Jika seseorang sedang dalam keadaan junub (hadas besar), maka tidak diperkenankan untuk membaca Alquran secara langsung, sehingga sangat dianjurkan untuk mandi wajib terlebih dahulu.

Hukum Menyentuh dan Membawa Mushaf Fisik

Berbeda dengan sekadar membaca, aturan mengenai sentuhan fisik pada lembaran mushaf Alquran jauh lebih ketat.

Mayoritas ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa memegang mushaf fisik tanpa wudu hukumnya tidak diperbolehkan atau haram.

Aturan ini bersandar pada firman Allah dalam surat Al-Waqi’ah ayat 77-79:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ, لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Innahoo la quraanun kareem. Fee kitaabim maknoon. Laa yamassuhooo illal mutahharoon.

Artinya: “Dan (ini) sesungguhnya Alquran yang sangat mulia, dalam Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.”

Mengapa Tetap Dianjurkan Berwudu untuk Membaca Alquran?

Walaupun hukumnya membolehkan kita membaca Alquran tanpa wudu (selama tidak menyentuh mushaf secara fisik), para ulama mengingatkan bahwa berwudu adalah amalan yang jauh lebih utama.

Berwudu sebelum berinteraksi dengan Alquran diketahui memiliki berbagai keutamaan, seperti:

1. Bentuk Adab dan Penghormatan

Bersuci adalah cara kita memuliakan dan menunjukkan keseriusan saat berhadapan dengan firman Allah.

2. Ketenangan Spiritual

Membaca Alquran dalam keadaan suci akan membuat hati lebih damai, lebih fokus, dan ibadah terasa lebih khusyuk.

3. Manfaat Psikologis