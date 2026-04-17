Selawat Hayyul Hadi merupakan salah satu bentuk pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang sarat akan makna mendalam.

Secara bahasa, ‘Hayyul’ memiliki arti ‘hidup’ dan ‘Hadi’ berarti ‘petunjuk’. Jadi, ‘Hayyul Hadi’ dapat dimaknai sebagai ‘Hidupkanlah al-Hadi (Sang Pemberi Petunjuk)’.

Hal tersebut merupakan sebuah ungkapan mulia yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang ajarannya selalu hidup dan terus memberikan petunjuk bagi umatnya.

Meskipun tidak tercantum di dalam kitab kuning klasik, selawat Hayyul Hadi sangat populer di masyarakat Muslim, khususnya melalui majelis sholawat dan berbagai platform media digital.

Lirik Lengkap Sholawat Hayyul Hadi: Arab, Latin, dan Artinya

حَيُّوا الْهَادِي بِأَجْمَلِ ذِكْرَى, صَلُّوا مَعَنَا يَا حُضَّارُ

Latin: Hayyul hadi bi ajmal dzikra, shollu maana ya hudldlor

Artinya: Berilah penghormatan kepada Sang Pemberi petunjuk (Nabi Muhammad SAW) dengan sebaik-baik pujian, bersholawatlah bersama kami wahai hadirin.

فَهُوَ عِمَادِي يَوْمَ الْمَعَادِ, نَبِيُّنَا طَهَ الْمُخْتَارُ

Latin: Fahuwa imadi yaumal maadi, nabiyyuna thohal mukhtar

Artinya: Dialah sandaranku pada hari kembali (kiamat), yaitu Nabi kami, Thaha yang terpilih.

هَذَا الَّذِي سَرَى لَيْلًا, ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

Latin: Hadzal ladzi saro laylan, tsumma dana fatadalla

Artinya: Dialah yang berjalan (isra) pada suatu malam, kemudian beliau mendekat dan semakin dekat.

فَهُوَ عِمَادِي يَوْمَ الْمَعَادِ, نَبِيُّنَا طَهَ الْمُخْتَارُ

Latin: Fahuwa imadi yaumal maadi, nabiyyuna thohal mukhtar

Artinya: Dialah sandaranku pada hari kembali (kiamat), yaitu Nabi kami, Thaha yang terpilih.

عَلَى الْعَرْشِ رَقَى الْجَمِيلُ, وَكَلَّمَهُ الْمَوْلَى الْجَلِيلُ

Latin: Alal arsyi roqol jamiil, wa kallamahu maulal jaliil

Artinya: Nabi yang indah akhlaknya naik ke Arsy, dan Allah Yang Maha Mulia berbicara dengannya.

فَهُوَ عِمَادِي يَوْمَ الْمَعَادِ, نَبِيُّنَا طَهَ الْمُخْتَارُ

Latin: Fahuwa imadi yaumal maadi, nabiyyuna thohal mukhtar

Artinya: Dialah sandaranku pada hari kembali (kiamat), yaitu Nabi kami, Thaha yang terpilih.

حَيُّوا الْهَادِي بِأَجْمَلِ ذِكْرَى, صَلُّوا مَعَنَا يَا حُضَّارُ

Latin: Hayyul hadi bi ajmal dzikra, shollu maana ya hudldlor

Artinya: Berilah penghormatan kepada Sang Pemberi petunjuk (Nabi Muhammad SAW) dengan sebaik-baik pujian, bersholawatlah bersama kami wahai hadirin.

فَهُوَ عِمَادِي يَوْمَ الْمَعَادِ, نَبِيُّنَا طَهَ الْمُخْتَارُ

Latin: Fahuwa imadi yaumal maadi, nabiyyuna thohal mukhtar

Artinya: Dialah sandaranku pada hari kembali (kiamat), yaitu Nabi kami, Thaha yang terpilih.

Makna dan Kandungan Lirik Sholawat Hayyul Hadi

1. Bentuk Pujian Agung

Isi dari selawat Hayyul Hadi ditujukan untuk memupuk dan mengekspresikan rasa cinta, penghormatan, serta kekaguman yang tinggi kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa wahyu dan petunjuk.

2. Penolong di Hari Kiamat

Jika diperhatikan, terdapat pengulangan lirik “Fahuwa imadi yawmal ma’adi Nabiyyuna Thoha al-mukhtar” di setiap jeda selawat.

Hal ini merupakan bentuk penekanan akan kedudukan Rasulullah sebagai penolong dan sandaran utama bagi umat Islam untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak.

3. Kisah Isra Mi’raj

Selawat Hayyul Hadi dirangkai dengan gaya sastra yang indah untuk menceritakan perjalanan Isra Mi’raj Nabi Muhammad ke langit.