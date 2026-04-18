Selawat menjadi salah satu amalan yang banyak diamalkan oleh umat Muslim untuk menenangkan hati sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Di antara berbagai selawat yang populer, lirik Asholatu ‘Alannabi menjadi salah satu yang cukup sering dicari karena keindahan susunan katanya.

Tidak sedikit orang yang ingin mengetahui lirik lengkapnya agar bisa menghafal dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Lirik Sholawat Assholatu Alannabi, Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya

Berikut adalah susunan lirik lengkap sholawat Assholatu Alannabi dalam teks Arab, Latin, beserta terjemahannya:

اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ، وَالسَّلاَمُ عَلَى الرَّسُول اَلشَّفِيعِ اْلأَبْطَحِي ، وَمُحَمَّد عَرَبِيّ

Latin: Assholaatu 'alannabii wassalaamu 'alaar-rosuul. Assyafii'il abthohii wa Muhammad 'arobii.

Artinya: “Sholawat atas Nabi junjungan dan salam atas Rasul.

Nabi yang pemberi syafaat, arenanya luas di padang pasir, Muhammad yang berbangsa Arab.”

خَيْرُ مَنْ وَطِئَ الثَّرَى ، اَلْمُشَفَّعُ فِي الْوَرَى مَنْ بِهِ حُلَّتْ عُرَی ، كُلِّ عَبْدٍ مُذْنِبِ

Latin: Khoiru man wathi-ats-tsaroo almusyaffa'u fiil waroo.

Man bihii hullat 'uroo kulli 'abdin mudznibi.

Artinya: “Dialah sebaik-baik orang yang memijak bumi, sebaik-baik pemberi syafaat bagi manusia seluruhnya.

Dengan berkatnya terhias semua aib, dari orang yang berdosa.”

اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ، وَالسَّلاَمُ عَلَى الرَّسُول اَلشَّفِيعِ اْلأَبْطَحِي ، وَمُحَمَّد عَرَبِيّ

Latin: Assholaatu 'alannabii wassalaamu 'alaar-rosuul. Assyafii'il abthohii wa Muhammad 'arobii.

Artinya: “Sholawat atas Nabi junjungan dan salam atas Rasul.

Nabi yang pemberi syafaat, arenanya luas di padang pasir, Muhammad yang berbangsa Arab.”

مَا لَهُ مِنْ مُشْبِهٍ ، فَازَ أُمَّتُهُ بِهِ مَنْ يَمُتْ فِي حُبِّهِ ، نَالَ كُلَّ الْمَطْلَبِ

Latin: Maa lahuu min musybihin faaza ummatuhuu bihii. Man yamut fii hubbihii naala kullal mathlabi.

Artinya: “Tiada seorang pun yang menyerupainya, umat berjaya cemerlang karenanya.

Siapa yang mati dalam kecintaan kepadanya, terkabul apa yang dikehendakinya.”

اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ، وَالسَّلاَمُ عَلَى الرَّسُول اَلشَّفِيعِ اْلأَبْطَحِي ، وَمُحَمَّد عَرَبِيّ

Latin: Assholaatu 'alannabii wassalaamu 'alaar-rosuul. Assyafii'il abthohii wa Muhammad 'arobii.

Artinya: “Sholawat atas Nabi junjungan dan salam atas Rasul.

Nabi yang pemberi syafaat, arenanya luas di padang pasir, Muhammad yang berbangsa Arab.”

أَنَا مَفْتُوْنٌ بِهِ ، طَامِعٌ فِی قُرْبِهِ رَبِّ عَجِّلْ لِی بِهِ ، لَعَلَّی مَصْفُوا مَشْرَبِی

Latin: Ana maftuunun bihii thoomi'un fii qurbihii. Robbi 'ajjil lii bihii la'alla yashfuu masyrobii.

Artinya: “Aku terpesona olehnya, sangat mendambakan berdekatan dengannya.

Ya Rabbi segerakanlah aku bertemu dengan beliau, agar kalbuku tenang karenanya.”

Makna yang Terkandung dalam Lirik Assholatu Alannabi

Di balik lantunan kasidahnya, lirik selawat Assholatu Alannabi merupakan bentuk pujian dari umat Islam terhadap Rasulullah SAW, sebagai sosok manusia yang paling mulia dan agung.

Melalui liriknya, terkandung pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia yang pernah memijak bumi (Khoiru man wathi-ats-tsaroo) dan satu-satunya yang akan memberikan syafaat bagi seluruh manusia kelak (almusyaffa'u fiil waroo).