Membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun salat yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Karena itu, seseorang yang melaksanakan salat, baik sendiri maupun berjemaah, diwajibkan untuk membaca surat ini hingga tuntas.

Hal ini didasarkan pada hadis dari Ubadah bin ash-Shamit RA, di mana Rasulullah SAW bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Laa shalaata liman lam yaqra’ bifaatihatil kitaab.

Artinya: “Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca permulaan Kitab (Al-Fatihah).”

Namun, ketika seseorang bertindak sebagai makmum, para ulama memiliki pandangan yang lebih rinci terkait kewajiban membaca Al-Fatihah, terlebih lagi bagi makmum yang terlambat (masbuk).

Wajibkah Makmum Membaca Al-Fatihah di Belakang Imam?

Para ulama dari empat mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah saat imam sedang membaca surah, khususnya antara salat jahriyah dan salat sirriyah.

Di mana, salat jahriyah sendiri merupakan salat dengan bacaan keras saat jemaah, seperti Maghrib, Isya, dan Subuh.

Sementara itu, salat sirriyah adalah salat dengan bacaan pelan seperti Zuhur dan Asar.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Pandangan Mazhab Syafi’i

Menurut ulama mazhab Syafi’i, membaca Al-Fatihah wajib bagi makmum di belakang imam dalam segala kondisi, baik pada salat jahriyah maupun sirriyah.

2. Pandangan Mazhab Hanafi

Di sisi lain, ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa makmum sama sekali tidak diperbolehkan membaca Al-Fatihah atau surah apa pun di belakang imam, baik pada salat jahriyah maupun sirriyah.

Dalam hal ini, makmum diwajibkan untuk diam khusyu’ dan mendengarkan bacaan imam.

3. Pandangan Mazhab Maliki dan Hambali

Kemudian, mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah dianjurkan pada salat sirriyah atau pada saat imam memberi jeda diam.

Namun, dalam salat jahriyah, di mana bacaam imam terdengar, makmum cukup mendengarkan bacaan tersebut dengan seksama.

Masbuk setelah Al-Fatihah, Apa yang Harus Dilakukan?

Berdasarkan pandangan mazhab Syafi’i, makmum harus segera melakukan takbiratul ihram dan bergegas membaca Al-Fatihah.

Namun, Syekh Assim Al Hakeem yang berpegang pada pandangan ulama lain menjelaskan bahwa apabila bergabung pada salat jahriyah dan imam sedang membaca surah, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah.

Pasalnya, bacaan imam sudah dihitung sebagai bacaan bagi makmum tersebut.Hal ini senada dengan prinsip fikih Hanbali bahwa “bacaan imam adalah bacaan bagi makmumnya”.

Bagaimana Jika Imam Rukuk Sebelum Masbuk Selesai Membaca Al-Fatihah?

Apabila makmum yang baru takbir langsung membaca Al-Fatihah, namun sebelum ia menyelesaikannya imam telah bertakbir untuk rukuk, maka makmum tersebut harus segera memotong bacaan Al-Fatihahnya dan ikut rukuk bersama imam

Kewajiban menyelesaikan Al-Fatihah menjadi gugur karena kewajiban utama makmum saat itu adalah mengikuti gerakan imam. Rakaat tersebut akan tetap sah dan terhitung.

Tolok ukur utama seorang makmum masbuk mendapatkan satu rakaat adalah apabila ia berhasil mengikuti rukuk bersama imam, meskipun ia tidak sempat membaca Al-Fatihah secara penuh.

Rasulullah SAW memberikan solusi bahwa mengikuti gerakan rukuk bersama imam sudah dinilai mendapatkan rakaat tersebut

Hal ini didasari oleh hadis sahih riwayat Abu Hurairah:

إِذَا جِئْتُمْ إِلَي الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

Latin: Idzaa ji’tum ilash-shalaati wa nahnu sujuudun fasjuduu wa laa ta’udduuhaa syai’an, wa man adrakar-rak’ata faqad adrakash-shalaah.

Artinya: "Apabila kamu mendatangi salat ketika kami sedang sujud, maka sujudlah dan jangan hitung sebagai satu rakaat,