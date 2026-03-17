Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak dalam ajaran Islam. Dalam surah Al-Isra ayat 23-24 Allah SWT berfirman:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.”

Namun, berbakti kepada orang tua bukan hanya terbatas pada hal duniawi, seperti membelikan sesuatu untuk menyenangkan mereka.

Hal terbaik yang bisa diberikan seorang anak untuk kedua orang tuanya adalah doa.

Amal ibadah itu juga yang kelak akan menjadi amal jariyah bagi orang tua ketika meninggal.

Kumpulan Doa untuk Kedua Orang Tua

Berikut ini adalah doa-doa yang bisa dibaca untuk kedua orang tua agar mereka mendapat ampunan dan perlindungan dari Allah SWT:

1. Doa untuk Kedua Orang Tua

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira

Artinya: “Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil.”

2. Doa Mohon Ampunan Dosa dan Keselamatan Orang Tua

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ... رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Allaahummaghfirlii dzunuubii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiira. Waliljamii'il muslimiina walmuslimaat... rabbighfir warham wa annta khairur raahimiin.

Artinya: "Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil... Ya Allah, berilah ampun dan belas kasihanilah karena Engkaulah Tuhan yang lebih berbelas kasih."

3. Doa Kedua Orang Tua dari Surah Ibrahim

Doa ini berasal dari surah Ibrahim ayat 41 yang juga memohon ampunan bagi diri sendiri serta kedua orang tua.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Rabbanagh fir lee wa liwaalidaiya wa lilmu'mineena Yawma yaqoomul hisaab

Artinya: “Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari kiamat).”

4. Doa untuk Kedua Orang Tua dari Surah Nuh

Doa ini berasal dari surah Nuh ayat 28 yang bunyi dan artinya adalah sebagai berikut:

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

Rabbigh fir lee wa liwaa lidaiya wa liman dakhala baitiya mu'minanw wa lil mu'mineena wal mu'minaati wa laa tazidiz zaalimeena illaa tabaaraa

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa pun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.”

5. Doa saat Orang Tua Sakit

اللهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا

Allahumma rabbannaasi adzhibil ba'sa isyfi antasy-syaafii laa syaafiya illa anta syifaa'an laa yughaadiru saqaman

Artinya: "Ya Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri."

6. Doa untuk Kedua Orang Tua yang Sudah Meninggal

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ

Allahummaghfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu 'anhum

Artinya: "Ya Allah, ampunilah mereka, sayangi mereka, muliakanlah tempat mereka, dan maafkanlah kesalahan mereka."