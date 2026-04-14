Sholawat Burdah adalah salah satu sholawat yang cukup populer di kalangan umat Islam.

Lantunan ini sering dibaca dalam berbagai kesempatan, mulai dari pengajian hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Di balik lantunannya yang indah, Sholawat Burdah memiliki makna yang dalam. Isinya penuh dengan puji-pujian kepada Rasulullah SAW sekaligus menjadi bentuk ungkapan cinta seorang umat kepada nabinya.

Apa itu Sholawat Burdah?

Sholawat Burdah, atau dikenal juga sebagai Qasidah Burdah, adalah salah satu sholawat yang sering dibaca oleh umat Islam.

Sholawat ini berisi puji-pujian kepada Rasulullah SAW dan juga cukup dikenal dengan sebutan sholawat Maulaya Sholli.

Sholawat ini ditulis oleh Imam Busyiri, yang memiliki nama lengkap Abu Abdillah Syarafuddin Muhammad bin Zaid al-Busyiri. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di Maroko dan kemudian tinggal di Mesir.

Di Indonesia, Sholawat Burdah sangat populer dan sering dibacakan dalam pengajian maupun saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Lirik Sholawat Qasidah Burdah: Arab, Latin, dan Artinya

Lirik sholawat Burdah. (Foto: Arsip Inilah)

قَصيْدَةُ الْبُرْدة لِلْبُوْصِيْرِيِّ

الفصل الأول: في الغزل وشكوى الغرام

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِــمًا أَبَـدًا, عَلَى حَبِيْبِـكَ خَيْــرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

Latin: Maulaya shalli wa sallim da'iman abadan ‘ala habibika khairil-khalqi kullihimi

Arti: Ya Tuhanku, limpahkanlah selalu rahmat takzim dan keselamatan atas kekasih-Mu yang terbaik di antara seluruh makhluk

أَمِنْ تَذَكُّــرِ جِــــيْرَانٍ بِذِيْ سَــــلَمِ, مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِـــدَمِ

Latin: 'amin tadzakkuri jiranin bidziisalami mazajta dam‘an jara min muqlatin Bidami

Arti: Apakah karena mengingat para kekasih di Dzi Salam sana, Engkau deraikan air mata dengan darah duka.

أَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَـاءِ كَاظِمَـةٍ, وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِيْ الْظَلْمَآءِ مِنْ إِضَـمِ

Latin: Am habbatir-rihu min tilqa'i kadzimatin, wa aumadlal-barqu fidl-dhalma'i min idlami

Arti: Ataukah karena embusan angin terarah lurus berjumpa di Kadhimah. Dan kilatan cahaya gulita malam dari kedalaman jurang idham.

فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا, وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِـــمِ

Latin: Fa ma li ‘ainaika in qultak-fufa hamata, wa ma liqalbika in qultas-tafiq yahimi

Arti: Mengapa kedua air matamu tetap meneteskan air mata? Padahal engkau telah berusaha membendungnya. Apa yang terjadi dengan hatimu? Padahal engkau telah berusaha menghiburnya.

أَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ, مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَـــرِمِA

Latin: yahsabush-shabbu annal-hubba munkatimun, ma baina mun sajimin minhu wa mudltharim

Arti: Apakah diri yang dirundung nestapa karena cinta mengira bahwa api cinta dapat disembunyikan darinya. Di antara tetesan air mata dan hati yang terbakar membara.

لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمْعًــا عَلَى طَلَلٍ, وَلَا أَرِقْتَ لِذِكْرِ الْبَـــانِ وَالْعَلَـــمِ

Latin: Lau lal-hawa lam turiq dam‘an ‘ala thalalin, wa la ariqta lidzikril-bani wal-‘alami

Arti: Andaikan tak ada cinta yang menggores kalbu, tak mungkin engkau mencucurkan air matamu. Meratapi puing-puing kenangan masa lalu berjaga mengenang pohon al-ban dan gunung yang kau rindu.

فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ, بِهِ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّـــقَمِ

Latin: Fakaifa tunkiru ḫubban ba‘da mâ syahidat, bihi ‘alaika ‘udulud-dam‘i was-saqami

Arti: Bagaimana kaudapat mengingkari cinta sedangkan saksi adil telah menyaksikannya. Berupa deraian air mata dan jatuh sakit amat sengsara

وَأَثْبَتَ الْوَجْــدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَّضَـنًى, مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَـــمِ

Latin: Wa atsbatal-wajdu khaththai ‘abratin wa dlanan, mitslal-bahari ‘ala khaddaika wal-‘anami

Arti: Duka nestapa telah membentuk dua garisnya isak tangis dan sakit lemah tak berdaya. Bagai mawar kuning dan merah yang melekat pada dua pipi.

نَعَــمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرَّقَنِيْ, وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالْأَلَــمِ

Latin: Na‘am sara thaifu man ahwa fa arraqani, wal-hubbu ya‘taridlul-ladzdzati bil-alami

Arti: Memang benar bayangan orang yang kucinta selalu hadir membangunkan tidurku untuk terjaga. Dan memang cinta sebagai penghalang bagi siempunya antara dirinya dan kelezatan cinta yang berakhir derita

يَا لَائِمِيْ فِي الْهَوَى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةً, مِنِّيْ إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَـــمْ تَلُـــمِ

Latin: Ya la'imi fil-hawal-‘udzriyyi ma‘dziratan, minni ilaika wa lau anshafta lam talumi

Arti: Wahai pencaci derita cinta kata maaf kusampaikan padamu. Aku yakin andai kaurasakan derita cinta ini, tak mungkin engkau mencaci maki.

عَدَتْـــكَ حَـــــالِيَ لَاسِـــــرِّيْ بِمُسْتَـــتِرٍ, عَنِ الْوُشَاةِ وَلَا دَائِيْ بِمُنْحَسِــمِ

Latin: ‘Adatka haiya la sirri bimustatirin, ‘anil-wusyati wa la da'i bimunhasimi

Arti: Kini kautahu keadaanku, tiada lagi rahasiaku yang tersimpan darimu. Dari orang yang suka mengadu domba dan derita cintaku tiada kunjung sirna.

مَحَّضْتَنِي النُّصْحَ لَكِنْ لَّسْتُ أَسْمَعُهُ, إِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُـــذَّالِ فِيْ صَمَـــمِ

Latin: Mahhadltani-nushha lakin lastu asma‘uhu, innal-muhibba ‘anil-‘udzdzali fi shamami

Arti: Begitu tulus nasihatmu, tapi aku tak mampu mendengar semua itu. Karena sesungguhnya orang yang dimabuk cinta tuli dan tak menggubris cacian pencela.

إِنِّيْ اتَّهَـــمْتُ نَصِيْحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلٍ, وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِيْ نُصْـــحٍ عَنِ التُّهَمِ

Latin: Innit tahamtu nashihasy-syaibi fi‘adzalin, wasy-syaibu ab‘adu fi nushhin ‘anit-tuhami

Arti: Aku curiga ubanku pun turut mencelaku. Padahal ubanku pastilah tulus memperingatkanku.

Keutamaan dan Manfaat Membaca Sholawat Burdah

Membaca sholawat Burdah secara rutin memiliki berbagai keutamaan dan manfaat secara spiritual yang sayang dilewatkan oleh umat Muslim.

Berikut adalah sederet keutamaannya:

1. Meningkatkan Rasa Cinta dan Iman pada Ajaran Islam

Karena berisi puji-pujian kepada Rasulullah SAW, membaca sholawat ini bisa membuat kita semakin cinta kepada beliau. Dari situ, iman kepada Allah SWT juga ikut semakin menguat.

2. Mengharap Ridha dari Allah SWT

Membaca sholawat juga merupakan bentuk doa, agar kita selalu mendapat ridha dan keberkahan dari Allah SWT dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

3. Berharap Mendapat Syafaat Rasulullah SAW