Kurban merupakan salah satu ibadah sunah muakkad atau sangat dianjurkan, terutama bagi yang mampu.

Perintah berkurban tercantum dalam beberapa surah, termasuk Al-Kausar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Fa salli li rabbika wanhar

Artinya: "Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)."

Sementara, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah disebutkan:

“Barangsiapa mempunyai keluasan rizki (mampu berkurban) tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat kami bersembahyang.”

Namun, tak sedikit umat Islam yang masih kebingungan memilih hewan kurbannya. Apakah lebih baik kurban sapi atau kambing?

Pertanyaan itu sebenarnya wajar sebab dari zaman Nabi Muhammad SAW pun, ada yang berkurban kambing atau domba, sapi, bahkan unta.

Lantas, sebenarnya kurban sapi atau kambing yang lebih baik di sisi Allah SWT?

Lebih Baik Kurban Sapi atau Kambing?

Jumhur (mayoritas) ulama menilai bahwa kurban unta lebih utama jika mampu, lalu urutan kedua sapi, dan yang terakhir adalah kambing,

Pendapat tersebut dilandaskan pada hadis yang membahas keutamaan orang yang datang ke masjid untuk salat Jumat.

Orang yang lebih awal datang mendapat pahala yang lebih besar, sebagaimana berkurban unta. Berikut adalah isi lengkap hadisnya:

“Barangsiapa yang berangkat (shalat jum’at) pada jam pertama, maka seakan-akan dia mengurbankan unta; Barangsiapa yang berangkat pada jam ke-2, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi; Barangsiapa yang berangkat pada jam ke-3, maka seakan-akan dia berkurban dengan kambing jantan; Barangsiapa yang berangkat pada jam ke-4, maka seakan-akan dia berkurban dengan ayam; Barangsiapa yang berangkat pada jam ke-5, maka seakan-akan dia berkurban dengan telur.” (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu, kurban unta lebih mahal dan lebih banyak dagingnya, sehingga lebih bermanfaat untuk kaum muslimin.

Namun, ulama Malikiyah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama. Mereka mengurutkan keutamaan hewan kurban berdasarkan kualitas dagingnya yaitu kambing (domba), sapi, dan unta.

Dalil yang menjadi landasan pendapat ulama Malikiyah adalah Surah As-Saffat ayat 107:

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

Wa fadainaahu bizibhin 'azeem

Artinya: “Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”

Dalam tafsir ayat tersebut, dijelaskan bahwa Ismail yang semua hendak dijadikan kurban untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim AS, diganti Allah dengan seekor domba besar yang putih bersih dan tanpa cacat.

Dalil lainnya adalah hadis riwayat Tirmidzi berikut:

“Pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya.”

Mana yang Lebih Baik, Kurban Sapi Patungan atau Kurban Kambing Sendirian?

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan:

“Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Lalu, tibalah Hari Raya Iduladha, maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang.”

Namun, ahli fikih dan seorang imam dari Mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah, menilai lebih baik berkurban satu kambing daripada sapi untuk tujuh orang.

Ibnu Qudamah berkata: “Berkurban dengan kambing lebih baik daripada unta berserikat tujuh orang karena menumpahkan darah hewan adalah tujuan dari kurban.”

Namun, jika dilihat dari segi kuantitas, kurban sapi dengan cara patungan juga lebih utama daripada kambing atau domba.

Itu karena ukuran sapi lebih besar, sehingga dagingnya pun lebih banyak. Dengan begitu, dagingnya bisa diberikan kepada lebih banyak orang.

Pahala Kurban Bukan dari Ukuran Hewan

Umat Islam perlu mengingat bahwa nilai pahala kurban kita di sisi Allah SWT tidak diukur dari besar atau kecilnya hewan.

Namun, pahala yang kita dapatkan dinilai dari ketakwaan atau ketulusan niat kita, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hajj ayat 37:

“Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu.”

Makna ayat itu menegaskan bahwa tujuan berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mencari rida-Nya.

Itu tidak diperoleh dari daging-daging atau darah hewan yang disembelih, tetapi dari niat yang ikhlas karena Allah dan sebagai rasa syukur atas nikmat-Nya.

Selain itu, seseorang yang ingin berkurban hendaknya memilih hewan sesuai kemampuan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut: